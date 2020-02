Sabrina Sabrok denuncia que su esposo trató de estrangularla

La actriz utilizó sus redes sociales para denunciar a su pareja de haberla agredido físicamente hasta dejarla incapacitada para trabajar

La actriz de películas para adultos, Sabrina Sabrok, utilizó sus redes sociales para denunciar a su esposo de haberla agredido físicamente hasta dejarla incapacitada para trabajar.

“Hace unos días fui víctima de violencia familiar. Mi esposo y yo tuvimos una discusión, me golpeó y trató de estrangularme. Afortunadamente logré llamar a una patrulla. Esto sucedió en Houston, Texas, en donde actualmente resido. Me veo en la penosa necesidad de ventilarlo, ya que debido a esto tengo el cuello y la garganta muy lastimados y no puedo cantar ni bailar. He tenido que cancelar tres shows que tenía programados”, mencionó.

Además, asegura que por el proceso legal que enfrenta, no puede dar detalles de la situación, pero recalcó que ha contado con el apoyo de las autoridades estadunidenses y que, por el momento, su esposo se encuentra detenido.

Sabrina en los últimos años se ha dedicado al entretenimiento para adultos vía internet pues en la televisión ya no le iba muy bien y decidió independizarse para convertirse productora de su propio contenido junto con su esposo.

La ex edecán del desaparecido programa “La Hora Pico” se encuentra produciendo cortometrajes de entretenimiento para adultos y al parecer le estaba saliendo todo muy bien hasta que le sucedió el percance con su esposo, aun no se sabe si continuarán trabajando, lo que si muchos esperan es que se reconcilien y sigan trabajando juntos en el entretenimiento para adultos.

