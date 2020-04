Entre los empresarios, reacciones negativas y positivas

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Como no recibieron respuesta del Presidente de la República a sus recomendaciones para superar la crisis económica aparejada a la pandemia del Covid-19, la cúpula empresarial del país anunció que seguirá “tocando puertas” para superar esta difícil situación que amenaza con paralizar el crecimiento económico y aumentar el desempleo a tasas nunca vistas.

“No se nos puede criticar por tratar de encontrar soluciones, pues si encontramos una puerta cerrada, seguiremos tocando puertas”, declaró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, al reiterar que la solicitud de apoyo al gobierno “no es salvamento, ninguna socialización de las pérdidas, ni privatización de las ganancias”.

De lo que se trata, explicó el dirigente empresarial es de buscar soluciones para proteger a las empresas y a los empleos.

Efectivamente, los directivos de las principales organizaciones empresariales no quieren mantener ninguna puerta cerrada y por eso, ayer mismo, aceptaron una invitación para una comida en Palacio Nacional, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de considerar que en su mensaje del pasado domingo no dio una respuesta completa a sus propuestas “ante la gran dimensión de la crisis que enfrentamos”.

Antes de la reunión con el primer mandatario, en conferencia de prensa virtual, en la que participaron los principales líderes empresariales, Salazar Lomelín advirtió que es urgente encontrar fórmulas para detener los impactos negativos de la crisis que estima ocasionará una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de 7.0 por ciento y una pérdida de un millón a un millón 200 mil empleos.

En consecuencia, ante lo que consideró falta de apoyo del gobierno, hizo una gran convocatoria para congregar hoy, martes 7, también de manera virtual, a todas las organizaciones empresariales y sociales “de Baja California a Yucatán”, para buscar alternativas, “aún sin ayuda del gobierno”.

Originalmente, los empresarios propusieron operar, con fondos públicos, un programa de aproximadamente 100 mil millones de pesos para que la banca de desarrollo garantice créditos a través de la banca privada con enfoque particular a pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), para conservar empleos y poder solventar la nómina.

Se pretende que este fondo opere con tasas de interés blandas, de acuerdo con los mecanismos utilizados por la banca de desarrollo.

En particular, para las consideradas áreas críticas (aviación, hotelería, restaurantes y otros) recomiendan diferir el pago del ciento por ciento de las contribuciones a la seguridad social, sin condonación.

Los empresarios sugieren, además, un programa generalizado de vacaciones pagadas, en los sectores no esenciales, para asegurar el aislamiento, así como otras acciones opcionales a ser acordadas entre las empresas y los trabajadores.

Para el sector informal plantean créditos a la palabra mensuales de 25,000 pesos, mediante un fondo que tendría un costo de 75 mil millones de pesos para una cobertura de hasta 3 millones de personas.

Una de las propuestas de sector privado que parecen chocar más con la política económica pregonada por el presidente López Obrador consiste en un incremento del nivel de endeudamiento hasta en 4 por ciento del PIB, a fin de auxiliar el gasto en salud, compensar caídas en ingreso y sentar las bases para la reactivación de la economía. Los empresarios privados también aportarían una parte para integrar ese fondo.

Los empresarios sugieren que ese aumento de la deuda sea temporal, pero este criterio contradice lo expresado por el Jefe del Ejecutivo en su mensaje del domingo anterior, por lo cual es presumible que no se acepte en la reunión de Palacio Nacional.

Otro punto del proyecto de los empresarios consiste en preparar un agresivo programa de exportaciones a los Estados Unidos, principalmente para sustituir importaciones procedentes de China hacia el vecino país.

El gobierno informa a diario y no necesita hacer propaganda: AMLO

En uno de los sectores empresariales donde mejor se recibió el mensaje del presidente López Obrador fue en el de los medios electrónicos de comunicación (radio y televisión), en los cuales se considera muy positivo terminar con un gravamen, los tiempos oficiales o fiscales, creados desde el gobierno del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz, que para muchos fue, además, una forma de censura.

En esos medios recogimos los siguientes comentarios, obviamente favorables al actual primer mandatario:

“Claro y contundente el presidente Andrés Manuel López Obrador en su informe del pasado domingo en el que señaló que ‘el tiempo oficial dedicado a publicidad de gobierno se entregará a los medios de comunicación, porque en esta nueva etapa el gobierno informa a diario y no necesita hacer propaganda ya que confía en la sensatez e inteligencia del pueblo’.

“Sin duda se trata de un anuncio histórico que pone fin a un impuesto autoritario, confiscatorio e ilegal que implementó el gobierno del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz en 1968 para coartar la libertad de expresión de la radio y televisión.

“Y es que, quizá usted no lo sabe, pero los spots de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que se difunden en todas las señales de radio y televisión no representan ninguna ganancia para los radiodifusores, por el contrario, es una sobretributación que no se da en ningún lugar del mundo, y que además que se transmiten diariamente sin costo alguno.

“Ya lo dijo el Presidente el viernes y lo refrendó durante su informe del domingo, sobre la importancia de devolver a los medios lo robado desde hace más de 50 años, para que los concesionarios de una de las industrias más importantes para el desarrollo del país puedan comercializarlo y evitar así despedir a sus empleados.

“Son ingresos que les van a ayudar a mantener sus empresas y sobre todo a mantener el trabajo de muchos que laboran en esta industria.

“Sin duda, este importante anuncio, que restituye plenamente la libertad de expresión de los medios y los mexicanos, cumple el acuerdo sellado por el presidente con los radiodifusores de México durante los trabajos de la 60 Semana Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión de noviembre pasado, donde se comprometió a resolver sobre los tiempos oficiales que se cobran en especie a los concesionarios.

“El mensaje presidencial llega en un momento crucial para el futuro de México, porque como lo dijo el mismo presidente: ‘la industria de la radio y la televisión está pasando por un mal momento, porque han bajado sus ingresos en general y nosotros no podemos darles dinero para publicidad como antes, se ha reducido considerablemente y se va a reducir aún más el gasto de publicidad’.

“El Ejecutivo lo sabe y lo sabe bien, en tiempos de transformación el gobierno debe garantizar el pleno Estado de Derecho, particularmente sobre quienes cumplen y generan miles de empleos, por ello es importante preguntar ¿estarán dispuestos los diputados, senadores y el poder judicial a sumarse al mensaje presidencial, y así resarcir el atropello de Díaz Ordaz en contra de los radiodifusores de México?”.

Detenido, el autor intelectual de un ataque con ácido a una artista oaxaqueña

El gobierno de Oaxaca, que encabeza Alejandro Murat Hinojosa, fue uno de los primeros en adoptar medidas drásticas para contener la propagación de la pandemia por el coronavirus y a pesar de que el turismo es una de las principales actividades económicas del estado, ordenó el cierre de negocios y la suspensión de actividades no consideradas esenciales.

Sin embargo, esta disminución de actividades no implicó paralizar la persecución de los delitos, pues la seguridad social sí es esencial.

Una prueba de que continuó la acción contra presuntos delincuentes es la captura del ex diputado Juan Antonio Vera Carrizal, acusado de ser el autor intelectual del ataque con ácido a la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, en septiembre de 2019. Previamente, fueron detenidos tres autores materiales de la agresión, quienes habrían recibido hasta 20 mil pesos para atentar contra la vida de la artista.

La captura del ex legislador, a cargo de agentes de la Secretaría de Seguridad de Oaxaca fue confirmada por el gobernador Murat, quien dijo que el inculpado “enfrentará la justicia por el terrible hecho de violencia cometido”.

riverapaz@infinitummail.com