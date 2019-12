Expiarán a Seade por miseria burocrática

Hoy quieren convertir a Jesús Seade, subsecretario de Relaciones Exteriores en el chivo expiatorio de una política de ahorros en lo fundamental y despilfarro en políticas populistas.

No caigamos en el juego de que todo ahora es positivo para el país, ni que todo regalo a los más necesitados llevará a eliminar la pobreza. Ambos mantienen sumida en la miseria a toda una nación, donde se involucra por igual a pobres y ricos; políticos y vulgares mortales.

En pocos días, los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México se dieron a la tarea de revisar y aprobar varias modificaciones, que hicieron por presiones de agrupaciones sindicales de la AFL-CIO, la organización sindical más poderosa de América del Norte y a la que sirve el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, los legisladores del Partido Demócrata encabezados por Nancy Pelosi.

No se necesitaba todo un aparato de inteligencia política o económica, que anunciara que esa era la verdadera razón por la que Estados Unidos quería la revisión del llamado T-MEC. Sin embargo, como mencionamos en este espacio, era fundamental leer con cuidado la letra chiquita y grandota.

Para ello, el negociador Seade, ahora subsecretario de Relaciones Exteriores, debería haberse asesorado. No se trata de contratar los más caros despachos de abogados estadounidenses y canadienses, como lo hizo en 1993, el entonces presidente priista, Carlos Salinas de Gortari, “El Innombrable”. Al mismo tiempo, Salinas gastó 40 millones de dólares, para que cabilderos trabajaran con los sindicatos que encabeza ahora Richard Trumka, abogados y asesores del llamado “cuarto de al lado”, para evitar errores y abusos de las contrapartes.

Hay analistas que acusan ahora a Seade de dejarse “chamaquear” por los negociadores estadounidenses y canadienses. La verdad es que la responsabilidad de toda una negociación de implicaciones mayúsculas en la economía nacional, no se puede dejar en manos de una sola persona. Eso es una irresponsabilidad política de todo el gobierno.

Si bien sale al quite el canciller, Marcelo Ebrard, al mencionar que no serán inspectores, sino que será un panel expertos el que cuidará la política laboral de las empresas mexicanas, es definitivo que esto puede ser usado para sacar del mercado a las compañías mexicanas. Ninguna empresa de nuestro país recibiría apoyo del gobierno para enfrentar a una similar en el territorio de nuestros socios comerciales, ante la penalidad de cancelar el acuerdo trilateral de comercio.

Por ello, y muchas cosas más, el riesgo de la aprobación de esa cláusula incómoda es muy riesgosa para la soberanía y seguridad nacional.

El motivo de esta crisis comercial tiene su origen en la tacañería gubernamental. Un poco de dinero, no los millones de dólares que gastó Salinas, serían suficientes para pagar a especialistas internacionales y evitar este tipo de sinsabores para los mexicanos. Trabajo bien hecho no admite reclamaciones.

PODEROSOS CABALLEROS: El suicidio de Fernanda Michua Gantus, estudiante del ITAM, una de las instituciones educativas de mayor prestigio por su calidad académica, colocó las luces de alerta a sus autoridades. El motivo por el que presuntamente se quitó la vida, fue la presión que ejercía la institución para lograr excelencia en los estudios. Este esquema no es privativo del ITAM, únicamente, sino a nivel mundial y especialmente en universidades de excelencia internacional como Harvard, MIT y muchas más, la presión sobre los alumnos es mayúscula. Su disciplina llega a niveles extraordinarios. Sin embargo, como ocurre en el ITAM, muchos alumnos tienen que recurrir a medicamentos que compran en el mercado negro o con recetas que adquieren de amigos, para lograr una mayor concentración. Se estima que más de 70 por ciento de los estudiantes de esas instituciones utilizan esas pastillas que aumentan la concentración y otras que incrementan el flujo sanguíneo. No todos los alumnos de esas instituciones tienen que recurrir a ayudas NO profesionales, pero se menciona de altos porcentajes. Sin embargo, las presiones llegan a extremos en que un maestro es la más alta autoridad que puede reprobar o acabar con los estudios de un joven por un capricho personal. Las manifestaciones en el ITAM no son para verlas como un asunto circunstancial. Es muy serio; están en juego las becas de muchachos que son brillantes y podrían tener carreras de excepción. El rector itamita, Arturo Fernández Pérez, revisa desde la semana pasada el pliego de 10 peticiones estudiantiles que van desde salud mental y presiones del estudiantado, hasta la apertura magisterial a demandas de aclaraciones a las calificaciones. Pedagógicamente, las presiones extremas no generan ni disciplina, ni genios; sólo generan adiciones, frustraciones, problemas de salud mental, entre otros daños a la salud. Quizá llegan a formar estudiantes de excelencia, pero rara vez a profesionistas de excepción. Conocía dos rectores del ITAM, que estaban orgullosos de la calidad educativa de esa institución. Javier Beristain y Gustavo Petriccioli, coincidieron en que los egresados itamitas en su mayoría eran excelentes profesionistas. En aquellas épocas no había tanta presión al estudiantado, ni estos tenían acceso a drogas para la concentración. Los tiempos cambiaron, y las estrategias de presión estudiantil no son efectivas para la vida profesional de nadie. *** Fernando González, líder de Redes Sociales Progresistas, otro partido propiedad de Elba Esther Gordillo, perseguida por el gobierno de Enrique Peña Nieto, busca un “cachito” del presupuesto que se tiene para los partidos políticos en el país. Sin embargo, el filete no está en el presupuesto. No hay carencias en la familia. Hay suficientes recursos para enfrentar cualquier campaña electoral y tener posiciones en la siguiente Cámara de Diputados Federal. Hay que reconocer la habilidad de “La Profesora” en política. Instintiva, ahora a través de su yerno, Fernando González, se lanza a una aventura más para sustituir el partido Nueva Alianza, que duró 13 años, del 2005 al 2018, y que se alió al PAN, concretamente a Felipe Calderón en su momento, y después simpatizó (cuando Elba estaba en la cárcel) con López Obrador. Ahora nace otra organización política que seguramente se convertirá en satélite de Morena, está materialmente consolidada bajo el amparo del sindicato de la Educación. Otro actor político de peso.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: La cadena hotelera mexicana, Park Royal Hotel & Resorts, dirigido por Benny Michaudse, adhirió al Código de Conducta Internacional para la Prevención de la Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y adolescentes en el Turismo y los viajes, promovido por ECPAT México, liderado por Norma Negrete, y por la organización The Code. De esa manera en los contratos con sus clientes, expresa su rechazo y cero tolerancia a la explotación sexual comercial de menores, así como proporcionar información a los clientes, viajeros y turistas, sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes; sobre la prevención de la explotación sexual comercial de niños y cómo denunciar casos sospechosos. Norma Negrete dijo que, en Quintana Roo, particularmente, se estima que entre 30 y 40 por ciento del total de las personas que sufren explotación sexual son menores de edad.

