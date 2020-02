Pérdida de valores y la Bandera nacional

Ángel Soriano

Como es tradicional ya, en ceremonias como la conmemorativa al Día de la Bandera nacional, escolares que esperan durante horas la presencia de las autoridades sufren las consecuencias de estar bajo los rayos del sol, muchas veces sin desayunar, porque tienen que estar temprano, en tanto los hombres del poder cumplen holgadamente otros compromisos.

Y si bien esta celebración fue motivo para expresar la indignación nacional por el aumento de los feminicidios y la imparable ola de violencia, justo es destacar también que como parte de esa campaña de inconformidad se promueve en favor y en contra un paro nacional, y en medio de la reyerta aparecen inconveniente que dejan mal parados o paradas a integrantes del Gabinete.

Si bien es cierto que, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, se tienen que rescatar los valores nacionales y el bienestar del alma, habría que empezar por dar cátedras de historia y ortografía a prominentes secretarias de Estado que comenten dislates al escribir nombres de nuestros héroes nacionales y sus respectivos títulos.

Eso ha aprovechado para que el presidente Felipe Calderón diga que nos gobierna la ignorancia y la prepotencia. Habrá que dar un repaso histórico a tan altas personalidades de Morena que ocupan cargos de gran responsabilidad en el país para que, junto con el aumento de la producción petrolera y el combate a la corrupción, corrijan sus desatinos en gramática e historia.

El mexicano no es ejército golpista

Al precisar sobre los claroscuros del Ejército mexicano, que obedece órdenes del comandante supremo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, manifestó que el nuestro es un Ejército leal, civilista, respetuoso de las instituciones de la democracia, disciplinado, profesional; o sea, no es un Ejército golpista, para decirlo con claridad. Y respecto al conflicto en Notimex, donde hay una guerra declarada entre los trabajadores huelguistas y la directora San Juana Martínez, expresó que en el recuento que habrá me celebrarse este martes, serán los trabajadores quienes decidan a qué sindicato pertenecen y quien tiene mayoría; dijo que es el diálogo el mejor instrumento para dirimir conflictos…El gobernador Alejandro Murat, en la Alameda de León en donde encabezó la ceremonia por el Día de la Bandera, expresó que ésta es el símbolo que representa el origen y destino de las y los mexicanos como un pueblo independiente, libre, unido, solidario y profundamente orgulloso de su herencia precolombina. “Siempre que se piensa en la bandera, se piensa en la idea de México como suma de voluntades; se evoca la historia de nuestro pueblo, y el sentimiento de solidaridad y hermandad se vuelve símbolo”, expresó…La Secretaría de Movilidad (Semovi) anunció la entrada en vigor a partir de este lunes, de la regularización en el cobro de las tarifas del servicio de transporte público individual en la modalidad de taxi del municipio de Oaxaca de Juárez; ello luego de su última actualización hace 16 años. “Se trata de un pago justo para los usuarios y para quienes están detrás del volante, por lo que este nuevo catálogo de tarifas no se elaboró pensando en afectar la economía de las familias oaxaqueñas; por el contrario, es producto de un trabajo responsable e imparcial”, enfatizó la titular de esta dependencia, Mariana Nassar Piñeyro.

