AMLO, el que le tiene que bajar varias “rayitas”

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

El Presidente pide tregua y no es capaz de darla

Efectivamente, todo lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, aún antes de iniciar esta emergencia sanitaria, es alimentar el odio y el enfrentamiento, aún en su propio partido, Morena. Por eso es de extrañar que en su gustadísimo “stand-up” mañanero de ayer, haya pedido una tregua de un mes; que sus adversarios “ya le bajen una rayita” porque la Patria es primero.

Dentro de esta lógica, el que le tendría que bajar no solo una rayita, sino por lo menos una decena, es el Presidente, que además se atreve a asegurar que pueblo y gobierno no están dividido.

Tanto por lo anterior, como por su declarado enfrentamiento ni más ni menos que con los empresarios, con muchísimo escepticismo diversos sectores de la sociedad esperan el anunciado y reanunciado Plan de Reactivación Económica que el tabasqueño dará a conocer el próximo domingo y que ha dicho que “es un plan de rehabilitación, de impulso a la actividad económica. Estoy seguro de que pronto vamos a levantar la economía. Ya hemos iniciado varias acciones como el blindaje a los más pobres con los programas sociales”.

Hay que recordar que ante el fracaso evidente de su dizque programa “Jóvenes Destruyendo, (¡¡perdón!!), Construyendo el Futuro”, el Ejecutivo ahora le apostó al apoyo a la población de la tercera edad y cada vez que puede, vocifera que ya les depositó poco más de cinco mil pesos por cabeza. El problema, es que el tabasqueño ya ocasionó aglomeraciones de gente de la tercera edad beneficiada, pero más vulnerable al Covid-19, a la que le urgen estos recursos.

Adelantó el Presidente que los salarios de la alta burocracia serán congelados, “no hay aumento… estamos hablando de lo que estamos arriba y es apretarnos el cinturón nosotros”.

Por lo visto, lo único que quiere López Obrador, es que su popularidad no vaya en picada, pero sin duda, la población mexicana está a la deriva; solo con exhortos moralinos y de cuarta que no llevan a ningún lado y precipitarán aún más esta crisis.

Tal parece que el Presidente ha olvidado que si no hay ingresos, no hay mercado interno y ha hecho objeto de todo su desprecio a los empresarios, a los que solo ha convocado a que “no sean gachos” y no les dejen de pagar a sus empleados y ni de lejos ha atendido el plan que le presentó el Consejo Coordinador Empresarial, que dirige Carlos Salazar Lomelí en el que proponen, por ejemplo, diferir de inmediato la presentación de la declaración del ejercicio de 2019 tanto de personas físicas como de personas morales durante 6 meses o permitir enterar el impuesto que resulte en la misma en 12 parcialidades actualizadas, sin recargos, o bien, permitir el pago de impuestos hasta en 12 parcialidades.

Municiones

*** Las tareas que realiza el Senado de la República deben considerarse como actividades esenciales. Y, de hecho, explicó el senador Ricardo Monreal, permanece en sesión extraordinaria y en cualquier momento pueden retornar (los y las legisladores) a la actividad presencial, empero y con base a los principios de legalidad, no se puede legislar a distancia o virtualmente, pues no existe el sustento jurídico. El zacatecano agregó que de hecho, dijo, funcionan la oficialía de partes y el área de seguridad, con las debidas atenciones a las recomendaciones de las autoridades de salud, con énfasis en la llamada de sana distancia. Se atiende todas las prioridades del país derivadas de la crisis pandémica como son lo laboral, lo sanitario y lo referente a la seguridad pública. En un ejercicio inédito, Monreal conversó con los reporteros de la fuente política vía Facebook-Live y señaló que en éste nuevo escenario, “la Patria nos exige olvidar diferencias ideológicas, pues la crisis sanitaria va a escalar y el contagio crecerá de manera exponencial”. Monreal Ávila consideró que el largo encierro –al que estamos obligados todos—, servirá también para reconstruir el tejido familiar, y por ende, el tejido social, aunque no dejó de admitir que la pandemia es un duro golpe para el mundo y la economía nacional. El senador por Morena, anunció también la presentación, el domingo, de un acuerdo económico desde Palacio nacional, al tiempo que al interior del Senado y con el concurso de todas las bancadas también se construye otro acuerdo para la aplicación de más y mejores medidas de salud. Ello debido al contagio presentado por el senador del PAN, Mauricio Kuri, quien ha tenido que aislarse, aunque no se sabe si dio positivo. Motivo por el cual resulta totalmente inconveniente se reúnan los 128 legisladores en breve.

*** Puede afectarse 30 por ciento de la producción minera del país, de mantenerse cerradas las minas de Sonora, ante la emergencia del Covid-19, de acuerdo a lo decretado por el gobierno estatal, ya que esa entidad es la principal productora de México en esa rama industrial. Por instrucciones de la gobernadora Claudia Pavlovich, el secretario del Trabajo de esa entidad, Horacio Valenzuela Ibarra, informó a las mineras locales que deberán permanecer cerradas, puesto que no son consideradas como esenciales por el Decreto de Emergencia Sanitaria estatal. Empresarios sonorenses señalaron al funcionario que las minas se ubican en lugares alejados de las comunidades, con lo cual se reducen las posibilidades de contagio del Coronavirus, además de que en muchos poblados las minas representan la única fuente de trabajo, por lo cual si permanecen cerradas, se incrementará gravemente el desempleo. Mientras siguen las negociaciones para definir si las minas permanecen cerradas, este problema ya generó un efecto dominó sobre la economía estatal y regional por las afectaciones que tiene sobre el empleo y las cadenas de suministro que ya registran pérdidas.

*** El Grupo Parlamentario del PRI, en la Cámara de Diputados, urgió al Gobierno federal ejercer con prontitud, oportunidad, eficiencia y transparencia los 40 mil millones de pesos del Fondo de Gastos Catastróficos, aprobado cuando se dio la creación del Insabi, los cuales podrían garantizar la puntual y apremiante compra y abastecimiento de todo el material de protección necesario para los médicos, enfermeras, auxiliares, paramédicos y voluntarios que están en la primera línea de atención de los enfermos de coronavirus. La bancada que coordina en San Lázaro René Juárez, señaló que si se distribuyen eficientemente los recursos en todas las entidades federativas, se podrán fortalecer los sistemas de salud locales y garantizar el abasto de material e insumos de seguridad y protección para todo el personal del sector. Si no los cuidamos a ellos desde el principio, nuestra sociedad no tendrá posibilidad de enfrentar esta pandemia hasta el final. Pero ya lo preguntó el exsecretario de Hacienda, Carlos Manuel Urzúa en un espléndido artículo publicado en un diario nacional, ¿y dónde quedó ese dinero?

