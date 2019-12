Los cambios en el narcotráfico

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

PUES QUE BIEN JODEN, dirían los clásicos, cuando un grupo llega a protestar porque un pintor tiene la ocurrencia de vestirse de holanes y pintar un cuadro de uno de los próceres, Emiliano Zapata, montado en un caballo con zapatillas y cuerpo de mujer, y pues si en galerías pagan por un pinche plátano pegado en un lienzo, miles de dólares, pues esperemos, cuando menos, que el pintor del escándalo llegue a cotizar mejor sus cuadros, total pues, ni que el héroe se levante de su tumba para protestar… pues que tanto es tantito, dirían los que están de acuerdo en que también, los de “otros gustos”, participaran en la revolución, por eso se le llamó: “LA BOLA”, porque nadie sabía quién era quién ni por qué razones andaba en la bola…

Esto es como lo que sucede con los perros de rancho, solamente el de adelante sabe a qué le van ladrando. La publicidad se utiliza, ahora, para todo, y cuando además es escandalosa, pues mejor, porque nadie deja el chisme y hay muchos comentarios sobre el tema, nadie, nos comenta sobre la calidad de la pintura, sino sobre el supuesto escándalo que genera dicho cuadro.

Hace algunos años, cuando se exhibía la película “Cristo Súper Star” donde se mostraba al señor Jesús, bailando y dándole al fandango a todo lo que daba, muchos curas y sufridos católicos protestaban por tal manejo, y no pasó absolutamente nada, se pasó la película y tuvo un enorme éxito, solamente porque la “mochiliza” se atrevía a descalificarla, lo mismo sucedió con aquella película que mostraba al padre Amaro, haciendo el amor a una chica, y los mochos, que siempre andan tragando santos y defecando diablos la pretendían sacar de cartelera, y con este escándalo, en vez de lograr que no se fuera a ver, llevaron a muchos mexicanos a contemplar la obra y discutir las relaciones de los sacerdotes en la sociedad, y lo que hacían muchos con el tema sexual, y ya vemos en qué crisis andan los padrecitos y la misma iglesia católica….

Y lo que es una realidad es que “el che” Evo, en vez de estar con los machos mexicanos que lo recibieron, prefirió irse a Argentina, a lo mejor porque allá, se está mejor y lo dejan de joder los reaccionarios en el poder y sin poder. “El che” Evo, pues le da gracias a López Obrador y que bueno que lo hace, pero sin duda, hay dudas generadas por su partida y se dice que es parte de acuerdos internacionales, porque era vital, para la firma del contrato del TLC y del escándalo que se generarían con la detención de García Luna.

Pues sí, acá, Evo, estaba muy indefenso, primero, porque la cercanía con los Estados Unidos no impediría que un comando de la derecha que le trae muchas ganas, lo secuestrara y lo llevara a EU, donde pesarían acusaciones por narcotráfico y ahí sí, que las cosas, se complicarían para todos, para el gobierno y para los rebeldes que luchan por volver al poder en Bolivia. Reconocemos que en Argentina existen organizaciones de izquierda que en verdad brindan apoyo a los que arropan y existe una profunda relación con las luchas latinoamericanas, en cambio, en México, esa relación se perdió a lo largo de algunos gobierno priistas y de los gobiernos panistas, que lucharon por eliminar las relaciones con los grupos de Latinoamérica, inconformes con la política norteamericana, de tal suerte que, ahora, en México, cuando “los gringos” hacen sus “travesuras”, pues nadie protesta ni se manifiesta, menos, los grupos de esa izquierda acostumbrada por el poder, a golpear con la izquierda y cobrar con la derecha…

Y pues no se podrá decir que en el entorno del tráfico de drogas lo sucedido en Bolivia no afecta a los viciosos y consumidores nacionales e internacionales, para comenzar, muchos canales de distribución o de producción se perdieron y se afectó la producción de plantas y la producción de pasta, y esto, afecta directamente la economía boliviana, pero también genera un descontrol en el mercado de consumidores de otros países porque, como en todo mercado, ante una disminución de producto, se encarece, y así, los consumidores van a otros productos, y en los Estados Unidos, están muy preocupados porque se aumenta el consumo de Fentanilo, ante la falta de cocaína, y esto, afecta sectores de alto nivel social y económico que provoca crisis en muchas familias y muertes, porque no conocen, los consumidores, los peligros de los nuevos productos y en su desesperación y los dolores de la abstinencia de drogas, pues le entran a todo, y se provocan las grandes tragedias…

Cuando se iniciaron las negociaciones de paz en Colombia, los grupos de narcotraficantes y los narco guerrilleros y paramilitares que controlaban el manejo y distribución de la cocaína, generaron un movimiento para acumular grandes cantidades de drogas, armas y dinero que trasladaron a otros países, incluso a México, y así no se perdía el ritmo del surtimiento de productos y drogas, pero además, se provocaron serios conflictos, por ejemplo, en México, ya que los financiamientos ilegales que sirven para el lavado de dinero, comenzaron a controlar las zonas de distribución de mercancías en el país y afectaron a los mercados y centrales de abasto, además de influir en los bienes inmobiliarios, donde se han acumulado millones de dólares para lavar, esto, genera el traslado de magantes y sicarios de protección de ese país a México, y con ello, la disputa por el control de las zonas y regiones no solo para mantener sus mercados, sino, también, seguridad e influencia, esto está aconteciendo en Bolivia y muchos grupos se trasladan ahora a Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Panamá, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, y otros países con posibilidades de plantaciones y de operación de grandes laboratorios, por ello, en sitios donde la producción de amapolas es clave, se han provocado serios problemas, porque es la base del Fentanilo, y las grandes ganancias por kilogramo de producto… así, “Che Evo”, tiene que ser cuidadoso de no enredarse en este mercado tan complejo que, sirvió, para eliminarlo del poder…

