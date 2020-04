Si se trata de rescatar, primero los pobres

Desde el portal

Ángel Soriano

México resultará menos afectado que otros países por la crisis mundial del coronavirus y del petróleo porque tenemos una política de distribución del ingreso que no se tiene en otras partes, y lo poco o mucho que se tenga, se va a distribuir mejor, con justicia, pues antes había una mala distribución del ingreso afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este uno de abril.

Cuando el presidente Zedillo informó que iba a haber este rescate a los bancos, habló de que nos iba a costar el rescate creo que 180 mil millones de pesos y nos ha costado hasta ahora dos billones, o sea, como que se equivocó un poquito, no mucho. Y todavía la deuda es prácticamente la misma, se debe el principal, estos dos billones fueron de rescate entregado a los privilegiados y de intereses, llevamos desde entonces destinando 30, 40 mil millones de pesos al año del presupuesto público sólo para pagar intereses del Fobaproa.

Y algunos técnicos dicen: ‘Es que estuvo mal aplicado’. No, es que si se trata de rescatar, pues hay que rescatar a los más vulnerables, a los más pobres, a los más necesitados, primero. Y dicen: ‘No, el señor Obama lo hizo muy bien porque el rescate que él aplicó consideró que el gobierno se iba a quedar con acciones’. Sí, a lo mejor fue mejor, pero en el caso nuestro ni uno ni otro, ya no hay rescate para los de arriba, el rescate es para millones de mexicanos que viven en la pobreza.

“Vamos a atender a todos, vamos a escuchar a todos como siempre, se va a respetar a todos, pero por el bien de todos, primero los pobres. Eso es lo principal, ese es el propósito básico del gobierno”, dijo ante las demandas de algunos sectores de que haya incentivos fiscales y planes de rescate por la situación económica que enfrenta el país por el coronavirus.

TURBULENCIAS

Temperatura de 35.6 en Oaxaca

A su arribo a la ciudad de Oaxaca para trasladarse a Tlaxiaco para supervisar el funcionamiento del Hospital Rural de Especialidades del IMSS-Bienestar, le tomaron la temperatura y dio 35.6 y dijo a sus detractores: tomen para que aprendan…Un millón 764 mil será el primer donativo de los diputados al Congreso Local de Oaxaca para insumos que harán a los hospitales de Oaxaca para enfrentar la contingencia de covid-19, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Horacio Sosa Villavicencio y pidió a los diputados federales y senadores por la entidad que hagan lo propio…El ex delegado del ISSSTE en Oaxaca, Erwin Gasca Pérez, se quitó la vida de un balazo en la sien en su domicilio de Villas de Monte Albán, en las goteras de la ciudad de Oaxaca. Fue el primer delegado de la IV Transformación…El Director General del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda pidió a titulares de las Unidades Administrativas, centrales y desconcentradas, delegaciones estatales y regionales permitir que su personal labore desde casa hasta nuevo aviso, con excepción de quienes realicen laborales esenciales de servicios de salud, casa de día, estancias de Bienestar, desarrollo infantil, tesorería, pensiones y procedimientos legales que sean necesarios, esto para atender la contingencia de covid-19…Como gran ser humano y servidor público de excelencia calificó el ex presidente Enrique Peña Nieto a su ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, quien murió en un hospital de la ciudad de México a consecuencia de un derrame cerebral. Ruiz Esparza era manejado por daños a la Nación durante el sexenio del mexiquense…

