“Los mandamientos de una mujer chingona” se suma a “Un día sin ellas”

“La solución somos todas, si una falla todas fallamos”: Susana Zabaleta

La propuesta en la que están Susana Zavaleta, Adela Micha y Rebecca de Alba se presentará en el Pepsi Center de la Ciudad de México el próximo 27 de marzo

A través de un ejercicio de honestidad, las tres artistas comparten con su público algunas de sus vivencias, experiencias de vida, triunfos, amores y piedras en el camino.

Susana Zabaleta, Adela Micha y Rebecca de Alba compartirán escenario con la puesta en escena “Los mandamientos de una mujer chingona” que llegará al Pepsi Center de la Ciudad de México, el 27 de marzo, donde sin duda compartirán con sus asistentes temas de vida, y sobre todo anécdotas muy personales de lo que cada una han vivido en sus respectivas áreas profesionales y para ello anunciaron en rueda de prensa que además de esta propuesta el próximo 9 de marzo se sumarán al movimiento “Un día sin mujeres”.

“Los mandamientos de una mujer chingona” no es solo un show para mujeres, también es para los hombres, las tres personalidades en el escenario compartirán sus experiencias como mujeres, además de una charla amena, aderezada con humor”, dijo Rebecca de Alba, quien, aseguro que esta propuesta justo coincide con las forma de manifestación que se han dado de colectivos feministas que están cada vez más alzando la voz, y a quienes felicitan.

En su turno Susana Zavaleta comentó que este era un momento crucial para muchas mujeres en el país, ya que esta consiente que este tipo de manifestaciones dejaran un mundo mejor para las nuevas generaciones, aseguro que aunque se va a paso lento es una forma de tener mejores espacios e invitó a las empresas a sumarse a este movimiento y que no haya represalias para aquellas mujeres que quieran tomar la decisión de no hacer nada el próximo 9 de marzo.

“Estamos no solo comprometidas con el movimiento sino con cada causa que ha acarreado toda esta situación, creemos fielmente que esto debe terminar, cuando yo era niña la desigualdad estaba muy canija, y quiero que mi hija, me diga ‘oye gracias porque fuiste parte de todo esto, y porque dejaste tu granito de arena’, todas debemos sumarnos y las empresas ser parte de esto, esperamos que todas ya estén dentro del movimiento”, dijo.

Por su parte Adela Micha dijo que todas las mujeres son chingonas en algún momento de vida y considero que tener un hijo es una de las cosas más difíciles de hacer, y no el hecho de tenerlo sino criarlo; casarse, dar amor, ser rechazada, amada, o no serlo, lo es.

“Creo que las mujeres hemos sido y seguiremos siendo muy chingonas, pero también hay ocasiones en las que se reconoce muy poco el valor de las mujeres en muchos aspectos, hoy mucha gente me decía que no se ganaría nada con no hacer nada el 9 de marzo, pero no se trata de ver eso sino como es un día sin una de nosotras”, afirmó.

En su turno Zabaleta expresó que le encanta ser mujer y no por ello existe un discurso de odio hacia los hombres, ya que ellos han formado parte importante de su vida y eso es lo que se debe entender del feminismo ya que muchos creen que este se trata de odiar y jamás el feminismo lleva ese discurso. “No quiero ser igual que un hombre, la naturaleza nos hizo mujeres y lo disfruto mucho. No hay un discurso feminista contra los hombres, porque fue un hombre quien me dio los hijos más maravillosos del universo, pero si estamos urgiendo la necesidad de ser reconocidas e igualitarias en el sistema”, dijo.

Por su parte Rebecca de Alba insistió en que es hora de que tengamos un lugar socialmente no por la cualidades físicas sino por la forma que tenemos de desempeñarnos en nuestras carreras profesionales, o bien por el simple hecho de ser una parte activa de la economía familiar y social.

Sobre la situación que se vive en México sobre la violencia de género, las chingonas anunciaron que se sumarán al paro nacional del próximo 9 de marzo