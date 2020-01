EU-Irán: teoría de la conspiración

Los agoreros apostaban al inicio de una tercera guerra mundial tras el ataque de Estados Unidos contra el líder del brazo militar de Hezbolá, que amenazaba al Occidente. La respuesta de Estados Unidos y de Irán, así como la demanda de Israel a Trump, llama a una operación que va más allá de un ataque a un presunto terrorista iraní. El objetivo: acabar con el general Qasem Soleimani, quien se había convertido en un hombre muy poderoso en la región.

Soleimani era un líder que había rebasado al ayatolá Alí Jamenei, líder máximo y religioso de la región. Tanto Estados Unidos como Rusia tenían una deuda muy costosa, desde el punto de vista político, con Soleimani quien acabó con el grupo terrorista ISIS, que puso en jaque al occidente y que se escondía en las regiones más radicales del mundo musulmán.

Acabar con Soleimani, según me comentó un analista del medio oriente, es terminar con el compromiso de Rusia, Estados Unidos y las autoridades iraníes, con el poderoso militar y líder de Fuerza Quds.

Este es un poderoso brazo paramilitar de élite del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), la organización militar más grande de la República Islámica de Irán y considerada por Estados Unidos como un grupo terrorista.

Era un potencial enemigo que aglutinaba mucha fuerza y ponía en riesgo a Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita y otros países árabes que están en la órbita estadounidense. Asimismo se acaba con un político que podría convertirse en el líder de Irán; extremadamente agresivo y difícil para negociar con él. Sólo entendía el lenguaje de la guerra y el aniquilamiento de sus enemigos.

Bueno, todo esto te lo platico, estimado lector, ya que en el mundo energético no se deben tomar decisiones sobre estimaciones superficiales, sino informarse de lo que hay de fondo. No se pueden elaborar políticas públicas, especialmente en el manejo energético, si no se observan varios síntomas clave, que van desde el comportamiento de los precios del petróleo, gasolinas, gas y otros combustibles, así como otros commodities.

Los mercados financieros no reaccionaron ante lo que muchos analistas políticos bisoños consideraban el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Y simplemente se dieron movimientos marginales, pero nada espectacular. Esto son los indicadores que los políticos deben tomar en cuenta para evitar salir con declaraciones que demuestran su completa ignorancia de política, política internacional, energía, diplomacia y candidez.

