Con la vida, la demagogia no se permite

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

4T, inmóvil ante la amenaza del Covid-19

Uso político de una epidemia, es criminal

Ackerman, aferrado a infiltrarse en el INE

Lo imposible es el fantasma de los tímidos el refugio de los cobardes

Napoleón Bonaparte, 1769-1821; emperador de Francia

No es la primera vez que toco el tema del coronavirus en este espacio. No es un asunto menor. Es gravísimo lo que ocurre en China con un virus que se conoce poco, pero que día a día el ser humano encuentra mecanismos para contrarrestarlos.

Quienes dicen conocer la historia y no la aplican en la realidad, ya que sólo ven lo que justifica su vida política, están sentenciados a comer errores graves, con costos económicos, de vida y obviamente, políticos.

Bueno todo esto se los platico, ya que el gobierno mexicano no informa a su pueblo las medidas que se deben tomar para enfrentar, lo que parece inminente, la llegada del Covid-19. Sin embargo, los periodistas estamos buscando información y desafortunadamente, la realidad es otra:

No hay suficientes mascarillas profesionales para evitar el contagio vía aérea; no se hacen políticas públicas de difusión en los tiempos gubernamentales, para orientar a la sociedad sobre los hábitos de higiene y prevención. En materia hospitalaria, no existen camas suficientes en los hospitales, y habría un déficit de más de 50 mil respiradores mecánicos para ayudar a las víctimas a respirar y la crisis de medicamentos, sería la sentencia de muerte de muchos de los infectados.

Las deficiencias parecerían interminables. Sin embargo, la experiencia que dejó un enemigo del régimen, Felipe Calderón, tras el inventado caso de la AH1N1, en 2009, en las medidas drásticas nos da una fortaleza como sociedad. El gobierno panista nos enfrasco en una cuarentena breve (una semana) que dejó graves daños a la economía. Pero, la experiencia es invaluable.

El AH1N1, sigue matando a muchos mexicanos, ante de la Cuarta Transformación y durante la misma. Las cifras son oficiales son relevantes. La temporada 2011-2012, por el AH1N1, aquel que movió al país en el 2009, murieron 298 personas, pero del 2013 al 2014, se registraron 998 defunciones, y han disminuido a cero en 2014-1015; en el 2015-2016, murieron 544 personas; al siguiente periodo 47; la 2018-2019, fallecieron 742 y en este periodo que termina a mediados del año, va 18 muertos. Claro, esto en una población que representa a penas el 8% de la que tiene China. Pero, las medidas de control a epidemias como la que se vive en el Oriente, en nuestro país no son drásticas. Se relajan fácilmente; son permisibles, como si no fuera importante en la vida de los seres humanos.

Debemos prepararnos, es la enésima vez que lo solicito. No es para alarmar o crear pánico, sino para prepararnos a lo que puede dañas la salud de todos, incluidos los gobernantes. No es un asunto político, si afecta a México. Es un asunto de vida o muerte. Punto.

PODEROSOS CABALLEROS: La desesperación de Morena por tomar el control del Instituto Nacional Electoral, INE, es hasta enfermizo. Saben que el poder desgasta y ese desgasta se podrá ver reflejado en las elecciones intermedias del año próximo que se disputa poco más de la mitad de las posiciones políticas, excepto el Senado y la Presidencia. Esa desesperación se refleja en la colocación de John Ackerman, profesor universitario que desde la UNAM apoyo a López Obrador con campañas en redes sociales armadas con presupuesto público, según se denuncio en momento electorales en el 2018. Es una propuesta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que sea consejero en el INE. Si bien tiene razón en afirmar que la mayoría de las posiciones en ese instituto tienen el sello de partidos como PRI, PAN, entre otros, incluidos Morena, es definitivo que debemos combatir ello y tener consejeros totalmente independientes que no defiendan los intereses de los parásitos de la sociedad, los partidos. El Pueblo y la democracia son primero; después los intereses personales y de grupo. *** Hoy concluye en Guadalajara y la CDMX, el Perú Service Summit, donde se realizaron intercambios comerciales entre ambos países. El evento especializado, organizado por PROMPERÚ y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo-MINCETUR, reunió a lo mejor de la oferta peruana del sector servicios a la exportación, con el objetivo de desarrollar oportunidades comerciales con potenciales contratantes locales. Estuvieron 50 empresarios, representando a 35 compañías de diversos sectores. Como resultado de las dos ediciones anteriores en nuestro país, se lograron acuerdos comerciales por más de 60.7 millones de dólares; por lo que la tercera edición de este evento ha generado altas expectativas en el sector empresarial mexicano.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Provident, que en México dirige David Parkinson, arrancó el programa Emprendedores y Empresarios, para ayudar a jóvenes en Puebla a desarrollar un perfil emprendedor desde que están en la escuela. Durante seis meses, esta iniciativa coadyuvará a que los alumnos reciban bases sólidas de educación financiera, y adquieran conocimientos y habilidades emprendedoras que les permitan vivir la experiencia de convertir sus ideas en acciones concretas.

