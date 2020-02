Néstor Daniel renueva a Los Terrícolas con “Único”

50 años de romance e historia musical

La voz original de la agrupación lanza disco con nuevas versiones de sus icónicos temas

Arturo Arellano

Hablar de Los Terrícolas es recordar temas que ya forman parte del acervo musical internacional y Néstor Daniel, voz principal de la agrupación, vuelve con una renovada ilusión, para interpretar quince canciones que fueron éxitos en varios países, tales como “Vivirás”, primer corte con el cual se dieron a conocer en América Latina y que ahora forma parte de “Único” disco recopilatorio que tentativamente será lanzado en el mes de mayo en su totalidad.

Para ahondar en detalles, Néstor Daniel ofreció una amena entrevista para las páginas de DIARIOIMAGEN. “Traemos un proyecto hermoso que hemos finalizado seis meses atrás, lo titulamos Néstor Daniel ‘Único’ y es que hay mucha “piratería” en la actualidad, por lo que queremos que la gente identifique quien es la voz original de todos los éxitos de Los Terrícolas. Entonces, grabamos 15 éxitos con un nuevo ingrediente musical, nuevos arreglos y sin olvidarnos de la fórmula que los llevó al gusto de todos”.

Van detrás de las nuevas generaciones

Explica que “vamos detrás de las nuevas generaciones, que necesitan escuchar estas mismas canciones ero en versiones frescas, actualizadas y con gran sentimiento. No he tenido la necesidad de bajarle un solo tono a estas canciones, afortunadamente me siento bien para cantar como lo hacia antes y lo he venido haciendo siempre, en su tono original. Ojalá podamos hacerles llegar el mensaje del amor, el mensaje de Dios, porque Dios es amor y la juventud necesita de estas letras”.

A esto agrega que “el grupo base para estas canciones es teclado, batería, bajo, guitarra y la muchacha haciendo los coros, eso sigue intacto, pero ahora le metimos instrumentos de viento, cuerdas, percusiones, vienen dos pianos en lugar de uno, dos violinistas, un flautista. Lo que hicimos es revestir los temas, no será un orquestón, pero sí está ese toque de locura que no daña en absoluto la formula de lo que funciono originalmente, damos ese salto sin perjudicar las canciones que tanto nos costaron a mis hermanos y a mi”.

50 años agradecido con Dios

Al cumplir 50 años de carrera señala que “estoy muy agradecido, porque Dios sigue poniéndome proyectos en las manos y sigo delante de manera ininterrumpida cantándole al amor. De aquí en adelante todo lo que me caiga para bien será porque viene de Dios, esperemos que este disco funcione, tengo la fe en Dios y en nuestro público, entonces, ojala si la cosa es así, podremos sacar el volumen dos o tres para poder interpretar cada uno de los éxitos de Los Terrícolas”.

Nos adelanta que algunos de los temas incluidos son: “Te juro que te amo”, “Luto en el alma”, “La Carta” , “Dos Cosas”, “Deja de llorar chiquilla”, “Hasta Ayer”, de éste último comentó: “Es uno que grabamos en 1975, el cual nos llenó de mucho orgullo, porque el señor Marc Anthony le hizo más tarde una versión maravillosa, espectacular, mucha gente piensa que es de él, pero no, esa canción la grabó el señor Many Delgado, de alguna manera luego Marc lo escuchó y le hizo una versión espectacular, lo cual es un orgullo que una figura de su tamaño se haya fijado en un tema de Los Terrícolas”.

Show tentativo en el Teatro Metropólitan

Asimismo, declara que “Tendremos cinco o seis temas a dueto, uno con Lupe Esparza de Bronco, otras con King Clave, Tony Meléndez de Grupo Primavera, con mis dos hijos: Alex Hoyer y Danelly Hoyer que van a interpretar ‘Vivirás’, lo cual es una bendición porque no pensé que iba a grabar ese tema con mis hijos. Con el favor de Dios también estamos en conversaciones con Leo Dan, Eugenia León y Ricardo Montaner, ojala también se den”.

El disco sería lanzado en su totalidad en el mes de Mayo, de la mano de un nuevo show, que tentativamente se realizaría en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México.

“Traemos un proyecto hermoso que hemos finalizado seis meses atrás, lo titulamos Néstor Daniel ‘Único’ y es que hay mucha ‘piratería’ en la actualidad, por lo que queremos que la gente identifique quien es la voz original de todos los éxitos de Los Terrícolas. Entonces, grabamos 15 éxitos con un nuevo ingrediente musical, nuevos arreglos y sin olvidarnos de la formula que los llevo al gusto de todos”.