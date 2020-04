Que no… que siempre sí… que…

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Ayer hubo una nueva reunión de grandes empresarios con Andrés Manuel López Obrador en Palacio y los comentarios al salir es de que siempre sí habrá apoyos financieros y fiscales a la IP.

Se consolida, pues, la esquizofrenia como método de gobierno.

Y es que un día el tabasqueño afirma que, si fuera por él, desaparecería al Ejército y luego les da a los militares todo el poder y el dinero, y los hace constructores y administradores de aeropuertos, bancos, hospitales y demás instalaciones oficiales, y los convierte -vía la Guardia Nacional- en garantes de la seguridad pública e interna.

Otro día declara concluido, finalizado, desaparecido el neoliberalismo en México, y luego celebra encuentros, encabeza actos, y acude a mesas de grandes empresarios nacionales y extranjeros con quienes anuncia importantísimos proyectos de inversión y empleo que nunca suceden, porque en sus mañaneras y actos en plazas los señala como grandes delincuentes, pillos que solo buscan restituir el modelo corrupto de grandes ganancias y de concesiones directas.

El domingo, en un acto patético, de pódium y bandera nacional, con sólo él en solitario, transmitido en cadena a todo el país, López Obrador desechó establecer ningún apoyo a empresas de ningún tipo y declaró roto “el molde que se usaba para aplicar las llamadas medidas contracíclicas que sólo profundizaban más la desigualdad y propiciaban la corrupción en beneficio de unos cuantos”.

Minutos antes había dicho:

“Entiendo que los conservadores y quienes han medrado con el llamado modelo económico neoliberal que está, por cierto, en crisis en el mundo, entiendo que quienes durante mucho tiempo aplicaron la política de privatizar ganancias y socializar pérdidas no compartan nuestra visión de desarrollo con justicia y democracia, pero a nadie engañamos y hay constancia de ello.

“Lo que estamos haciendo es lo que hemos propuesto, enarbolado, sostenido en forma pública y abierta desde hace años en la lucha diaria y en campañas políticas, también por lo que votaron millones de mexicanos”.

Y luego habló de que la crisis económica interna, debido a errores de su gobierno, junto con la internacional marcada por el derrumbe de precios petroleros y ahora profundizada por el coronavirus, se superaría con lo mismo que ha hecho hasta ahora: repartir dinero a sus audiencias, recortar salarios y derechos constitucionales a la alta y mediana burocracia -como el no pago de aguinaldos-, y apoyado por la cultura de los mexicanos.

En síntesis: cero apoyos a empresarios y más de lo mismo.

Las reacciones lo dicen todo:

Carlos Urzúa, su ex secretario de Hacienda, indicó: “… a juzgar por su informe presidencial dado ayer, el presidente López Obrador aún no alcanza a percibir la gravísima situación económica que estamos enfrentando…”

Y un grupo, ciertamente de críticos considerados por él como sus adversarios o simplemente como conservadores, como:

Carlos Loret, opinaron: … para el reto más gigantesco, la versión más chiquita del presidente. Ante una amenaza cómo nunca, un presidente @López Obrador como siempre. Para una circunstancia extraordinaria un presidente ordinario.

Luis Carlos Ugalde, ex presidente del IFE, hoy analista político, indicó: …decepcionante. Triste… Supongo que ahora sí le habrá quedado claro al Consejo Coordinador Empresarial y a Concamin que su estrategia de “acercamiento” no ha dado resultado… Supongo también qué Arturo Herrera ya se dio cuenta qué es mejor irse pronto qué pagar los platos rotos. Dignidad.

Gabriel Quadri, candidato presidencial del Panal: Lo dicho. Sólo nos queda buscar la unidad de fuerzas opositoras a 2021, y después lograr la revocación de mandato. México en manos de la psicopatía y la incompetencia.

Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex: en el informe de López Obrador no se anunció ninguna medida relevante para afrontar la crisis del Covid19. En plena emergencia, leyó una pieza de divulgación ideológica, embistiendo fantasmas del pasado y abandonando su deber como jefe de Estado para unir a la nación.

Denis Dresser, articulista, académica, analistas: Urgía golpe de timón, reconocimiento de la crisis, plan integral para enfrentar la emergencia. En vez de eso, @lópezobrador dio un informe de Gobierno auto congratulatorio, alejado de la realidad. Afirmó que “México seguirá de pie”… Con su obcecación, AMLO lo pones de rodillas.

Raymundo Riva Palacio, uno de los críticos que más detesta López Obrador, en su columna en El Financiero de ayer, habla de El solitario de Palacio…

El periodista desapareció de la pantalla del ForoTV, y de su programa de las 7 AM llamado “Estrictamente personal”. Todo indica que es el primer caído de la censura en esta etapa de la crisis del coronavirus.

Quizá eso ocurrió porque en el segundo párrafo de su columna decía respecto del informe de AMLO del domingo:

“Perdió la oportunidad de recuperar el consenso nacional con un mensaje de reconciliación en tiempos de crisis, y se hundió una vez más en sus rencores, fobias y traumas. Dejó escapar la convocatoria para enfrentar la crisis económica que le propuso un grupo de notables, varios de ellos de izquierda y algunos camaradas en las largas luchas por el cambio, y enseñó lo que es, un Presidente de mira tan corta que se vuelve insignificante de forma acelerada.

“Ya sabemos que López Obrador carece de visión estratégica y es inmediatista. También conocemos de la forma como engaña –la gasolina no bajó de precio por una acción de gobierno, sino por el desplome de los precios de crudo–, de sus afirmaciones insostenibles –hace tres meses, cuando inició la pandemia del Covid-19, no informaron a la población, sino minimizaban la crisis y él urgía darse besos y abrazos–, o miente flagrantemente –ya inició acciones para reactivar la economía. Lo que no se había visto con tanta claridad es cómo perdió el toque mágico para concitar a que se le siga”.

Las calificadoras y centros financieros lo descalifican. La ola de criticas por su ausencia de programa de apoyos al empleo y a la planta productiva se extendió al nivel internacional: Bank of America pronosticó que sus decisiones van a “Profundizar la contracción económica en México”; Moody’s prepara bajar en dos grados la calificación de México; Fitch quizá un grado y Estándar & Pours ya bajó su calificación, pero lo continuará haciendo aún más.

“Conforme los ingresos caigan, la deuda aumentará este año, desde un 45 por ciento del PIB a principios del año. Mientras que el gobierno estima que el endeudamiento llegará a 52 por ciento del PIB, BofA espera que la deuda llegue hasta 58 por ciento”.

Monreal, como el Llanero Solitario

En este contexto, y ante la ausencia del gabinete y del círculo cercano de AMLO en la defensa del líder – y es que frente a las criticas no salieron a defender al Presidente ni Mario Delgado, o Arturo Herrera (quien afirman prepara ya su renuncia a Hacienda), ni Alfonso Romo o Marcelo Ebrard, ni ningún líder de Morena- el único que salió ayer de nuevo al ruedo fue el zacatecano Ricardo Monreal quien advirtió a los opositores que hoy es el tiempo de la unidad y no de las discordias políticas o las confrontaciones públicas.

Monreal convocó a los otros coordinadores parlamentarios en el Senado, a una sesión virtual de la Junta de Coordinación Política para hoy, a fin de cumplir con un acuerdo parlamentario, y revisar, la situación de la emergencia sanitaria en el país.

Ello, obviamente incluirá lo de los apoyos a empresas y al empleo.

Y para hablar de lo expuesto por el presidente López Obrador, quien decidió invertir en la población vulnerable y en el empleo, con austeridad, disciplina fiscal y sin deuda, mientras que, “los gobiernos en el mundo han comprometido cuantiosos recursos para enfrentar el Covid-19, con distinta óptica”, subrayó.

