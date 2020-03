Aumenta cifra de muertos por Covid-19

El número de casos confirmados sube a 585

Ssa prevé que México entraría en la Fase 3 el 19 de abril

José Luis Montañez

En el principal centro turístico del país, Cancún, se registró la primera víctima mortal por coronavirus; se trata de un adulto de 74 años, quien presentaba antecedentes de hipertensión, diabetes y tabaquismo. Estaba hospitalizado en el Hospital General Jesús Kumate Díaz de Cancún, desde el pasado lunes 23 de marzo.

El deceso fue confirmado ayer por la titular de la Secretaría de Salud de Quintana Roo (Sesa), Alejandra Aguirre Crespo, a través de su cuenta oficial de Twitter, donde indicó: “Hoy ocurrió el 1er fallecimiento por coronavirus en el estado de Q Roo. Se trata de un hombre mexicano de 74 años de edad. Ingresó a terapia intensiva en estado grave y entre sus factores de riesgo presentaba evolución de varios años de hipertensión, diabetes y tabaquismo”. Con este caso y otros tres más que se registraron ayer en Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Estado de México y la Ciudad de México, el número de decesos se elevó hasta ayer jueves a 11 muertos, mientras que el número de casos confirmados llegó a 585.

Fallecen dos personas ayer en el Valle de México

Un habitante de la Ciudad de México falleció este jueves por el Covid-19 en el Hospital Regional de Alta Especialidad Ixtapaluca, del Estado de México. Tenía 42 años.

Uno más falleció en el hospital Gabriel Mancera de la capital del pañus, y tenía 28 años, aunque no se detallaron mayores características del caso.

Michoacán reporta primer muerto

De última hora, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) informó que se registró anoche el primer muerto por Covid-19 en el municipio de Lázaro Cárdenas.

Las autoridades sanitarias de la entidad, hasta ayer, todavía no revelaban el nombre del difunto, ni edad, ni otros generales, tras confirmar el deceso.

Paralelamente, 24 personas del municipio de Uruapan, que estuvieron recientemente en Turquía, resultaron sin síntomas de coranavirus.

Sin embargo, los posible portadores del virus permanecerán en aislamiento y con estrecha vigilancia hasta su alta sanitaria.

Además, la dependencia estatal agregó que el personal de Epidemiología de la Jurisdicción se encuentra en alerta permanente. El subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, prevé que México entre en la Fase 3 el 19 de abril, aunque confió en que las acciones emprendidas, como la “sana distancia”, mitigarán los contagios.

La directora de Investigación Operativa Epidemiológica, Ana Lucía de la Garza detalló que del total de casos confirmados, el 58% corresponden a hombres y el 42% a mujeres, mientras que el 90 % del total de pacientes son casos ambulatorios y el 10 por ciento se encuentran hospitalizados.

Difícil, evitar movilización de personas

El subsecretario López-Gatell, aseguró que para frenar el contagio elevado como sucedió en España o Italia se requiere que la ciudadanía mexicana no se movilice y siga al pie de la letra la Jornada Nacional de Sana Distancia.

Durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario reconoció que es difícil apretar aún más las medidas de restricción en el país debido a la desigualdad, pues de hacerlo se afectaría fuertemente la economía de los pequeños comercios y de las personas que viven al día. “Se pueden apretar más las medidas para que no se movilice la gente, pero en una sociedad tan desigual como la de México, uno no puede restringir la movilidad porque afectaría profundamente la economía de los más desprotegidos (…) Sin embargo necesitamos que no se mueva la gente, para fines de salud pública, para cortar la transmisión”, indicó.