Implementa el INEGI medidas preventivas durante censo en Naucalpan

Naucalpan, Estado de México.- Como parte de las medidas de prevención contra el contagio de Coronavirus (Covid-19), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha implementado acciones durante el levantamiento del Censo de Población y Vivienda 2020 en Naucalpan. En días pasados, el Consejo Municipal de Emergencias para la Atención del Coronavirus Covid-19 recomendó al Instituto tomar las medidas necesarias para minimizar los riesgos de contagio. “En cuanto a las medidas de higiene, por parte del INEGI tenemos colocados los instructivos que nos han enviado con las medidas de seguridad que deben tener tanto nuestros entrevistadores como responsables y supervisores que están en campo”, comentó Erick Alfredo García Tovar, Coordinador Municipal de Naucalpan.

Entre las indicaciones que tiene el personal encargado del levantamiento de encuestas se encuentran: evitar las aglomeraciones, no saludar de mano, no recibir alimentos ni bebidas que no vengan sellados, así como mantener metro y medio de distancia entre cada persona. De igual forma, cada entrevistador lleva consigo gel antibacterial y cubrebocas, a efecto de prevenir algún posible contagio.

García Tovar solicitó a la ciudadanía su cooperación para ser partícipes del Censo, con las opciones de responder el cuestionario a través de diferentes medios.

“La recomendación que yo les puedo dar es que la gente salga a contestar su entrevista, porque es una labor ardua por parte de los entrevistadores. Que reciban la información con las medidas adecuadas y que nos atiendan, ya sea por su interfón, ventanas o a través de sus puertas.

“Muchas veces se dejan avisos pegados en las viviendas para que se comuniquen con el entrevistador o que llamen directamente al INEGI para agendar”, comentó García Tovar.

Asimismo, el Comité de Apoyo al Censo de Población y Vivienda 2020 se ha mantenido al pendiente de los avances y de las medidas de prevención.

“Muchas veces las personas al entrevistarlas nos preguntan de qué les va a servir y les digo que para hacer programas sociales y para crear lugares a partir de las necesidades de las personas que habitan ahí”, contó María Elena Sánchez Zamudio, entrevistadora del área de Bosques de Echegaray.