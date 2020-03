Hoy definen si continúa trabajo legislativo

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Eunice Rendón, carta tricolor para INE

¿Estará enterado Robledo de protestas?

En tiempos inéditos, se actúa de la misma forma porque el trabajo legislativo es continuo y no se detiene. Incluso, de acuerdo a la Constitución, México no se puede quedar con el Poder Legislativo paralizado.

De tal forma, se instrumentó la primera videoconferencia a distancia del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, en la que informó que hoy habrá sesión en la Cámara alta, ya que se han acumulado entre los pendientes, unas 15 leyes.

En un espacio abierto, con la debida distancia entre los pocos camarógrafos y fotógrafos que se dieron cita en la sede senatorial, a diferencia de la gustadísima conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde ayer se pudo observar la presencia de poco más de 100 asistentes, pasándose el micrófono unos a otros sin la más mínima medida de prevención, el senador Monreal Ávila respondió los cuestionamientos de los reporteros que, mediante mensaje de WhatsApp le hicieron.

Ahí, explicó que desde el viernes pasado ha conversado con los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios representados en esa instancia legislativa y señaló, “estoy uno a uno, revisando un acuerdo en el que todos avalemos continuar con el trabajo legislativo y atendamos con responsabilidad y seriedad todas las recomendaciones frente a esta pandemia”.

Igualmente, el coordinador de Morena en el Senado expuso que ha hablado con la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, para mantener la distancia pertinente en la sesión de hoy, con la cual se establezca que algunos de los senadores estén desde sus cubículos siguiendo la sesión y establecer bloques de votación luego del debate; esto quiere decir que sólo en el Pleno estarán menos de 50 legisladores, que son las comisiones dictaminadoras y los que están debatiendo el proyecto de dictamen.

Sólo en el momento de la votación, aquellos senadores que sigan la discusión y el debate desde sus cubículos bajarían a votar al pleno.

En el caso de que hoy se lograra el acuerdo de suspender las sesiones –señaló Monreal-, el resto de las sesiones se recuperarán en un periodo extraordinario, las cinco sesiones que faltarían para concluir el periodo. “Claudia Ruiz Massieu -senadora del PRI-, coordina varios grupos y con ella acordaremos. Buscaremos que los plazos no sean fatales y una vez terminada la pandemia recuperar el tiempo”.

En la sesión, y dada la emergencia sanitaria, sólo se tocarían los temas más importantes como son: reformas constitucionales; lo relativo a las plataformas digitales y posiblemente lo del controvertido outsourcing por lo que se prevé una sesión de corta duración.

En otro orden de preguntas, el presidente de la Jucopo confió que se enfrentará bien esta pandemia, pero advirtió que habrá una grave afectación económica. México ha manejado con cautela la crisis y pese a las presiones se ha mantenido la conducción correcta.

Con base en un estudio realizado recientemente, se sabe hay 30 senadores vulnerables al coronavirus por ser mayores de 60 años, informó el senador Monreal Avila y añadió que es muy importante seguir las recomendaciones del gobierno federal y de la ciudad de México y evaluar si es conveniente seguir.

Y es que hoy, en el Cámara alta sólo laboró con el 60 por ciento del personal, mientras que el 40 por ciento restante no acudió por ser grupos vulnerables: “en estos momentos ya hay unas 500 personas en sus casas por diversos motivos en torno a la pandemia, aunque muchos realizan trabajo a distancia”.

Para concluir, Ricardo Monreal, recordó la principal medida para evitar el contagio del Covid-19: “el aislamiento es bueno pues invita a la reflexión”.

MUNICIONES

*** Mientras diputados morenistas se despachaban con la “cuchara grande” para aprobar las leyes secundarias de su reelección, los priístas trabajaban sigilosamente para colar a una de sus incondicionales al Consejo General del INE; esto en un proceso que estará suspendido por la contingencia y que se reanudará en cuanto a San Lázaro regrese a la normalidad. La carta de los tricolores para impulsar al puesto de consejero electoral es ni más ni menos que uno de los personajes más cercanos al hoy senador Miguel Ángel Osorio Chong: la ex directora del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Eunice Rendón Cárdenas. Hablamos de una ex funcionaria que, de la mano del ex secretario de Gobernación, acumuló experiencias en diversos cargos dentro de la propia dependencia de Bucareli y en la Secretaría de Relaciones Exteriores; posiciones éstas que, por cierto, nada tienen que ver con la materia electoral.

*** En coordinación con las empresas, los trabajadores mineros, siderúrgicos y metalúrgicos del país, respetan y cumplen los protocolos en relación al Coronavirus, definidos por la Secretaría de Salud, por lo cual actualmente esos sectores en el país están libres del padecimiento. Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos, informó que entre los obreros de este sector, no se ha registrado ni un caso de Covid-19. Ese sindicato, que agrupa a 14 mil obreros, giró órdenes para cumplir las disposiciones de la SSA y evitar la propagación del padecimiento. También dio instrucciones para que se eviten las asambleas y reuniones sindicales en la medida de lo posible, a fin de evitar contagios. Muchas compañías realizan actualmente revisiones salariales y a los contractos colectivos de trabajo que regirán en 2020, por lo cual se efectúan reuniones entre ambas partes, pero siempre en las mejores condiciones sanitarias.

*** Sin duda y como lo señaló el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, el presidente López Obrador contradice las medidas de aislamiento y distancia llevadas a cabo por gobernadores y alcaldes, e incluso, por la mismísima jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien decretó el cierre de bares, teatros, museos, zoológicos, antros, gimnasios, baños de vapor, debido a la contingencia por el coronavirus. El fin de semana, vimos a un Presidente alentando a que los mexicanos continúen llevando su vida normal y salgan a los restaurantes, esto es, por decir lo menos, irresponsable por parte del tabasqueño.

***¿Ya se habrá percatado o alguien le habrá avisado al director del IMSS, Zoé Robledo, de las manifestaciones que realizan empleados del servicio médico en diversos hospitales de este Instituto? Justificadamente, demandan tener todo lo que necesitan para poder atender esta emergencia pues carecen hasta de lo más elemental como es gel antibacterial, guantes, tapabocas y otras muchas deficiencias. ¿Reaccionará el flamante director Robledo?, o, ¿qué hará falta para que lo haga?

