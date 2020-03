Como gesto de solidaridad y esperanza @wmexicocity enciende sus habitaciones para formar la silueta de un corazón

En esta época de incertidumbre, en México y en el mundo el amor por la hospitalidad alumbra nuestros corazones con imágenes de hoteles iluminados…

Como gesto de solidaridad y esperanza @wmexicocity enciende sus habitaciones para formar la silueta de un corazón, como mensaje de ánimo y fuerza para salir adelante de esta adversidad, confiados de que este país y la fortaleza inquebrantable de su gente triunfarán.

Por el bien de los que más queremos: #StayAtHome, #QuedateEnCasa #LaUnionHaceLaFuerza.

✰✰✰✰✰ Ante la situación derivada por el Covid-19 Aeroméxico ajusta operaciones. En el caso de Asia, suspende vuelos a Seúl y reinicia el 8 de abril con dos vuelos a la semana. Tokio se reduce a tres o cuatro frecuencias semanales hasta el 31 de mayo.

Los vuelos a Canadá –Montreal, Toronto y Vancouver— se reducen a siete semanales por destino del 23 al 29 de marzo.

La Habana, suspendido hasta el 7 de abril y Santo Domingo, hasta el 30 de abril.

Quedan suspendidos: Guatemala, hasta el 15 de abril, San Salvador, 30 de abril, San Pedro Sula y San José, ambos hasta el 15 de abril.

En el caso de Europa las operaciones de la aerolínea están suspendidas hasta el 30 de abril próximo y se redujeron los vuelos semanales: Ámsterdam, cinco; Barcelona, tres; París, siete; Londres, cinco y Madrid siete frecuencias.

A Sudamérica se suspenden: Bogotá, y Medellín, hasta el 22 de abril; Buenos Aires, y Lima hasta el 15 de abril; Santiago y Quito, el 15 de abril. Sao Paulo, se reduce tres o cuatro frecuencias semanales hasta el 30 de abril,

A Unión Americana desde la Ciudad de México se reducen cinco frecuencias semanales a Austin y Dallas Fort Worth; Denver, tres frecuencias; Houston, 14, Las Vegas, cuatro; Los Ángeles, tres; Miami, 10; Nueva York, 14, Orlando, cinco, San Antonio, cinco, San Francisco, siete y Seattle cinco frecuencias semanales.

Estados Unidos saliendo de Monterrey a Nueva York se redujo a cinco frecuencias semanales, Las Vegas suspendido hasta el 30 de abril y Los Ángeles se redujo a cinco frecuencias semanales. Saliendo de Guadalajara a Los Ángeles se redujo a seis frecuencias semanales; saliendo de León a Detroit suspendido hasta el 30 de abril y saliendo de Querétaro a Detroit, suspendido hasta el 30 de abril.

Por lo que se refiere a las operaciones domésticas, saliendo de la Ciudad de México a: Acapulco, Ciudad Juárez, Durango, Huatulco, Ixtapa, Manzanillo, Mazatlán, Mexicali, Minatitlán, Reynosa, Tampico, Tapachula y Zacatecas, dos frecuencias diarias.

Chihuahua, Culiacán, Hermosillo, Puerto Vallarta, Torreón y Tuxtla Gutiérrez, cuatro frecuencias diarias; Mérida y Tijuana, seis frecuencias y Cancún, Guadalajara y Monterrey, nieve frecuencias diarias.

Saliendo de Monterrey a Chihuahua, Hermosillo, León y Puebla, una frecuencias diaria; Guadalajara y Querétaro, dos diarias, Ciudad de México, nueve diarias y el vuelo a San Luis Potosí se suspende.

Además la aerolínea continúa implementando: políticas de flexibilidad para realizar (Políticas de flexibilidad). Se pueden realizar cambios y reservaciones en las Tiendas de viaje de la compañía aérea e en la agencia de su preferencia.

✰✰✰✰✰ La empresa privada de destilados Bacardí Limited, lanza #RaiseYourSpirits (levanta el espíritu), iniciativa para apoyar a bares y restaurantes debilitados por los cierres ocasionados por el Covid-19.

Las marcas de la empresa se comprometen a donar 3 millones dólares en apoyo financiero y otros alivios para aquellos en la primera línea de nuestra industria. Esta donación es adicional al millón de dólares comprometido por la marca de tequila hace unos días.

Existen ONGs establecidas que están aportando alivio rápidamente para aquellos en nuestra industria afectados por esta pandemia. Algunas de las organizaciones con las que estamos trabajando son: Another Round, Another Rally; CORE; James Beard Foundation; Restaurant Workers’ Community Foundation; y Tales of the Cocktail.

Al ser nuestro negocio inherentemente local, muchos de nuestros esfuerzos alrededor del mundo son a nivel base, apoyando a bares y cantineros en los países, ciudades y barrios para aportar apoyo financiero, comidas y otras necesidades a los socios que lo requieren.

Equipos de la compañía trabajan para identificar más formas en las cuales puedan asistir a la comunidad. Esperan mayor alcance y activaciones en el futuro próximo. Equipos locales, marcas y personas se comprometen a dar la mano en la medida en la que vaya evolucionando durante la pandemia. Por favor sigan #RaiseYourSpirits en Instagram para unirse a este viaje.

Mahesh Madhavan, CEO de Bacardí Limited dijo: “no tenemos todas las respuestas de la mejor forma de ayudar en todas partes, pero nos comprometemos a hacer lo que podamos para que nuestra industria atraviese esta crisis. Pueden ser días oscuros para bares y restaurantes, pero estoy seguro que cuando salgamos, la gente emergerá del aislamiento con renovado entusiasmo para vivir al máximo y celebrar junto con amigos y familias”.

✰✰✰✰✰ Luis Noriega Benet, presidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), pidió al gobierno mexicano ayuda para las aerolíneas ante la crisis por Coronavirus, que estima causará pérdidas a las empresas nacionales por más de 30 mil millones de pesos, por lo que ya hubo reuniones con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para solicitar medidas específicas de apoyo como diferimiento del pago del ISR durante seis meses sin penalizaciones, exenciones en el pago de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), por al menos 30 meses.

Las consecuencias de la pandemia para el transporte aéreo podrían ser las más graves de la historia de la aviación y casi todas las líneas aéreas sufrirán difícil situación financiera.

