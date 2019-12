Femexfut oficializa salida del Veracruz

Primera desafiliación desde 2011

El equipo Violó diversos estatutos de la federación y de su liga de futbol, la MX

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) oficializó la a desafiliación de los Tiburones Rojos por violar diversos estatutos de la Federación Mexicana y de su liga de futbol.

Durante el último torneo Apertura, la falta de liquidez del propietario Fidel Kuri derivó en que el club no cumpliera con sus pagos, lo que estuvo cerca de provocar un paro de la liga por parte de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales.

La federación tuvo que hacer uso de un fondo de emergencia para cubrir parte de los adeudos, mientras que el club se estabilizaba para pagar todos sus saldos vencidos, algo que no ocurrió.

Se trata de la primera vez que un equipo mexicano es desafiliado desde 2011, cuando el Veracruz pasó por el mismo proceso con el propietario Mohamed Morales.

La franquicia actual nació en La Piedad con Kuri como dueño y se instaló en la ciudad portuaria de la costa del Golfo de México en 2013, tomando el mote del extinto equipo anterior.

En una entrevista con un canal deportivo, el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, lamentó que se hubiera llegado a esta decisión e informó que el Clausura 2020, que inicia en enero próximo, se disputará con 18 equipos.

Los Tiburones Rojos habían perdido la categoría en mayo de este año, pero recurrieron a una disposición del reglamento que contempla un pago de una multa de seis millones de dólares para poder mantenerse. Kuri apeló a eso para quedarse en la máxima categoría.

Consecuencias de la desafiliación

El nombre

El nombre Tiburones Rojos pertenece al gobierno de Veracruz. En el acuerdo se estipula que en caso de que el club no esté en la Liga MX, Fidel Kuri perderá todos los derechos sobre él.

El estadio

En el mismo acuerdo se habla de que Kuri podía utilizar el estadio Luis “Pirata” Fuente y el Centro de Alto Rendimiento, mientras el equipo estuviera en Primera, lo que también ya no podrá utilizar.

Jugadores y cuerpo técnico

En la página de la Liga MX aparecen como jugadores del club, 21 de Primera. De la Sub 20, otros 20. De la Sub 17, 19. De la Sub 15, 21. Todos estos quedarán libres para contratarse con el equipo que deseen. De igual forma los miembros del cuerpo técnico, cuyo staff es de alrededor de 20 personas entre directores técnicos, auxiliares, médicos, masajistas y demás.

Liga Premier

El equipo Albinegros de Orizaba, propiedad de Fidel Kuri y que milita en la Liga Premier, también quedará desafiliado, en un efecto dominó.

Deudas

Se tiene entendido que las deudas que tiene el club aún serán responsabilidad del propietario, Fidel Kuri. A estas alturas, los damnificados podrán ir a juzgados civiles para reclamar los pagos.

Competencia

En lo que se refiere al torneo de Clausura 2020, este tendrá que ser reprogramado en lo que a su calendario se refiere. Al quedar 18 clubes, ahora ya no descansará uno, cada jornada como ocurrió en este Apertura 2019 que está por terminar.