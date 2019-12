Destrucción del patrimonio histórico

Ante la falta de imaginación y creatividad, ciudadanos y organizaciones radicales destruyen nuestro patrimonio cultural, artístico e histórico en sus diversas manifestaciones. Lo mismo incendian librerías, arrasan contra monumentos en el Paseo de la Reforma, lanzan artefactos a los portones de Palacio nacional y agreden la imagen del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata.

Es, desde luego, una forma de llamar la atención de las omisas e incapaces autoridades en sus tres niveles de gobierno, pero se debe hacer conciencia de que la creatividad de nuestros antepasados debe ser respetada. O de lo contrario, que hagan algo positivo para tener autoridad para acabar con la obra que nunca podrán realizar. No hay, en la actualidad, un líder agrario del tamaño de Zapata.

Como tampoco hay gobernante con la visión para construir otro Palacio de Bellas Artes o un edificio de Correos ni siquiera trazar una ruta ferroviaria o una nueva línea del Metro. En cambio, si hay autoridades “visionarias” que quitan las placas de presidentes que sí construyeron bien la línea uno del Metro que es la más eficiente en comparación con la cuestionada línea 12 o el impugnado tren Maya.

Zapata merece respeto como ícono nacional y es intolerable que, en aras de un movimiento con el que se puede estar o no de acuerdo, se le desfigure y se le agreda cuando no se puede defender, y menos destruir su aportación a la lucha agraria o al movimiento reivindicatorio nacional, en aras de una corriente modernista del supuesto arte contemporáneo. Cuando menos se debe sancionar a quien permitió que ese desfiguro se exhiba en Bellas Artes.

Luego de aclarar que no utilizará el caso de Genaro García Luna para atacar al ex presidente Felipe Calderón, a pesar del daño que le causó, no a él, sino al país, el presidente Andrés López Obrador dijo que el ex jefe policiaco detenido en EU tenía fascinados a los periodistas, no a todos, me acuerdo que los metía a un cuarto, a una especie de búnker y les mostraba pantallas y salían de ahí a escribir cosas extraordinarias, era el gran personaje. Creo que hasta lo premiaban, aquí y en Estados Unidos, como el policía del mundo. Imagínense las autoridades responsables de la seguridad sobornadas, ahora sí que qué garantía para los ciudadanos, si no hay una frontera entre autoridad y delincuencia, si la autoridad está al servicio de la delincuencia pues no hay ninguna posibilidad de garantizar la paz y la tranquilidad, precisó… La ciudad de Oaxaca de Juárez cumplió 32 años de ser inscrita en la lista de ciudades Patrimonio Mundial en reconocimiento “al paisaje urbano armonioso y reconstituir la imagen de una antigua ciudad colonial cuyo aspecto monumental se ha mantenido intacto”, de acuerdo a la UNESCO y, en tres décadas, habría que ver lo que ha cambiado: edificios históricos entregados a tiendas trasnacionales y a poderosos banqueros que acaban con nuestro patrimonio cultural, lo mismo que miles de ambulantes que acampan en sus calles y sitios arquitectónicos en complicidad con las autoridades… La secretaria de Desarrollo Social y Humano (Sedesoh), Yolanda Martínez López y la presidenta de la Fundación por México, Karla Mawcinitt Bueno, inauguraron en este municipio un centro educativo con el modelo “Aula Por México” para alfabetizar a jóvenes mayores de 15 años y adultos para que puedan concluir sus estudios de primaria y secundaria. A través de “Aula Por México” se implementarán estrategias de colaboración entre los sectores público, privado y organizaciones no gubernamentales para crear una oferta educativa para la población en situación de vulnerabilidad. Así como también se brindará capacitación y vinculación laboral con empresas presentes en el municipio, el cual se caracteriza por ser una de las comunidades más representativas en la producción del mezcal.

