¿Por qué Sánchez Cordero no dice nombres?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

De Hoyos pone “los puntos sobre las íes”

Cancelación de doble remolque para evitar más muertes

Una voz sensata es sin duda la del presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos, para que el presidente Andrés Manuel López Obrador, deje de estar culpando al pasado de todos sus errores.

Un día sí y al otro también, al tabasqueño se le va en repetir una y otra vez que en términos económicos, “vamos muy bien”; que el peso “está fortachón” y que lo que pasa es que tras las críticas a su gobierno, desde luego, también en materia económica, se esconde toda la molestia de los neoliberales y conservadores porque ya no tienen los privilegios de antes.

La anterior, es una versión demasiado simplista, por eso es muy bueno que el presidente de la Coparmex haya puesto “los puntos sobre las íes”, al señalar que las políticas que impulsa esta llamada cuarta transformación, son las que han dado al traste con las inversiones en México, como puede observarse, por ejemplo, en el sector energético.

Por otra parte y en lo que ha sido y seguirá siendo el tema, las mujeres, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero se pronunció a favor del #UnDíaSinMujeres porque piden políticas públicas a favor de ellas.

La titular de la Segob aseguró que es absolutamente legítimo este movimiento, “estoy de acuerdo con el reclamo que están haciendo, por supuesto que hay violencia, a veces soterrada, a veces pública”. Refirió la secretaria Sánchez Cordero que hay machismo cultural que padecemos las mujeres y dijo ser empática con este tipo de manifestaciones.

A nombre del gobierno, la titular de la Segob señaló que ya están enterados que habrá el día 7 de marzo una cadena humana; las manifestaciones del domingo 8 de marzo “yo estaré con el presidente en Fresnillo Zacatecas” al igual que otras integrantes del gabinete lópezobradorista.

Algo importante, anunció que hoy en la Segob a la una y media de la tarde, se anunciarán las medidas para reducir y acabar con la violencia en contra de las mujeres.

En otra opinión que no deja de ser importante, la secretaria no descartó que hay mujeres que nunca han formado parte del movimiento feminista y se montan en esa ola, “son oportunistas y quieren llevar agua a su molino. Son personas que han luchado por que las mujeres vayan a las cárceles”.

La titular de Segob no dijo nombres y apellidos, (¿por qué sería?), pero descartó estar hablando de partidos políticos, sino más bien de mujeres.

Entre las medidas que se anunciarán hoy en Gobernación, su titular dijo que habrá una línea de emergencia solo entre mujeres; convenios para que las mujeres puedan ser protegidas de forma inmediata y se supone que se implementarán centros de justicia para atender la violencia intrafamiliar.

Todo eso se oye muy bonito pero, ¿esta llamada cuarta transformación lo logrará?

MUNICIONES

*** ¿Quién le aconsejaría al presidente López Obrador que se retractara en eso de iniciar la venta de su rifa, no rifa justamente para el lunes 9 de marzo? Ayer, en su gustadísima conferencia matutina que por cierto se volvió un caos propiciado por el siempre flamante vocero Jesús Ramírez Cuevas, acostumbrado a sembrar preguntas de lo más inteligentes, (¡¡uuuyyy, siií!!), con el objetivo de desestabilizar, el jefe del Ejecutivo dijo desconocer que el próximo lunes se daría el paro de mujeres; entonces, reculó para cambiar el día de la venta de su ridícula rifa al día siguiente, es decir, el 10 de marzo. Esto lo hizo porque ya está viendo que electoralmente le costaría muchísimo echarse encima a las mujeres, que sin duda y ante tantas provocaciones, le darán su voto de castigo, no importa que no sabía lo del #UnDíaSinMujeres, ya que a diario, las feministas han sido víctimas hasta de agresiones por parte de los distinguidos miembros de la llamada cuarta transformación. Es indudable que el tema del feminismo ha revisado al resto de los temas que hay en la agenda nacional.

*** El pseudoperiodista Marco Olvera, de un portal “patito” que ayer agredió a una feminista como Frida Guerrera, responde a las órdenes del flamante vocero Jesús Ramírez Cuevas, que le manda las preguntas que debe de hacer. Este tipejo es un misógino que vende sus contactos con la llamada cuarta transformación así como con legisladores del PT y desde luego, de Morena, cobrando sin empacho alguno. Además, sorprende a ingenuos con proyectos como aquel de que hará un nuevo periódico por instrucciones del presidente. Al que le deberían de abrir una investigación sobre la manera en que se allega de recursos, es a él. La vulgaridad y la grosería es la característica principal del “stand-up” mañanero.

*** Se inició en el Senado el Foro “Doble Remolque, Equilibrando el Desarrollo Económico y la Seguridad Vial”, para conocer las posturas e información sobre el uso de esos vehículos en las carreteras de México. Claramente existen dos posiciones, posiblemente irreconciliables; una es la de los empresarios y transportistas y la de organizaciones civiles y usuarios de carreteras, entre ellos familiares de víctimas de los dobles remolques. Tocó al senador Higinio Martínez, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, llevar el Foro. El legislador consideró que es el primer paso para que los senadores y senadoras puedan tener los elementos necesarios para poder regular este medio de transporte. En esta mesa de trabajo, se escuchó la postura de los empresarios, quienes señalaron que con transportes más chicos se producen un mayor número de accidentes y más fallecimientos; que el doble remolque transporta el 56% de toda la carga nacional por las diversas arterias del país y el 100% en ciudades; funcionarios que basándose en estadísticas dicen que no son los más generadores de muerte en las carreteras. Desde la tribuna se escuchó la voz de Héctor Gandini, quien exigió la cancelación del doble remolque para que ninguna otra familia pierda un ser querido, porque -dijo-, ¿díganme quién se siente seguro viajando al lado de un doble-remolque, en carretera o en cualquier avenida de cualquier ciudad? Por su parte, Jorge Eduardo Arreola Cavazos, Jefe de Competitividad y Competencia de las Secretaría de Economía dijo que por cada 100 millones de toneladas/kilómetro que se desplazan en un vehículo doble articulado se generan cuatro accidentes y los sencillos provocan 1.4 accidentes. Por su parte, la senadora Lucy Meza, de Morena, explicó que el 67% de los dobles remolques tienen más de 17 años de edad y que nuestras carreteras no son adecuadas para estos vehículos. Nada de los que están en la reglamentación se cumple y no hay manera de regular su circulación, por lo que se tiene que prohibir. Habrá que escuchar a más expertos y familiares de víctimas para tener un panorama más amplio y poder sacar conclusiones.

