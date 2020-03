Grilla y politiquería

Desde el portal

Ángel Soriano

Es frecuente que en los encuentros públicos por el país el presidente Andrés Manuel López Obrador recibe airadas quejas contra alcaldes y gobernadores, caciques y representantes populares abusivos y a los que el pueblo pretende linchar en la plaza pública en presencia del Jefe de la Nación, pero resulta que éste, recurrentemente, los defiende a capa y espada por representar la autoridad local.

Desde luego es correcta la postura institucional del tabasqueño, por principio de autoridad, y para evitar que se relajen las formas y sus giras por la República se conviertan en escenarios desagradables contra las autoridades que, muchas veces, no representan los intereses mayoritarios, sino particulares o facciosos y, en muchos casos, verdaderos cacicazgos en regiones y comunidades donde mantienen su área de influencia. Ya basta de grillas y politiquerías, dijo en Macuspana, donde protestaban contra el alcalde morenista Roberto Villalpando, al que acusan de todo tipo de tropelías, pero que el presidente defendió y amenazó con no continuar con su discurso si seguían los insultos contra la autoridad local; finalmente AMLO convence a la gente y la sangre no llega el río.

Pero esto no sólo ocurre en México o en Macuspana. También Trump lo padece: los dueños del Sammy Mexican Grill de Tucson, Arizona, fueron criticados por asistir a un mitin de Trump y el presidente los defendió e incluso ofreció ir a su restaurante en su próxima visita al lugar. La política o la grilla, en tiempos electorales y en tiempos normales, es inevitable.

TURBULENCIAS

Covid-19 mediático en el Senado

En su tenaz lucha por atraer los reflectores, el presidente de la JUCOPO del Senado, Ricardo Monreal, decretó un paro parcial de actividades con el pretexto del coronavirus mientras que la ciudad y el país siguen su marcha normal pues a decir del subsecretario de Salud, Hugo López-Batell, no hay ninguna emergencia nacional pues no están dadas las condiciones para ello. Incluso la misma jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, tampoco ve la necesidad de suspender concentraciones masivas ni los ciudadanos lo hacen. El ritmo es normal pese a los 4 casos comprobados de coronavirus. Sólo en el Senado están alarmados como si con el hecho de suspender reuniones protegieran al país. Incluso hasta han inflado costos de material de limpieza para supuestamente evitar contagios en la Cámara Alta. La medida anunciada tiene más bien efectos mediáticos con el fin de proyectar la figura del zacatecano que se promueve para la presidencia interina, aun cuando el presidente López Obrador sigue sus recorridos en forma normal por el país saludando y repartiendo besos a sus coterráneos. El oportunismo político en el Senado quedó de manifiesto…En Oaxaca los medios de comunicación festejan la salida de Alfonso Martínez Córdoba como coordinador de Comunicación Social del Gobierno del estado. Desde hace tres años era tema recurrente anunciar su cambio en cada oportunidad que se presentaba hasta que por fin de presentó. Quedó a cargo de la oficina la directora de Información, Gisela Ramírez Hurtado en tanto se designa al nuevo titular. El gobernador Alejandro Murat ha dicho que en el segundo tramo de su administración requiere de nuevos perfiles para consolidar su tarea de Gobierno…Cuando menos media docena de casos de coronavirus se registran en el país y nadie se explica cómo, en el caso de Coahuila, con 15 hospitales en la entidad, una mujer víctima del virus se le mantenga aislada y en su domicilio, donde es evidente que no cuenta con los dispositivos necesarios para atenderla. El Gobierno Federal debe intervenir para remediar esta situación…

asorianocarrasco@yahoo.com

@BrechaRevista

www.revistabrecha.com