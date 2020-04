A abrazarse en las plazas

Desde el portal

Ángel Soriano

Después de que pasemos esta crisis, convocaremos al pueblo a abrazarnos en las plazas anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador al rendir su informe del primer trimestre del segundo año de su Gobierno y, hay que señalarlo, lo hace con plena observancia de las medidas de distanciamiento social y luego de duras jornadas por la República.

Nadie puede regatear la capacidad de trabajo del tabasqueño ni su empatía con el pueblo de México. Si va a Cuernavaca se saluda con el pie con el futbolista Cuauhtémoc Blanco y llega a comer a la fonda tradicional de cualquier poblado o toma del brebaje que le entrega la comunidad. Asimismo, viste de traje y corbata cuando cena con empresarios o suda la guayabera en el sureste del país.

Miles de adversarios le encuentran todo tipo de dislates, errores o malos entendidos. Lo mismo si no se deja tomar la temperatura o si se la toma y sale bien, si saluda a la anciana o si la deja con la mano extendida. Si va de gira o se queda en Palacio, es lo mismo: la inconformidad irracional, sin fundamento, es la constante en cada uno de los pasos del Primer Mandatario.

Si se adoptaron a tiempo las medidas para encarar la pandemia o si vamos a destiempo. Lo cierto es que López Obrador dejó establecido durante su mensaje que, ante la contingencia, no habrá privilegios para la clase acomodada, será primero los pobres, no hay vuelta de hoja, se acabaron las presiones y los privilegios para los grupos más poderosos. Por eso devolvió los tiempos oficiales a la radio y televisión, no los necesita.

TURBULENCIAS

Desde el policía hasta el primer ministro

Lo mismo el policía que cuidó el orden en el Vive Latino, unos días antes de que entráramos en la fase uno de covid-19, que el primer ministro británico Boris Johnson, han dado positivo al virus así como otros dirigentes sociales y personalidades de distintos sectores de la sociedad mundial. Se trata de una pandemia que no respeta clases sociales, ideologías, poder y riquezas…Lo que sí está a discusión son las medidas dispuestas por la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, quien primero autoriza las concentraciones masivas previo a la entrada de la pandemia y luego se pone muy exigente con las medidas de restricción y sugiere, incluso, el seguimiento vía celular de los ciudadanos con temperatura alta que, si bien funcionó en China, en México es otra cosa…El Director General del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, aseguró que se abastece al personal que lo necesite con equipo de protección en los 37 hospitales equipados en todo el país que el ISSSTE tiene preparados para enfrentar la pandemia del Covid-19, y afirmó, que desde que se tuvo conocimiento de la existencia de este virus, el área médica del instituto inició una campaña de prevención a través de videos, mensajes y folletos, con recomendaciones y sugerencias para evitar su propagación y que la derechohabiencia tomara acciones de cuidado para su salud. Tras destacar el reconocimiento que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador hizo al trabajo del personal médico, de enfermería y trabajadores que atiende los hospitales del ISSSTE que “sin pretextos o excusas están colaborando como se necesita en estos momentos difíciles”, Ramírez Pineda informó que en el instituto se fortaleció el Centro de Contacto (Call Center) 4000-1000, que brinda a derechohabientes y población en general, información oportuna sobre la pandemia que originó el Covid-19,“le expresamos el compromiso de todos los trabajadores del Instituto para estar a la altura de las circunstancias, al servicio de la gente. Haremos frente a este desafío con la entereza que caracteriza a los mexicanos y con los instrumentos que la ciencia médica pone a nuestra disposición”, aseguró…

asorianocarrasco@yahoo.com

@BrechaRevista

www.revistabrecha.com