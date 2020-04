Ante el coronavirus, en Cancún ya opera módulo médico exclusivo para embarazadas

“Hora 14”

Mauricio Conde Olivares

Hasta las 12 horas del 25 de abril, en Quintana Roo se habían notificado 77 defunciones, 550 positivos, 762 casos negativos, 48 en estudio y 171 personas recuperadas por Covid-19. Eso significa, que ocurrieron seis decesos más que el día anterior y creció la velocidad de transmisión con 49 infectados adicionales.

En este panorama, Cancún ha aportado 407 casos positivos del total, así como 49 defunciones y 118 personas recuperadas de este tipo de coronavirus; le sigue el municipio de Solidaridad que ha registrado 96 casos positivos, 16 defunciones y 38 personas recuperaron su salud.

La Isla de Cozumel se situó en el tercer municipio, de once en la entidad, con más contagiados, toda vez que registró 18 casos positivos, cuatro defunciones y seis pacientes recuperados.

Durante esta etapa de confinamiento se ha incrementado la violencia intrafamiliar, por ello, el plan “Sin Violencia en Casa”, que puso en marcha el gobernador Carlos Joaquín, mismo que busca proteger a niñas, niños, jóvenes y mujeres, durante esta etapa de resguardo por la contingencia generada por el Covid-19, y contempla una red de especialistas en psicología, las 24 horas disponibles, a la que se accede marcando el número 911.

Junto con las medidas más estrictas para que la gente se quede en casa, durante esta Fase 3 de la contingencia sanitaria -como restringir la movilidad de las personas, usar cubrebocas, limitar el tránsito vehicular con placas foráneas y cerrar avenidas y calles principales-, el gobernador de Quintana Roo dio a conocer los detalles del plan “Sin Violencia en Casa” como prioridad para prevenir y atender la violencia familiar.

“Debemos construir una sociedad libre de violencia y con igualdad de género”, expresó el gobernador al exhortar a la sociedad a no solapar más a los agresores.

Al respecto, la alcaldesa de Benito Juárez expresó que ante la situación de confinamiento, miles de personas se refugian en sus casas ante el contagio mundial del Covid-19, lo que beneficia al cumplimiento de las medidas de protección, pero puede agudizar otro peligro que hay que evitar la violencia contra las mujeres.

“Vivimos momentos en los que tenemos que abrazar las medidas de sana distancia, pero también se ha incrementado la violencia en el hogar, la violencia contra las mujeres, contra los niños y hoy hay que hacer un alto en el camino, hay que tomar las medidas en pro de que esto no suceda. Queremos que ya no sufras. Alguien que te ama no te lastima, quiero que eso quede bien claro”, dijo.

Cabe destacar que ya entró en funciones el módulo de atención médica que donó el Ayuntamiento de Benito Juárez al Hospital General de Cancún, Jesús Kumate Rodríguez, afuera del nosocomio, unidad de diagnóstico dónde se atienden mujeres embarazadas para que no se contagien de Covid-19.

En tanto, en Playa del Carmen, a través de la Dirección de Salud Física y Mental, el Ayuntamiento entregó 400 cubrebocas N95 a personal médico del IMSS y el Hospital General de Playa del Carmen (Sesa).

El director de Salud Física y Mental del Ayuntamiento de Solidaridad, Héctor González Rodríguez, informó que de esta manera el Ayuntamiento de Solidaridad reforzó su compromiso con la protección del personal de salud de ambos hospitales al entregar mascarillas que requieren médicos y enfermeras para evitar el contagio, al tiempo que dispuso designar a seis médicos contratados por el municipio para ayudar en los trabajos de atención al Covid-19.

Días pasados el gobierno municipal entregó otras 400 mascarillas N95, dos mil pares de guantes quirúrgicos y 10 cajas de intubación para la correcta manipulación de material potencialmente infectado por los pacientes, para cuidar al personal médico que está en la primera línea en la atención del Covid-19 del Hospital General de Zona #18 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Hospital General de Playa del Carmen, de Sesa.

Y en estos momentos de agobio, incertidumbre y dolor por quienes han muerto a consecuencia del coronavirus conviene recordar que ya están en la cárcel varios quienes en su infinita ignorancia han atacado al personal del sector salud. Una pareja está tras los barrotes en la Ciudad de México y hombre fue vinculado a proceso y pasará seis meses en prisión preventiva por ser considerado el responsable de atacar a una enfermera, en Guadalajara, Jalisco.

No se convierta en estadística, no pase usted a formar parte de la lista de defunciones y mucho menos en aquella de los “descerebrados” que atacan a médicos, enfermeras, camilleros y demás personal de las clínicas y hospitales. Tengamos conciencia, debemos además de apoyarlos, protegerlos, son nuestra única salvación en caso de caer contagiados.

Otros héroes no reconocidos son quienes diariamente recogen la basura domiciliaria, pues no debemos olvidar que suman miles los casos confirmados de contagio por Covid-19 que permanecen en sus hogares en aislamiento social y solo Dios sabe si sus desechos sólidos son bien desinfectados o simplemente son colocados en las bolsas que se llevan los recolectores. Además, le comento que en el marco del Día Mundial del Veterinario que se conmemora el último sábado de abril, fecha que estableció la Asociación Veterinaria Mundial (WVA, por sus siglas en inglés) en el año 2000, Tiago Arantes, Director General de MSD Salud Animal en México, declaró que: “MSD Salud Animal en México felicita a todos los Médicos Veterinarios por su labor diaria, pero en especial por su esfuerzo y compromiso por asegurar el bienestar animal durante el periodo de contingencia en el que se encuentran todos los países”.

Asimismo, la atención de la salud de los animales de compañía es vital, sobre todo en esta emergencia sanitaria en donde muchos propietarios enfrentan largos períodos de aislamiento, lo que hace que las mascotas sanas sean un salvavidas para quienes conviven diariamente con ellas en sus casas.

“Las prácticas veterinarias son actividades esenciales que deben permanecer abiertas para las mascotas que pueden llegar a enfermarse o que necesitan un seguimiento continuo por parte de un Médico Veterinario. Y es que México es uno de los países con más amantes de las mascotas en el mundo, es decir que el 70% de los hogares tienen un perro o gato, el cual se ha convertido en un miembro más de la familia, explicó Oscar Herrera, Director de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en México.

“La salud humana y animal está intrínsecamente vinculada, por ello es vital mantener a los veterinarios equipados con todas las herramientas necesarias para hacer su trabajo y reconocer sus servicios como esenciales, no sólo en este momento, sino a largo plazo”, concluyó Oscar Herrera, Director de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en México; empero, lo anterior serán motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.

mauricioconde59@outlook.com

@mauconde007

https://mauriciocondeblog.wordpress.com