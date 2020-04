Covid-19 cobrará más vidas, si no nos quedamos en casa: CJ

José Luis Montañez

José Luis Montañez

El gobierno estatal continuará con la ayuda alimentaria

El gobernador Carlos Joaquín González anunció que volverán a entregar ayuda alimentaria en mayo, porque el Covid 19 va en aumento, pues estamos en la Fase tres, que es muy crítica, ya que cada persona contagiada puede afectar a cinco más, por lo que la recomendación es quedarse en casa.

Señaló que si sigue así la situación se requerirán más hospitales y habrá una mayor probabilidad de aumentar decesos, por lo que es responsabilidad de cada persona, junto con el gobierno, trabajar de la mano para disminuir el contagio.

Se debe fortalecer la higiene de lavarse las manos con agua y jabón, no tocarse la cara, no saludar de mano, abrazo y beso, mantener una distancia de metro y medio entre las personas y quedarse en casa, todos estamos expuestos porque el virus no distingue

El coronavirus afecta en mayor medida a gente vulnerable, a los diabéticos, obesos, hipertensos, por lo que está en riesgo su vida, al igual que abuelos, padres, señoras embarazadas, junto con personas con problemas cardiacos, vasculares y respiratorios

El gobierno estará garantizando que ninguna familia de Quintana Roo pase hambre, seguirá apoyando con alimentos, pues ya se cumplió con la primera entrega de más de 500 mil despensas en poblaciones, localidades, ciudades y colonias apartadas, donde más se necesita. En 17 días han atendido a 427 mil familias, con mil brigadistas.

La segunda vuelta de apoyo alimentario, en beneficio de 212 mil familias, con el respaldo del gobierno federal, se hará en mayo, porque hay municipios del norte del estado que han resultado muy afectados, ya que se quedaron sin empleo miles de trabajadores.

Cobertura hospitalaria

En el hospital Jesús Kumate habrá 188 camas extras en una carpa y otras 50 camas en otra para hospitalización de enfermos que no sean por Covid-19. Son 362 camas para Cancún y el norte del estado.

Hay cuatro cadenas de hospitales privados con siete camas de cuidados intensivos y 49 camas para Solidaridad Benito Juárez, Cozumel y Tulum.

También se apoyará a las pequeñas y medianas empresas y se propondrá un consejo asesor que se encargará de planear la reactivación económica de manera gradual.

Hoteleros impulsan certificado “Covid-free” en Cancún

La hotelería de Cancún ha previsto reabrir sus puertas para principios del mes de junio y lo pretenden hacer bajo el slogan “Covid-free” o destino libre de coronavirus, para lo cual impulsan la creación de un nuevo certificado que sería otorgado por las secretaría de Salud y de Turismo, a fin de garantizar que realmente los complejos que lo obtengan, no representen ningún riesgo para los turistas que se hospeden.

El anterior planteamiento fue manifestado por el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Roberto Cintrón Gómez, y por la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), cuyo titular Rafael García, ya expuso el tema a nivel federal.

Cintrón Gómez informó que ya le planteó la creacion del distintivo al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, lo mismo que a la titular de la Secretaría Estatal de Turismo (Sedetur), Marisol Vanegas, quienes recibieron la propuesta con gran expectativa. “Tenemos que apurarnos. La idea es que los hoteles aquí, abran el 1 de junio, de conformidad con la fecha de reactivación que dio el Gobierno federal, si es que esa fecha se mantiene y hay condiciones”, comentó.

Agregó que: “Al margen de eso, pensamos que se debe crear un certificado ‘COVID-free’ para que todo el estado, toda la industria turística del estado, restaurantes, parques ecoturísticos, discotecas, marinas, casinos (…) nos lancemos en esa fecha como ‘COVID-Free destination”.

Autoridades de Salud definirían criterios

Cintrón Gómez detalló que la emisión de la certificación dependería de la velocidad en que las instituciones de Salud y Turismo, determinen los criterios para otorgar el certificado, que incluirían proseguir con las inspecciones y que cuenten con las medidas preventivas para evitar un nuevo brote del virus.

Con lo anterior afirmó que se debe trabajar a marchas forzadas para estar listos para la reapertura del sector turístico, que ha sido de los más golpeados por la pandemia del coronavirus; “el tema no es sencillo porque pese a contar con el distintivo, la recuperación de la industria turística local depende en buena medida del restablecimiento de los mercados emisores; Estados Unidos y Canadá representan el 43% del mercado que recibe el Caribe mexicano”, señaló.

De entrada, esta apuesta sería dirigida al mercado nacional, el primero en reaccionar, aunque tampoco lo harán al 100%, primero por el temor a un nuevo brote y posteriormente por que la economía quedará seriamente lacerada.

Indicó que el 1 de junio se prevé el regreso presencial a las aulas, por lo que las vacaciones de verano serán suspendidas y las condiciones económicas no se observan óptimas para viajar de inmediato, lo anterior “impactará en la reapertura de los hoteles, cuyo mercado es principalmente norteamericano, como la cadena Palace Resorts, el Ritz Carlton u hoteles como Royalton”.

Cifras de ocupación recuperadas hasta 2021

Todo este panorama, indica que los porcentajes de ocupación de marzo de 2020, previos a la pandemia, no se igualarán sino hasta 2021, cuando los estragos tanto de salud como económicos, comiencen a quedar superados.

“Si bien nos va, en diciembre quizá haya algunos hoteles llenos, pero mientras no haya una vacuna, no podremos recuperar los niveles de ocupación hasta el 2021”, manifestó.

El pasado 17 de abril, Cancún registró la ocupación más baja de su historia en los últimos 10 años, con apenas un 2.7%. A ese momento, en este destino, en Puerto Morelos e Isla Mujeres, habían cerrado sus puertas 140 hoteles, equivalente a 40 mil 998 cuartos.

Hasta la semana pasada la suma de centros de hospedaje cerrados alcanza los 157 establecimientos, con 44 mil 655 cuartos sin operar, no obstante, la ocupación hotelera de Cancún es del 8%; 5.3 puntos más que en su peor caída.

Explicó que esta variación a la alza no significa que la ocupación hotelera haya crecido. “Sucede que, con el cierre de más hoteles, se dividen los pocos huéspedes restantes, entre una cantidad menor de cuartos. Además, han llegado a la ciudad, más proveedores y personal médico para hospedarse”, concluyó.

montanezaguilar@gmail.com