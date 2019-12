En justicia, no quedaremos nada a deber: López Obrador

Pide a la sociedad tener confianza

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno no quedará a deber nada a los mexicanos, toda vez que se esforzarán para que la justicia llegue a todos.

“Nosotros no le vamos a quedar a deber nada a los mexicanos, nos vamos a poner al corriente. No le vamos a fallar al pueblo, va a ver justicia. Ya no hay influyentismo. El gobierno ya no está al servicio de un grupo o de potentados”, sostuvo en su conferencia de prensa matutina.

En Palacio Nacional, aseguró que pese a que recibió un gobierno reumático, su meta es que llegue a trotar y sea eficaz.

Al referirse sobre los desastres ambientales en Sonora por parte de la empresa minera Grupo México, el Ejecutivo federal aseveró que la justicia llegará aunque el tránsito para llegar a ella sea lento, pues su administración tiene la voluntad de cambiar al país.

“La justicia a veces tarda pero llega cuando hay voluntad de parte de la autoridad. Cuando no hay voluntad, no llega nunca”, enfatizó.

Respecto a la rendición de cuentas por parte del gobierno, hizo un reconocimiento al informe que el ministro Arturo Zaldívar rindió ayer, en el que destaca la importancia de erradicar la corrupción y nepotismo del poder judicial.

“Me dio mucho gusto asistir al informe del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Me gustaría que se difundiera ese informe. Les corresponde a ellos, porque es un informe inédito donde la mitad de su texto es reconocer que en el poder judicial hay nepotismo y corrupción” y dar a conocer un plan para acabar con esas lacras de la política, aseveró.

Tras preguntar “¿eso cuándo se había visto?”, López Obrador comentó que está por resolverse un amparo (sobre el derrame en el Río Sonora) y confió en que la Suprema Corte va a resolver de conformidad con la ley y se van a reparar daños; “estoy seguro que se va a atender a la población. Vamos a que se imparta justicia en Sonora”, señaló.

Niega confrontación entre titulares de Semarnat y de Agricultura

El Presidente negó confrontación entre dos de sus secretarios, Víctor Villalobos de Agricultura y Víctor Manuel Toledo, titular de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en torno a la protección del Alto Golfo de California. Reafirmó su confianza y respeto a los integrantes de su gabinete, de quienes dijo son gente preparada y capaz, comprometida con su proyecto de gobierno.

“Se llevan muy bien, hay pluralidad y respeto a la opinión a cada miembro del gabinete, y siempre se llega a un acuerdo”, dijo el mandatario federal al ser cuestionado por Crónica.

En su conferencia de prensa, afirmó que el secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, ha sido un defensor “de toda la vida” y por eso lo invitaron a ser parte de su gobierno, pues la dependencia que ahora encabeza, antes era concesionada a partidos políticos.

“A veces se concesionaba o se le entregaba a partidos después de las alianzas que se hacían y se entregaba a gente sin experiencia, no profesionales, no comprometidos con la naturaleza”, sostuvo el mandatario federal.