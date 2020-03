Liberación femenil: El nueve nadie se mueve

Sócrates A. Campos Lemus

COMO QUE A VECES SE NOS VA EL AVIÓN, POR ELLO, CUANDO EL PRESIDENTE HABLABA DE LA RIFA Y DE LOS CACHITOS DE LOTERÍA PARA RIFAR EL AVIÓN, DIJO, SIN QUERER QUERIENDO, QUE SE INICIARÍA LA VENTA DE CACHITOS EL LUNES 9 DE MARZO, el mero día de la protesta nacional en favor de la liberación de las mujeres y esto sirvió para que muchos que tienen la costumbre de “pensar mal porque acertarán”, dicen, pues sugirieron y aseguraron que era una forma de distraer la atención en contra de este día tan especial para las mujeres y su protesta, en la cual muchos de nosotros estamos totalmente de acuerdo y pues le dio para atrás alegando que se le “fue el avión” como a cualquiera se le va…

Existe una enorme tendencia de tratar de mostrar la lucha de las mujeres como una protesta en contra de AMLO y de su gobierno, pues ese es un problema de los que hacen esos esfuerzos, claro que no faltan las “fifís” que cuando diga esto dirán que me pagan para defender al Presidente y esto también es su problema y su dogmatismo y emoción, pues total, cada quién escribe, dice o hace lo que le dicta su conciencia y si no están de acuerdo con ello pues entonces es su real problema no el de uno. Es lógico que cada uno pueda tener la forma de pensar que se le venga en gana y esto no gusta a todos, hay quienes, seguramente, estarán en desacuerdo y también es su real derecho, por ello digo que la lucha por la liberación de las mujeres es una cosa en la que estoy totalmente de acuerdo, lo esté o no el presidente o su esposa o perico de los palotes, esa es mi convicción.

También estoy en total desacuerdo con los tontuelos que piensan que quedarán bien con el mero mero, cuando se vuelcan en decir que las mujeres tienen la culpa de lo que les sucede sin entender que esto es una violencia y brutalidad que se hace por parte de verdaderos locos y frustrados, no por hombres que saben y entienden el valor de las mujeres, también hay mujeres que están totalmente en desacuerdo con este tipo de manifestaciones y protestas, pues están en su derecho, pero no tienen derecho a insultar o cuestionar a las que lo hacen, esto es respetar la manifestación y el derecho pensar lo que queramos.

Digan lo que digan es tiempo de que con un acto de tal magnitud las mujeres nos muestren lo idiotas que son algunos hombres que en vez de respetarlas y admirarlas las golpean y las tratan de violar o las asesinan solamente porque se defienden y no aceptan sus brutalidades.

Qué bueno que las jovencitas y señoras tienen ya el valor de realizar sus denuncias en contra de los maestros o compañeros que les faltan el respeto o las acosan o violentan, en el caso de Oaxaca, lugar donde faltaría mucho para liberar a las mujeres, las jovencitas del CEBETIS denunciaron a maestros que las acosan y por supuesto no tuvieron más remedio, las autoridades, que el darles de baja. Por ejemplo, quisiera comentarles que hace algunos años conocía las historias de varios alumnos y alumnas que se quejaban del acoso y violencia de los maestros que les reprobaban para cobrarles dinero o bien para que les invitaran la borrachera y la pachanga o pudieran abusar de las jovencitas o jovencitos, cuando traté de publicar esas historias sin nombres, pero producto de la realidad, los editores se opusieron alegando que debería dar los nombres y las señas de los que se quejaban, y esto era poner en riesgo su integridad personal, por lo que no acepté y bueno, las cosas siguen en muchos sitios y en la UABJO lo saben en muchas escuelas, conocen los nombres de los maestros porros, de los degenerados de los que trafican con calificaciones o drogas y es claro que la violencia es tal que se niegan a hablar claramente sobre tales temas, y las autoridades alegan que no existiendo denuncias claras pues ellos no pueden hacer nada ni lo hacen aun teniéndolas, porque alegan que se podrían generar conflictos universitarios con las autoridades y mejor se callan y le hacen al pendejo.

La realidad es que las autoridades universitarias en el caso de Oaxaca son las que han propiciado el apoyo y la violencia que ejercen los grupos de porros que incluso los tienen como maestros o directores de algunas facultades solamente para garantizar el que ellos se mantengan en el poder y puedan continuar robando y desviando los recursos destinados a la educación, que solamente se quedan en sus bolsillos y los utilizan para mantenerse en el poder y garantiza a los políticos que, el apoyo, les cuesta, pero que se evitan conflicto o problemas que ellos mismos generan para cobrarles los favores, y en este círculo pues nadie avanza y todos se quedan en la ignorancia y la intolerancia.

En fin, ese fenómeno se encuentra en muchos centros de educación y es necesario que se realicen las investigaciones y se ponga freno y terminen los acosos y la violencia en contra de mujeres y alumnos, porque existen esas formas y es por ello que vemos los graves conflictos y los intereses que ahora se mueven en muchos sitios con el manejo y manipulación de grupos de porros y delincuentes que están operando en los centros de educación, porque ellos controlan la prostitución, los robos y el tráfico de drogas, y no hay forma de que se les detenga porque están en los terrenos universitarios, cuando pueden, las autoridades, mantener equipos de inteligencia y detenerles fuera de los campus, pero no hacen nada porque muchos policías y funcionarios están ligados con este tipo de grupos que les sirven para mantenerse en el poder y alegar que se gastan millones en la seguridad que no brindan…recordemos todos EL NUEVE, LUNES, NADIE SE MUEVE Y TODOS A APOYAR A LAS MUJERES Y SUS RECLAMOS POR SU LIBERACIÓN Y EL TRATO DIGNO E IGUALITARIO.

