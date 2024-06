¡Es el Congreso!

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Inversionista, a punto de la histeria

De la O no dio tranquilidad total

La oposición no es un equilibrio

Mayoría calificada de Morena, riesgo

La SCJN y Ley Electoral, con pinzas

PVEM, habilidad del “Viejo Verde”

Heineken, estrategia para el agua

La democracia necesita de la virtud, si no quiere ir contra todo lo que pretende defender y estimular

Juan Pablo II (1920-2005) Papa de la iglesia católica

No entienden en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuáles son los mensajes que envían los inversionistas después de las elecciones del pasado 2 de junio.

No están preocupados porque llegue una mujer, Claudia Sheinbaum, a la Presidencia de la República o que se mantenga Morena en Palacio Nacional. Les inquieta qué es lo que pasará en San Lázaro y en el Senado.

Claudia recibirá, a partir del 1 de octubre, un cheque en blanco, con un Congreso de mayoría, calificada, que le permite realizar cambios constitucionales que, como ha demostrado la 4T, sin que el Legislativo les cambie una coma.

Los mercados financieros son volátiles. Generalmente se basan en capitales golondrinos que buscan la mejor opción para sentarse, en cualquier parte del mundo. No tienen ideología, no tienen principios, no tienen compromisos con nadie ni con ningún país. Únicamente es dinero y el dinero se refugia donde genera mayores rendimientos.

Ya hemos platicado en este espacio los motivos por los cuales el peso se ha fortalecido y se convirtió en un eje de orgullo del gobierno de López Obrador.

Más de 65,000 millones de dólares anuales es una cifra espectacular. Representa el PIB de algunos países pequeños.

La paridad del peso mexicano se basa fundamentalmente en la oferta y demanda. Mantener en 17 pesos el dólar significa que hay una fuerte demanda de pesos y una gran oferta de dólares en el mercado cambiario del país.

En cuanto a la Bolsa de Valores, ésta se maneja mediante especulación. Un día tumbamos el mercado y al día siguiente lo levantamos; lo mantenemos dos días o tres así y después lo volvemos a tumbar. Este es el pensamiento de los tiburones bursátiles. La bolsa es como un casino. Muchas veces el crecimiento de la acción no se basa en los resultados financieros, sino en las decisiones que toman algunos intermediarios para hacer subir o bajar una empresa. Todo depende del manejo de cada acción. Pero, cuando hay nerviosismo generalizado, entonces hay desplomes.

Los mercados accionario y cambiario, no son movidos por el Dr. Evil, ni por manos de otro planeta, pero los operadores pueden poner contra las cuerdas a gobiernos sólidos.

Esto puede reducirse en una sola palabra: confianza.

Las señales son muy claras. No hay nerviosismo, reitero, por la Presidencia en manos de Claudia Sheinbaum. Hay inquietud por la mayoría calificada en el Congreso y la llegada de legisladores, oficialistas, sin carácter, sometidos al poder presidencial y, por si fuera poco, lejano de los intereses de un país. Ayer, las declaraciones de Ignacio Mier y de Fernández Noroña, sobre que aplicarían la mayoría irracional, para hacer cambios a la Suprema Corte de Justicia y a las leyes electorales, preocupan, ya que el Estado de Derecho se debilita.

Un discurso como el de Rogelio Ramírez de la O, actual secretario de Hacienda, y quien seguramente se mantendrá durante algún tiempo del sexenio de Claudia no es suficiente. Se necesitan actos que no están en manos de Rogelio, sino de los grupos políticos que controlan y controlarán el Congreso de la Unión.

PODEROSOS CABALLEROS

PVEM: El “Viejo Verde”, ya no es niño, Jorge Emilio González tiene una habilidad impresionante para manejar el atractivo político de un partido que no tiene nada qué ofrecer. Desde sus orígenes, totalmente priistas y luego panistas (con Fox y Calderón), el PVEM es un auténtico camaleón. En este proceso electoral, después de seis años de amor con Morena, recibe la dote. Estarán en San Lázaro: Manuel Velasco, Eruviel Ávila, así como Carlos Puente, pieza clave de ese partido. Lleva muy buenas cartas: Julio Scherer, Alejandra Chedraui, Ruth González, esposa del gobernador en San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, y como primera minoría en Chiapas irá como senador Luis Armando Melgar Bravo; en Oaxaca, Laura Estrada, y en Yucatán, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien dejó el priismo apenas el año pasado. Estaremos o no de acuerdo con la forma de ser política del “Viejo Verde”, pero es efectiva.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

HEINEKEN: En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, Heineken México, a través de su estrategia de sustentabilidad “Brindar un Mundo Mejor” dio a conocer la suma de esfuerzos que forman parte del éxito para aprovechar al máximo el agua. Actualmente, la cervecera en México ha superado su meta global que es de 2.6 litros de agua por litro de cerveza. Su consumo promedio es de 2.44 y busca reducirlo aún más, hasta alcanzar los 2.40, manteniéndose con un referente en el mundo Heineken. Su cervecera en Meoqui, Chihuahua, destaca por contar con el récord mundial de sólo 1.8 litros por litro de cerveza. Además, se ubica como el primer ecosistema de economía circular de la compañía en México y el resto de Latinoamérica.

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos