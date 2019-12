Morena debe dar el ejemplo en recorte a recursos: AMLO

“Ya no corresponde a nueva realidad que tengan tanto dinero”

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Morena tiene que poner el ejemplo en el tema de la reducción de presupuesto para los partidos políticos, pues ya no corresponde a nueva realidad el que estos institutos tengan tanto dinero.

Tras mencionar que este martes se votará en el Congreso una iniciativa de reforma para reducir el monto del dinero que reciben los partidos, el mandatario confió en que ésta sea aprobada, principalmente por quienes están a favor de la transformación, pues “no deben de hacerse pato”.

López Obrador aseveró que los partidos políticos tienen que ayudar a generar ahorros ya que se trata de “un plan de austeridad de Estado, no solo del Ejecutivo o el gobierno federal, es austeridad del Estado, general”, por lo que pidió ser consecuentes.

Este día se prevé que en la Cámara de Diputados se apruebe una iniciativa para reducir presupuesto a partidos políticos, por ello, el presidente López Obrador pidió a los legisladores “no hacerse pato” y a los ciudadanos estar atentos para saber que institutos apoyan la disminución de sus presupuestos.

En su conferencia matutina, el jefe del Ejecutivo federal se dijo confiado de que la iniciativa sea aprobada y les dijo a los integrantes del partido que lo postuló y que él fundó, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que deben poner el ejemplo.

“Ojalá y se apruebe y me canso ganso, pero sobre todo los que están a favor de la transformación no deben hacerse pato, hay que reducir los presupuestos a los partidos (…) el tener mucho presupuesto en partidos no corresponde a esta nueva realidad. Nunca se ha justificado el que se tenga tanto dinero en los partidos y en órganos electorales”, dijo.