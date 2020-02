Universidad de lenguas originarias

Desde el portal

Ángel Soriano

No menos importante que la prohibición a la construcción de nuevas unidades habitacionales y a la conservación y ampliación de las zonas verdes en la ciudad de México, durante su visita a Milpa Alta, en diálogo con indígenas náhuatl, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de la Universidad de las Lenguas Indígenas para la conservación de las lenguas originarias, en proceso de extinción en diversas regiones del país.

Sin duda, la visita a esa demarcación de la capital del país demuestra un amplio conocimiento, a ras de la tierra, de la geografía nacional y de sus habitantes, sus costumbres, sus problemas y sus necesidades. Ya el país no se observa desde un palacio en el aire ni de los suntuosos jets o helicópteros de lujo. Hay en el país inmensos problemas, no resueltos y sí agravados por desconocimiento u omisión hacia los mismos.

Urge detener la mancha urbana en la Ciudad de México que acaba con las áreas verdes y da paso a conglomerados habitacionales que complican la prestación de servicios o los reducen para los nativos o residentes naturales. Todo se hace por negocio y la autoridad sólo ve en estas obras un interés mercantil.

Conservar el medio ambiente y la cultura de los pueblos originarios es una tarea que compete a todos: habitantes y autoridades, no los negocios o la complicidad con los fraccionadores.

Respeta AMLO autonomía de FGR

La Fiscalía, es una institución autónoma, ya no es como antes, que dependía esta institución del presidente de la República, ya no hay procurador. Nosotros somos respetuosos de la independencia, de la autonomía de la fiscalía de la República, y en ese marco de autonomía, de respeto, trabajando de manera coordinada, pensando siempre en el interés general, en el interés del pueblo, estamos llevando a cabo estas acciones dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia mañanera en la que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero entregó un cheque por 2,000 mdp al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, derivado de una sola denuncia sobre un solo ilícito. Con esto se demuestra que se equivocan quienes desde los medios pretenden hacer cambios a contentillo de grupos de interés faccioso… En Tapachula, Chiapas, el diputado Porfirio Muñoz Ledo que participa en la Comisión de legisladores para observar el problema de los ilegales centroamericanos, dijo que se asume como defensor de los migrantes “es un fenómeno natural en todo el mundo; México ha peleado cerca de ochenta años en favor de que sus migrantes pasen hacia Estados Unidos, ha protegido a sus connacionales, pues obviamente tenemos que estar de acuerdo en que pase. Estados Unidos ha insistido hace mucho en que como no pueden sellar, cerrar la frontera norte, cerremos por su cuenta la frontera sur. México no tiene por qué hacerles caso; es un asunto muy delicado. Nosotros estamos obligados por la Constitución del país, artículos y por Tratados Internacionales a dejar pasar a los migrantes mediante registro, verificando que no sean criminales o no estén sometidos a un juicio. Y a eso vengo, a defender mi tesis. Y es una hipocresía lo que hace el Gobierno mexicano, la Segob de retener a los migrantes”… Terminar con los fines de semanas largos afectará atractivos turísticos de Hidalgo, Veracruz, Morelos, Querétaro, Puebla, Estado de México, Guerrero, entre otros, aseguró el CEO de la Agencia #GoätTravel, Carlos Fresán y recordó que la Unión de Secretarios de Turismo (ASETUR) ya manifestó su oposición a esa propuesta y el mismo secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, el fin de semana largo del pasado 5 de febrero, se generó una derrama de cuatro mil millones de pesos.

