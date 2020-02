Censura AMLO a quienes “zopilotean”

Desde el portal

Ángel Soriano

En el caso de Fátima, la niña secuestrada y torturada, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esperar el resultado de la investigación y tener confianza en que se va a esclarecer, se va a castigar a los responsables. Y pidió, sobre todo a los conservadores, recordarles que no somos iguales, porque ahora en medios, no en todos desde luego, en casi todos, hay sobre estos lamentables hechos mucho oportunismo, ‘zopilotean’.

Refirió que vio un cuestionamiento del que fue secretario particular de Zedillo, Liébano Sáenz, muy preocupado, supuestamente; nada más es cosa de recordarle a Liébano que cuando él estaba en la Presidencia se convirtieron las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. ¿Y saben cuánto le ha costado al país? Dos billones de pesos. ¿Cuántos empleos, cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuánto bienestar?

En La Mañanera de este martes 18, AMLO, indicó que entiende que en una circunstancia de éstas haya una exigencia de justicia, además es lo que se debe de hacer, es lo mínimo, pero no debe de actuarse con oportunismo, es un asunto muy serio, no se puede utilizar el dolor de la gente, no se puede medrar. Esto no significa de ninguna manera censura, es nada más poner las cosas en su lugar, que de repente nos salen paladines de la justicia quienes formaron parte del régimen opresor, el régimen de corrupción, el régimen de pillaje.

Y criticó también a los intelectuales orgánicos, que gritaban como pregoneros cuando se privatizaba el sector público, gritaban, y callaban como momia cuando se saqueaba al país. “Esa amnesia. Nos deben una explicación, nos deben el ofrecer disculpas, no lo hacen; y como si no hubiese sucedido nada, como si todo esto que está pasando hubiese surgido de la nada, de la nada, de repente surgió, desde que llegó Andrés Manuel se agravaron todos los males, todo se agravó, él es el culpable”, dicen.

TURBILENCIAS

Estado feminicida: PRD

Diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PT, MC, Encuentro Social y PRD se manifestaron en contra de la violencia de género y feminicidios que sufren las mujeres mexicanas y durante la sesión de este martes en San Lázaro guardaron un minuto de silencio por la muerte de la niña Fátima Cecilia Aldrighetti Antón. Sobre el acuerdo suscrito por la Junta de Coordinación Política, que rechaza y condena todo tipo de violencia en contra de mujeres y niñas, la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) sostuvo que México es un Estado feminicida y que la violación a los derechos humanos es una constante en lo público y en lo privado, conductas que llevan a la impunidad a su vez la diputada Ana Patricia Peralta De La Peña (Morena) preguntó: “qué más es necesario que pase para aceptar que la violencia contra las mujeres es una epidemia”…El Tec. de Monterrey reconoció la experiencia y desempeño de sus egresados, en distintas áreas como la empresarial, la educación, la ciencia e investigación, función pública, entre otras durante una magna ceremonia. Los galardonados, en esta primera edición, fueron: Adriana Ramírez, en los campos de la geofísica y exploración, a nivel mundial; Héctor García, por colaborar en proyectos que dieron vida a Google; Herminio Alonso Blanco, quien fuera Secretario de Comercio y Fomento Industrial durante el gobierno de Ernesto Zedillo y Ernesto Martens, por su destacada incursión los sectores público y privado…El Fiscal General de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Beltrán, dio a conocer ayer que la FGE ofrece hasta un millón de pesos a quien informe del paradero del ex diputado por el PVEM y empresario Juan Antonio Vera Carrizal, que el pasado 9 de septiembre en Huajuapam de León mandó a rociar con ácido a la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, que sigue grave. La información que se proporcione será confidencial indicó el Fiscal que estuvo acompañado por el vocero estatal, Alfonso Martínez Córdoba…

