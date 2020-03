Espionaje en el Senado

Desde el portal

Ángel Soriano

Hasta el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se dijo sorprendido por la localización de micrófonos y aparatos de escucha en la oficina del coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el Senado de la República, Mauricio Kuri, y exigió una rápida investigación del hecho pues “con toda confianza aceptamos la remodelación de las oficinas y ocurre esto”.

Expertos como son los políticos de diverso signo político e ideológico que permanecen en el poder durante décadas, como el mismo titular de la CFE, Manuel Bartlet, saben que el espionaje tiene orígenes muy remotos y se practica en todos los gobiernos de todos los países e instituciones públicas y privadas, como para que a estas alturas del sistema se digan sorprendidos con prácticas milenarias.

Eso fue motivo para suspender la sesión en el Senado, con el mismo pretexto que lo hicieron con motivo de la presencia en el país del Covid-19. En todo el país se realizaban actividades normales y el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador recorría el sureste del país dando abrazos y repartiendo besos sin ningún temor a contagio alguno. Sólo los senadores estaban en paro para evitar un supuesto contagio.

Desde luego que la práctica burda del espionaje es condenable. Existen prácticas modernas con avanzada tecnología lo que en el despacho de Kuri ha sido un grotesco aparato de escucha, propio de la década de los 60s. Necesariamente los coordinadores parlamentarios necesitan saber que hace la oposición o viceversa y para ello se introducen a sus oficinas para ganarles la partida en las negociaciones como parte de sus actividades políticas o legislativa; pero usan cualquier pretexto para suspender las sesiones y prolongar los días de asueto.

TURBULENCIAS

Miles piden renuncia de Barbosa

Ante una multitudinaria marcha estudiantil que exigió su renuncia por la creciente inseguridad en Puebla, el gobernador Miguel Barbosa Huerta salió de Casa Aguayo y celebró la activa participación de los jóvenes en la misma demanda “que es de la sociedad” y anunció la creación de tantas comisiones como sean necesarias, siguiendo la vieja práctica de burocratizar los problemas. Habrá participación estudiantil en los consejos de seguridad y de investigación de los feminicios. “Es tema de todos, a nosotros nos toca la responsabilidad institucional y a la sociedad la parte que le corresponde. “Estamos desmontando todo un sistema corrupto, no tengo nada que esconder”, y aseguró que se esclarecerá la muerte de tres estudiantes de Medicina ejecutados recientemente…, El Congreso Local de Oaxaca respaldó las gestiones del rector de la UABJO, Eduardo Bautista, y demandó al STEUABJO reflexibilizar sus demandas para no afectar a la comunidad estudiantil con la huelga que llevan a cabo desde hace un mes. La UABJO es una de las instituciones de educación superior que reciben menor presupuesto en comparación con otras instituciones del país…El senador José Narro demandó la intervención del titular de la SEP, Esteban Moctezuma, para resolver el problema que enfrenta la Unidad de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, en sus planteles de Michoacán y Guerrero, y que mantienen paralizadas sus actividades desde hace más de un año. Desde hace un mes buscamos a Barragán y no lo encontramos, dijo el senador…Mujeres indígenas, adultas mayores y con discapacidad son la prioridad de la secretaria de Bienestar, dijo su titular, María Luisa Albores, al participar en el programa “Las acciones a favor de las mujeres”…El gobernador Alejandro Murat fue el último en salir del auditorio donde el PRI celebró su 91 aniversario. Decenas de simpatizantes se arremolinaron a su paso para tomarse la selfie y saludarlo a la vez que le hacían peticiones. El resto de los veteranos dirigentes salieron de inmediato incluso sin ser saludados por la militancia…

