Conocer la verdad de Ayotzinapa, objetivo superior

Ángel Soriano

Conocer la verdad y el paradero de los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace seis años, es un objetivo superior del Estado mexicano. “Nada ni nadie debe impedir esclarecer los hechos y hacer justicia”, afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador en carta dirigida al presidente de la SCJN y al Fiscal General de la República y les pide reunirse cada mes para recibir informes.

Con absoluto respeto a la autonomía de poderes, señala, se debe atender juntos y de manera coordinada dicha demanda de justicia. “Estoy convencido de que si nos unimos logaremos romper el pacto de silencio que ha perdurado por mucho tiempo y esclarecer lo acontecido. No prolongar la impunidad, hacer justicia y demostrar que somos auténticos representantes de un Estado social y democrático y de derecho”.

Propone que los representantes de los tres poderes “nos reunamos con los padres de los jóvenes de Ayotzinapa cada mes para recibir el informe de la comisión respectiva y tomar las decisiones necesarias”. La primera de estas reuniones se llevaría a cabo, si para ello no tiene inconveniente, el día 5 de marzo a las 11 horas en Palacio Nacional.

Sin duda, se trata de un compromiso firme, en el cual el Estado mexicano asume su responsabilidad, no habrá ninguna duda de que tales hechos serán aclarados y se sancionará a los responsables que, desde el más común de los sentidos, se ubica dentro del mismo Estado mexicano, pues ¿Qué otra poderosa fuerza puede actuar con todos los recursos para cometer tal atrocidad?.

TURBULENCIAS

Va AMLO a Tlaxiaco y Guelatao

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el 20 de marzo estará en Tlaxiaco para inaugurar el nuevo Hospital de Especialidades del IMSSS y el 21 irá a Guelatao, para la ceremonia de conmemoración del Natalicio de Don Benito Juárez, como lo hará durante su mandato. Y el director general del IMSS, Zoé Robledo, detalló que el nuevo nosocomio cuenta con especialidades troncales de cirugía, medicina interna, pediatría y gineco obstetricia, se busca sumar otras como anestesiología, cardiología, odontología, nutrición y psicología, con cobertura en todos los turnos; contará con equipo como mastógrafos, que en esa región pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte para miles de mujeres que tendrían una detección oportuna de cáncer de mama. “Crecerá la atención y no se amontonarán los servicios, con horarios disponibles en fin de semana funcionará mejor” dijo durante La Mañanera de este martes 11 en Palacio Nacional… El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jarquín, recibió del director general Adjunto del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), Roberto Carlo Romero Toledo, la cédula que acredita al Ayuntamiento como entidad de certificación y evaluación de competencias laborales y destacó que éste es el primer municipio del estado en recibir esta cédula y la tercera entidad en obtenerla a nivel nacional. El edil acompañado de concejales y de la directora de Economía, Ana Cecilia Ruiz Aceves… Loret de Mola dice que estamos comprando medicinas pirata en el extranjero comentó el presidente López Obrador y añadió: cada vez se quitan la máscara, se enseñan más, se descubren más; se está comprando en el extranjero todas las medicinas con la autorización de la Organización Mundial de la Salud, no pueden ser medicinas pirata. Antes había un monopolio, empresas farmacéuticas del extranjero no podían vender productos en México, se abrió al mercado internacional, porque lo que nos interesa es tener las medicinas y se afectó en sus intereses, porque ellos nada más ven el dinero, su dios es el dinero y nosotros estamos aquí para velar por el interés del pueblo, en este caso por la salud del pueblo…

