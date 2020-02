Lozoya no se mandaba solo

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Lo que es indignante es la visión de algunos sacerdotes, por ejemplo un sacerdote católico declaraba: “LA PEDOFILIA NO MATA A NADIE… PERO EL ABORTO SÍ”

Y ENTRAMOS A LOS TIEMPOS TURBULENTOS Y DE AJUSTE DE CUENTAS DEJANDO LOS CUENTOS PARA OTROS DÍAS, POR ELLO, PALOMO, EL GRAN CARICATURISTA DICE EN UNO DE SUS CARTELES: “No, licenciado Peña, no, No dije nada sobre pescado ni de ollas, ni sobre Yuya… lo que dije es que ya pescaron a Lozoya y que huya”

Y con la confianza de sus investigaciones y las pruebas que sostiene y ha maneja el abogado, Javier Coello Trejo, dice con confianza: “PUES NO SE MANDABA SOLO” y durante mucho tiempo hemos sabido de que Luis Videgaray, hoy, protegido y consentido por muchos funcionarios de la 4T pues era el conducto para instrumentar y ordenar las chapuzas que se deberían realizar y que, jurídicamente instrumentaba el abogado Castillejos desde sus oficinas del jurídico de la Presidencia. Muchos aseguran que no se ha tocado ni se tocará, en los temas de corrupción, al ex presidente Peña, porque sostienen sin mostrarlo o demostrarlo que se realizó un “pacto de impunidad” con AMLO, el asunto no es menor, porque el tema abarca el desvío de 280 millones de dólares más lo que se vaya acumulando, las investigaciones del soborno de Odebrecht por diez millones de dólares que se dice ingresaron a los gastos de campaña en los tiempos de Peña, la compra de nitrogenados que el presidente tiene la intención de poner en funcionamiento, la compra del astillero español, quebrado, y otros muchos actos que seguramente no pudo realizar sin autorización presidencial, ni sin la instrumentación del “vicepresidente” Luis Videgaray, ni sin la instrumentación del encargado del jurídico de la Presidencia el Lic. Castillejos, y otros muchos más, con lo que estaríamos en un gran conjunto de acusados y cómplices que sirvieron a las instrucciones del todo poderoso presidente de esa época, por lo que en tales condiciones, por mucho que asegure AMLO de que no tocará a los expresidentes, pues se tienen que investigar y en su caso consignar o castigar a pesar de que AMLO no quiera “ensuciarse las manos” al lavar la corrupción en el país. Cosas del DÍA del AMOR Y LA AMISTAD.

EL FISCAL Alejandro Gertz Manero ha sido objeto de una intensa campaña en su contra pensando de que esto le pondría entre las cuerdas y dejaría de investigar muchos de los actos programados por el poder político en épocas pasadas y esto se puede calificar como abusos del poder y saqueos en contra de los intereses y recursos y fondos del pueblo mexicano, por ello, algunos pensaban que incluso podría ser destituido y lo daban por “muerto” pero les salió el tiro por la culata, porque don Alejandro está en su mejor momento con toda la capacidad e intenciones de arreglar lo que le han pedido los mexicanos terminar: con la impunidad, y esto abarcaría todos los niveles del poder de antes y de hoy, por esa razón, tiene su independencia como Fiscalía.

Si no han entendido los que hoy tratan de imponer toda la culpa en contra de Emilio Lozoya, es que este cuenta con muchos documentos y en ellos se pueden encontrar las instrucciones presidenciales y las formas de instrumentación para realizar los grandes fraudes y robos en PEMEX, el abogado Coello Trejo no es un hombre improvisado ni temeroso de ejercer con libertad su profesión, se ha intentado, incluso, lastimar a su hijo y tratar de llevar a juicios sin tener elementos para ello como una forma de presión para que dejaran la defensa de tan importante personaje que, al final de cuentas, tuvo que ser exonerado por no ser más que un intento para atemorizarlo, así que si Coello dice que “NO SE MANDABA SOLO” es que cuenta con muchos elementos en donde se podrá tener la claridad para saber quién o quiénes en verdad son los responsables del fraude, robo y saqueo de los recursos públicos, así que se esperan tiempos de muchas sorpresas, porque al final pues no tendría que hacerse leña del árbol caído sino que, en verdad, se podrá hacer una enorme hoguera donde muchos sean quemados por la ley y la justicia.

El presidente tiene su gran oportunidad de demostrar que no solamente son declaraciones y habladas sus posturas contra de corrupción, no se podrá decir que son acciones de venganza política porque no hay forma de demostrar que eso es, la claridad para hacer la limpieza del país de los actos de corrupción están ahí y no podría defraudar a los miembros del infeliciaje que observan con cuidado lo que sucederá en este tipo de juicios, y con ello, podrá consolidar su prestigio de hombre nacionalista y honesto que busca el bien del país y se tendrá que obligar a llevar a juicio a otros muchos pillos que como Gabino Cué y su compinche Jorge Castillo, siguen mamando de la impunidad que les brindan, por ser, dicen”, aliados” de la 4T, así Penchyna también, tendrá que responder por ese enorme fraude de cinco mil millones propiciados por un contrato que obligara a Infonavit a pagar cinco mil millones en condiciones que pocos entienden, pero que se sabe es un enorme fraude y que, de ahí ya se logró rescatar dos mil millones, y se deberá obligar a la empresa de los pillos a devolver los otros tres mil millones que es de los trabajadores y del pueblo de México, así, en verdad, podremos ver que la limpia va en serio y no son cuentos ni habladas, esto sin duda no lastimará al gobierno de López Obrador si sabe legal y honestamente llevar el juicio sin intervenciones de los intereses corruptos que están ligados en el asunto, podrá mostrar que es un presidente que nos merece el respeto y admiración, pero para ello debe eliminar las impunidades de pillos, así sean cuates de muchos políticos ligados a la 4T o a sus mismas cercanías: nadie por encima de la ley…ni en tiempos del amor y la amistad…

