Descartan 4 estados unirse al Insabi; otros 4, sólo con IMSS Bienestar

Advierte Salud que no podrán garantizar atención y medicamentos

Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato y Nuevo León son las custro entidades de la República que no se adhirieron al nuevo sistema de salud federal mediante el Instituto de la Salud para el Bienestar (Insabi) y tampoco contarán con el servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-Bienestar).

Mientras que otras cuatro entidades (Chihuahua, Coahuila, Michoacán y Tamaulipas) tampoco se unieron al Insabi, pero sí cuentan con el servicio de IMSS-Bienestar. Así lo informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien explicó que 23 estados sí firmaron el convenio de adhesión con la Federación; mientras que otras cuatro entidades (Chihuahua, Coahuila, Michoacán y Tamaulipas) tampoco se unieron al Insabi, pero sí cuentan con el servicio de IMSS-Bienestar.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario de la Secretaría de Salud explicó que la adhesión consiste en el compromiso de trabajar juntos en un mismo sistema que se comprometa con la gratuidad para personas no aseguradas.

“El resultado que tenemos ahorita, posiblemente sea el final, es que 23 estados, 23 gobiernos estatales se comprometieron con este nuevo esquema y se adhirieron al Instituto de la Salud para el Bienestar y otros nueve estados no lo hicieron, decidieron no unirse a este nuevo esquema que busca la gratuidad en los servicios de salud”, refirió López-Gatell.

<p style=”text-align: center;”><strong>Gobernadores que no se sumaron quieren seguir comprando caro: AMLO</strong></p>

Sobre la no adhesión de los estados al Insabi, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que los estados que no se adhirieron al Insabi es porque quieren seguir comprando medicinas caras y porque quieren seguir entregando el presupuesto a “los influyentes” por medio de los contratos de obra.

“Claro, si no quieren adherirse, porque que quieren seguirle comprando las medicinas a los que abastecían antes, si van a seguir comprando caro, si van a seguir entregando a los contratos de obra a los influyentes no les va a alcanzar, pero si manejan el presupuesto con honestidad y eficiencia, si les va a alcanzar”.

Señaló que estos estados seguirán recibiendo los recursos y serán las propias autoridades estatales las responsables de la atención médica y medicamentos para la población.

“Van a recibir lo que por ley les corresponde, no se les va a quitar presupuesto, se les van a entregar sus recursos (…) el compromiso del gobierno federal es que no falte presupuesto. Nunca va a faltar dinero”, indicó el mandatario federal.