Julión Álvarez anuncia su gira “13-20/20”

Se presentará el próximo 28 de febrero en la Arena Ciudad de México

Muchas cosas han pasado desde 2016 cuando Julión Álvarez diera una declaración que le costaría muy caro. “Estoy educado a la antigüita, me agrada que les guste agarrar un trapeador porque puede estar hermosa y ser buena para lo que sea, pero si no tiene ese detalle, pues para mí no sirve”, dijo, en aquel entonces, Julión, quien ahora es padre de dos niñas, ambas de nombre María, y el contexto del cantante es distinto, asegura en rueda de prensa que cada día se esfuerza por ser un mejor ser humano para ellas.

Y así en medio de medio centenar de medios de comunicación que se dieron cita en un reconocido lugar de Polanco, fue que el intérprete de “Mas te recuerdo”, comentó que aunque ha vivido momentos difíciles en medio de su carrera, las personas siguen prefiriendo su música y por ello está agradecido con el apoyo que le dan, aunque reconoció que pronto debe resolver el modo en que regresará a Estados Unidos, donde tiene de igual modo un público muy nutrido.

Cabe destacar que en el año 2017, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló a 22 mexicanos, entre ellos a Julión Álvarez, por supuestos vínculos con el narcotráfico, por los cuales fueron sancionados, sin embargo, el cantante ha desmentido las acusaciones, además el catálogo del cantante a través de las diversas plataformas de música está censurado, ante todo esto el cantante conserva la calma y el optimismo, dice que están actuando conforme a un orden y por ello en 2020 se verán los resultados.

“Todas las acusaciones son falsas, sin embargo, salir de esto lleva un procedimiento, ahora tengo más cuidado en todo, sobre todo porque tengo dos hijas, uno ya cuando está en estas situaciones debe modificar muchas cosas, debe de existir un orden distinto en tu vida así que eso es lo que me mantiene queriendo ser mejor, y así como me ven aquí, así soy en otro lado, no es una máscara, todo se arregla con buena actitud”, dijo.

De este modo, el intérprete de “Te hubieras ido antes”, aseguró que a pesar de las situaciones adversas, cierra el año con el mejor de los regalos, su hija. “No hay mejor modo de cerrar el año que con la gran familia, entre mi familia están mis seguidores, que gracias a ellos sigo teniendo llenos los palenques y ya tenemos fechas programadas para el próximo año, esperando poder regresar pronto a Estados Unido para agradecer a todos aquellos que en esa tierra apoyan nuestra música”, dijo.

Al finalizar la charla, Álvarez agradeció a los medios su apoyo y en un gesto único, ofreció un desayuno a los medios y realizó una rifa de televisores entre los asistentes, quienes disfrutaron de un momento de convivencia con el artista que afirma seguirá dando de qué hablar en 2020, pero solo con su apretada agenda de trabajo.

La gira de Julión Álvarez, lleva por nombre “13-20/202 en agradecimiento al apoyo que le ha brindado su público a lo largo de sus 13 años de trayectoria artística y hará una parada en la Arena Ciudad de México, el próximo 28 de febrero .