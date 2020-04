La agenda no cambia

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

El mensaje del presidente López Obrador, su informe trimestral, reiteró que su agenda política no cambia, aún cuando el país enfrenta una crisis mundial derivada del Covid-19.

Insistió en los programas sociales que siguen creciendo, del dinero que usará de la extinción de fideicomisos para ayudar a los que menos tienen, del tren maya y la refinería de Dos Bocas, afirmando que fue voluntad del gobierno en turno que bajar el precio de la gasolina (y no, como consecuencia del desplome de los precios del petróleo), en fin, la pandemia como crisis temporal, no cobró mayor relevancia en su discurso y menos aún, en las acciones que emprenderá.

Agradeció al sector empresarial que mantiene con empleo y salarios a sus trabajadores, su sentido humano, le llamó, sin embargo, en su discurso no apareció ni de lejos la palabra PyME, pequeños empresarios o pequeños negocios. Y no apareció en el discurso porque no hay ni un apoyo concreto para este segmento de la población, que genera empleos para un gran porcentaje y que, difícilmente podría mantenerse uno o dos meses sin operaciones y pagando salarios.

No nos vayamos a las cifras o a las encuestas. Tengo entre mis amistades más cercanas, por lo menos a cinco pequeños empresarios, desde muy pequeñas hasta medianas empresas, en distintos rubros y con distintas características, todos basados en la Ciudad de México.

Tuvieron que cerrar o mantener al mínimo sus actividades lo cual les representa prácticamente cero ingresos, ninguno -ni el más pequeño ni el más grande- tiene la capacidad de mantenerse dos o tres meses sin ingresos, sosteniendo los salarios de su plantilla laboral y pagando los gastos básicos de los servicios. ¿Cómo pretende el presidente López Obrador que estas PyME sobrevivan?, esto va más allá del sentido humano o solidario que una persona o empresa tenga.

Lo que urge son créditos gubernamentales, apoyo a estas empresas vulnerables, no todas son grandes corporativos con capacidad de resistencia financiera y con cuentas millonarias en los bancos. Lo que urgen son apoyos tangibles para pagar salarios, para evitar el desempleo como producto del aislamiento necesario, pensar en un México de todos y no, de un sector sí, muy desfavorecido —y mayoría— ofreciendo dádivas mensuales.

Este golpe que estamos sufriendo, no solo afecta a unos, nos afecta a todos, empezando por los pobres, a quienes pone primero en el discurso el Presidente.

ME GUSTAN LOS RETOS: MIGUEL TORRUCO

Apenas hace unos días, el secretario de turismo federal puso en su cuenta de twitter: Este año será difícil, pero me gustan los retos y México y su sector turístico con el talento, creatividad y el apoyo de la IP y los tres niveles de gobierno, saldremos adelante. Solo las mentes negativas se quedarán encerradas en la frustración.

Entiendo que al secretario le gusten los retos, cuando lo que se está perdiendo no es su dinero. Habría que ver la opinión de los empresarios del sector, grandes y pequeño, que están viendo cómo sobrevivir sin apoyos del gobierno, más allá de un video motivador y de la crítica del secretario a las mentes negativas que asegura, quedarán encerradas en la frustración.

Pregunta: ¿qué le diría el Miguel Torruco de 2009 al Miguel Torruco de 2020?, eso solo se lo podrá contestar él mismo, ahí es muy difícil engañarse.

