Desviación de recursos de Salud

Desde el portal

Ángel Soriano

En plena epidemia de Covid-19, donde los seis casos registrados en el país son mínimos en comparación con la densidad de población, surgen nuevas acusaciones sobre presuntos desvíos del sector salud el sexenio pasado, cuestión que ya no sorprende a nadie, pero en una etapa como la actual se requiere de infraestructura médica adecuad a para hacer frente a la contingencia.

Tampoco sorprende que China tenga la capacidad suficiente –económica, tecnológica y recursos humanos- para construir en cuestión de horas un hospital con 100 camas y atender a los afectados por el virus, como tampoco que en los países desarrollados los estragos sean mayores que los en vías de desarrollo, sobre todo por el notable tránsito de pasajeros de uno y otro país.

Lo que interesa en México es terminar ya con la impunidad y la especulación. Se documenta un saqueo por 4,000 mdp a través de un millar de empresas fantasma y no pasa nada. Los autores del desfalco al erario público continúan gozando de cabal salud en completa libertad , bajo la sospecha de que hay complicidad, omisión o pacto político, de lo contrario nadie se explica el por qué no se procede en contra de ellos.

De situaciones de emergencia como las que vive el mundo hoy, nadie escapa y sólo saldrán adelante quienes cuenten con la fortaleza económica, adelantos tecnológicos e infraestructura médica capaz de hacer frente a una situación como la presente, de lo contrario, seremos víctimas de los mismos avances tecnológicos y del mismo atraso que se vive en algunas regiones del mundo. Hace falta ver a futuro y acabar con el pesado lastre de la corrupción que acaba con todo.

TURBULENCIAS

Reforma fiscal para ambiciosa política social

Al inaugurar el parlamento abierto “Análisis sobre incorporación constitucional de garantías y derechos en materia de bienestar”, organizado por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, y la de Salud, aseguró “Sí se tiene que hacer una reforma fiscal para tener más recursos en el futuro, ya no va a ser para financiar burocracias doradas o para el despilfarro de la corrupción, sino para financiar los nuevos derechos sociales que se aprobarán en esta Constitución”, y explicó que la visión de esta reforma es convertir en un derecho social la pensión no contributiva para todos los adultos mayores de este país. “Es la política social más ambiciosa desde la construcción de las instituciones de seguridad social a principios de los años cuarenta, porque es una pensión universal, para todos en un país que más de la mitad de la población no tiene acceso a la seguridad social”, indicó… El líder interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, anunció que auditará los recursos ejercidos durante la administración de Yeidckol Polevnsky para saber en qué se gastó el recurso y hará lo mismo con los gastos de los candidatos a puestos de elección popular en los estados donde habrá elecciones en el 202q, con el objeto de que el dinero no sean quien determine quién gana o quien pierde una elección y sean los mismos simpatizantes de Morena quienes decidan, no factores externos…En el primer libro sobre la economía moral que ha trazado el Presidente Andrés Manuel, López Obrador, esto es, una economía que no está determinada por los mercados, sino por el sentido que ésta tiene para construir, precisamente, sentido de vida, sentido comunitario, bienestar social, tiene que ver en una lucha frontal contra la corrupción, pero esa lucha frontal contra la corrupción sólo es posible con otra organización social dijo ayer en San Lázaro el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Luciano Concheiro, al participar en el 1 Seminario Internacional de la Economía Social, Solidaria y Popular…

asorianocarrasco@yahoo.com

@BrechaRevista

www.revistabrecha.com