“Acá en la Tierra” plantea la historia de un niño transgénero

Una obra de inclusión y aventura

La puesta en escena se presenta sábados y domingos en el Teatro Milán

Arturo Arellano

Todo el tiempo buscamos identificarnos con algo o alguien: pertenecer. La música, el deporte, un amigo, un familiar, nuestros maestros o compañeros de clase se vuelven referentes; pero ¿qué sucede cuando no logramos identificarnos con nada establecido?, ¿cuál es mi lugar en este planeta? Ésta es la premisa de “Acá en la Tierra”, un mágico montaje que dará a niños y adultos una lección sobre la inclusión a través de un viaje neón enmarcado con música ochentera. La obra se encuentra en temporada en el Teatro Milán, donde ofrecen funciones todos los sábados y domingos.

Assira Abate, quien da vida a “Lolo”, personaje principal de esta puesta en escena, en entrevista con DIARIOIMAGEN, comentó: “La gente está conmovida con esta obra que tiene un mensaje específico para niños y adultos, se trata de la inclusión. En este caso planteamos la historia de un niño transgénero, se siente extraterrestre, pero cada quien se queda con la historia que quiere. Al final el mensaje es que cada quien tiene que ser quien tiene que ser. ‘Lolo’ el protagonista, no es niño ni niña, es extraterrestre”.

Afirmó que “es una historia necesaria porque cuántas veces pasa que no nos sentimos parte de algún lugar y simplemente no se logra, no somos parte del esquema o estándar que se decidió crear para algo. A los papás les pega de un lugar bonito, de que necesitamos escuchar a nuestros niños y cómo repercutimos en su infancia. En el caso de los niños, puedo decir que no tienen pero, responden bonito”.

Adelanta que “Dolores es la mejor amiga de “Lolo,” ella es la señora de la limpieza de la escuela. Representa a esos sectores segregados de la sociedad, es divertido cómo se encuentra a una amiga con la que se identifica. Es un tema fuerte, pero desde un enfoque divertido. Visualmente es ochentera, a “Lolo” se le ocurrió decir que que sería un extraterrestre y actualmente esos elementos lo parecen, la iluminación neón, los Leds, walkman, la música de David Bowie e Iggy Pop”.

Describe: “Yo soy Lolo, el niño de seis años, es un personaje complejo, de entrada porque soy una mujer adulta que interpreta a un niño, pero siempre hay que soltar y jugar. Tuvimos pláticas con asociaciones de padres de hijos transgénero, hicimos una lectura para ellos y les gustó, de modo que nos ayudaron a dimensionar a cada uno de los personajes, de ahí nos fuimos solos, nos dieron un buen empujón con sus historias”. En ese mismo tenor añade que “Corporalmente hay que encontrar al niño juguetón que va brincando de un lado a otro”.

Concluye que “simplemente hay que ponerse en una situación más allá de imitar, hay que ponerse en el lugar del personaje y lo que está sintiendo. Preguntarnos cómo enfrentar esas situaciones, como vivió uno mecanizado. No olvidarnos del mensaje. Hemos invitado a asociaciones a que vayan a ver la obra y tengo una idea de que buscan proyectos específicos para llevarlos a casas hogares, así que seguiremos ofreciendo funciones especiales para ellos”. Mientras tanto, la obra continúa con funciones los sábados y domingos a las 13:00 horas en el Teatro Milán hasta el 15 de diciembre.

“Acá en la Tierra” relata la historia de “Lolo” (Assira Abbate), que ante la imposibilidad de expresar su género, y el “bullying” recibido en la escuela, se convence de que es un extraterrestre y un día podrá encontrar su lugar en el Universo, siempre de la mano de su madre “Teresa” (Mahalat Sánchez), y única amiga, “Dolores” (Vicky Araico).