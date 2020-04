Los contagios confirmados de Covid-19 suben a 44 en Q. Roo

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Hay más de 200 casos sospechosos; positivos, en Tulum y Cozumel

Quintana Roo sumaba oficialmente, al menos hasta el día de ayer, 44 casos positivos de coronavirus, añadiéndose a la lista un caso por primera vez en Tulum y Cozumel, respectivamente.

A través de Twitter, la secretaria estatal de Salud, Alejandra Aguirre Crespo. explicó que desde el inicio de la pandemia, se han tenido 223 casos sospechosos de Covid-19 en la entidad, de los cuales 150 resultaron negativos, 29 se encuentran en estudio y 44 son los positivos hasta el último corte al cierre de esta edición.

El fin de semana se tenían 37 casos positivos, lo que significa un incremento del 13%, una tasa que se ha mantenido relativamente estable al paso de los días desde que se confirmó el primer positivo en Quintana Roo.

Se registraron cinco casos nuevos: dos de Benito Juárez, dos de Tulum y uno en Cozumel, con lo que hasta ahora se tienen 29 casos en Benito Juárez, 8 en Solidaridad, dos en Tulum, 1 en Bacalar, 1 en OPB y uno en Cozumel, de los cuales 38 se encuentran en aislamiento social, 17 son mujeres y 25 hombres.

La Secretaría de la Salud ya no dio a conocer cuántos contagios serían extranjeros y cuántos mexicanos.

Cancún: renuencia ciudadana a quedarse en casa

No obstante a los esfuerzos de las autoridades sanitarias en Quintana Roo, aún hay lugares donde la gente se rehúsa quedarse en casa, lo cual traería una gran afectación en lo que se refiere a la propagación del virus, ya que con el confinamiento voluntario se pretende disminuir la curva de contagios cuando se llegue a la Fase 3 de la contingencia y con ello evitar más muertes.

Por ejemplo, ciudadanos en Cancún continúan sin cumplir con la medida implementada, desde el 23 de marzo, de Sana Distancia y de quedarse en casa, pues tan solo durante el fin de semana, las playas, centros comerciales y lugares públicos registraron una importante afluencia de personas y por lo que se pudo ver, no atendiendo las medidas de sanidad que implican lavar las manos con agua y jabón, o desinfectar las áreas de gran presencia humana.

En estos sitios, patrullas de la Policía de Quintana Roo exhortaban mediante perifoneo sobre la situación de salud que se vive a nivel mundial y la invitación de resguardarse en sus casas para evitar contagios masivos. Pero los esfuerzos no han dado los resultados esperados. Ya que la gente toma a la ligera las indicaciones, lo cual podría traer graves consecuencias.

Pérdidas millonarias al cierre de vestigios arqueológicos

El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Margarito Molina Rendón, confirmó que las pérdidas en el estado, tras el cierre de las zonas arqueológicas a los turistas, ascenderán en promedio a 53 millones de pesos, durante la contingencia por el coronavirus.

De acuerdo con sus estimaciones, serían unos 610 mil turistas que dejaran de visitar los 13 vestigios estatales, cerrados desde la semana pasada, así como el museo Maya en Cancún.

Tan sólo durante el próximo mes de abril se estima que la afectación económica alcanzará los 38 millones de pesos.

Falta de recursos afectará a la entidad

A consecuencia de lo anterior, la falta de ingresos afectará drásticamente a la entidad, tomando en consideración que los vestigios de la entidad son de los principales generadores de recursos para el INAH. “Los 13 sitios que tradicionalmente tenemos abiertos al público cerraron desde el lunes, más el Museo Maya de Cancún. Si cerráramos todo el mes de abril, más lo que va del mes de marzo, el impacto en el número de visitantes seriía como de 610 mil personas”, dijo Molina Rendón.

Reconoció que no existe una fecha probable de reapertura y no descartó que el cierre pueda prolongarse hasta el mes de mayo, por lo que el impacto económico sería mucho mayor. “A partir del pasado lunes 23 se cerraron las zonas arqueológicas y no sabemos cuándo abriremos”, aseveró.

Añade que entre los sitios arqueológicos que mayores visitas de turistas reciben, destaca Tulum y que el Museo Maya de Cancún ya estaba bien posicionado.

Concluyó que la falta de ingresos podría generar afectaciones futuras en el presupuesto que se asigna al INAH Quintana Roo.

Filtros de seguridad: aplican cuestionarios y autodeclaración de salud

En Cobá, Felipe Carrillo Puerto y Playa del Carmen se inspeccionaron 126 vehículos a fin de prevenir la llegada de más enfermos a estos destinos turísticos. Para efecto de lo anterior participaron elementos de Seguridad Pública, Secretaría de Salud y Protección Civil

Lo anterior fue implementado como parte de las medidas dispuestas por el gobernador Carlos Joaquín para establecer filtros de revisión y aplicar cuestionarios y autodeclaraciones de salud en las entradas y salidas de las ciudades, en comunicado explicaron que en tres filtros se han inspeccionado centenas de vehículos.

Los filtros permiten extremar las medidas de prevención para que la gente se quede en casa en aislamiento social, para mitigar el riesgo de contagio por coronavirus y cuidar la salud de las familias quintanarroenses.

En los filtros se encuentra personal de Seguridad Pública, de la Secretaría de Salud y de Protección Civil aplicando los cuestionarios y emitiendo las recomendaciones que si es necesario se regresen a casa para cuidar la salud de todas y todos.

En el módulo instalado en Cobá se inspeccionaron ayer 35 vehículos, en Carrillo Puerto a 50, en Playa del Carmen a 41.

Preparan bloqueo total en Punta Allen

Tras haberse confirmado dos casos de coronavirus en Tulum, pobladores de Punta Allen, que ya habían colocado barricadas en la entrada de la comunidad pesquera desde el pasado 20 de marzo, ahora se preparan para blindar todo Sian Ka’an, tal y como lo acordaron con la Delegación Municipal y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

“Como medida de prevención para la comunidad de la delegación en coordinación de las sociedades cooperativas de servicios turísticos de Punta Allen, Restaurante Muelle Viejo y Fisherman tuvimos una reunión y consideramos la necesidad de tomar acción dejando de laborar a partir del 23 de marzo al 6 de abril, evitando así el ingreso de turistas extranjeros, esto con el fin de reducir algún contagio y propagación del virus”, señala el comunicado.

En el documento difundido a través de la Delegación Municipal de Punta Allen, explican que los lugareños tomarán como siguiente medida mantener la comunidad cerrada y no permitir que nadie, excepto residentes, puedan ingresar, lo anterior con el apoyo del director de la Conanp, biólogo Omar Ortiz Moreno.

“Que, desde el arco, entrada a la Reserva de Sian Ka’an, se cerrará el acceso la persona que no sea poblador de esta comunidad, recuerden que estamos tomando medidas para el beneficio de todos así que esperamos su comprensión y su apoyo a seguir todas las indicaciones”, aseveró.

montanezaguilar@gmail.com