Quintana Roo lanza un SOS para que no se pierdan 500 mil fuentes de empleo del sector turismo a causa del coronavirus

Derecho de réplica

José Luis Montañez

El panorama que se vive en Cancún y la Riviera Maya, La joya de la corona turística de México, es de un gran pesimismo como consecuencia de la emergencia mundial sanitaria a causa del coronavirus. En los últimos tres meses se han cancelado cinco millones de asientos de avión de turistas que tenían pensado visitar el Caribe mexicano. De continuar en picada la industria sin chimeneas en Quintana Roo, lo más seguro es que para fin de año sólo se haya podido recuperar una tercera parte del mercado. Están en riesgo unos 500 mil empleos directos.

Y si a todo esto, le agregamos que el gobierno del estado, que preside Carlos Joaquín González, no tiene dinero a veces ni para la nómina y que el gobierno federal no ha entregado las participaciones que prometió por adelantado, se puede decir que esta crisis que golpea hoy a Quintana Roo tardará años en pasar y tal vez se pierda parte del potencial que se tenía antes de la pandemia del Covid-19.

Es por ello, que todos los sectores de la IP y el propio gobierno de la entidad, junto con el Congreso local, en voz del diputado José Luis “Chanito” Toledo Medina, hacen un llamado urgente al presidente Andrés Manuel López Obrador para que apoye a la entidad con el recurso necesario y no permita que la principal zona turística del país se venga a pique. De ser necesario, le solicitan cancele la obra del Tren Maya, a fin de que esos recursos (unos 139 mil millones de pesos) se destinen a créditos emergentes para todas las empresas del ramo y salvar la situación.

Prevén desabasto de alimentos en el estado por la inseguridad

En plena contingencia sanitaria, la inseguridad no es algo que haya disminuido considerablemente, pues los delincuentes no se quedan en su casa y continúan saliendo a las calles a hacer de las suyas, tan es así que se han detectado algunos tramos carreteros, donde asaltan a los proveedores de alimentos, razón que podría representar un desabasto en las próximas semanas en la entidad.

La inseguridad prevalece en varios tramos de las carreteras que cruzan los estados de Tabasco y Campeche, advirtió el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Enrique González Muñoz.

Durante la videoconferencia “Atención a la crisis en las cadenas de valor de la industria”, el empresario señaló que la parálisis en la industria mexicana mantiene en una “situación lamentable al autotransporte de carga, que además sufre los estragos de la delincuencia. El 36 por ciento del autotransporte de carga está detenido, como efecto del paro temporal de la industria manufacturera instalada en México”, manifestó.

Explicó que el autotransporte de carga tiene un estrecho vínculo con la totalidad de las industrias afiliadas a la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), de las que muchas han sido obligadas a detener totalmente su operatividad al no ser esenciales durante la contingencia sanitaria.

González Muñoz recuerda que el 20 de marzo pasado, antes del inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, presentó una serie de propuestas al gobierno federal por medio de las secretarías de Comunicaciones (SCT), Seguridad Pública (SSP) y Hacienda (SHCP), para garantizar el abasto y preservar los empleos; no obstante, denuncia que “no fuimos escuchados”.

Apedrean camiones para detenerlos

Enrique González añadió que persiste el incremento del robo carretero, así como el surgimiento de nuevas modalidades para despojarlos de las cargas de alimentos. “En el primer bimestre se redujo 29 por ciento el robo en carretera, pero ese castillo se nos cayó, ¿qué estamos viviendo hoy? Nos siguen robando (…) nos están robando grupos organizados por medio de apedreos para que el camión se detenga en los tramos de Campeche, en poblados de 200 habitantes”, denunció.

Asimismo, reconoció el riesgo de que el traslado de mercancías sea suspendido durante la tercera fase de la pandemia, pues ello generaría desabasto en Quintana Roo, ya que la mayoría de insumos llegan por carretera.

El autotransporte de carga genera 3.2 por ciento del producto interno bruto (PIB) de México y es una industria esencial que debe ser atendida en todas sus necesidades, por lo que no coincide con que en medio de una declaratoria de Plan DN III, elementos del Ejército realicen labores de construcción y abasto de combustibles, dejando el resguardo de la seguridad en segundo plano.

CFE continúa haciendo cobros excesivos

Según denuncias ciudadanas, durante esta contingencia sanitaria que ha obligado a todos a quedarse en casa para salvaguardar su salud, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), continúa realizando cobros excesivos a los habitantes de Cancún, lo cual perjudica a la ya lacerada economía de las familias, que apenas cuentan con recursos suficientes para sobrevivir a la cuarentena.

De nueva cuenta las redes sociales fueron la plataforma donde se da a conocer esta situación y exigir a las autoridades correspondientes hacer algo al respecto para frenar los altos cobros de la CFE.

Aunado a lo anterior, en las quejas ciudadanas se manifiesta el incremento desmedido en los cobros, pues en algunos casos se han triplicado sin tener alguna razón aparente, subiendo en algunos casos de 500 pesos hasta casi los tres mil pesos, cantidades que difícilmente podría pagar una familia, cuando no se está teniendo ingreso alguno.

Una usuaria en redes sociales escribió: “Señores esto no puede estar pasando hace 2 meses pague $ 544. Y esta vez me llegó 1,766 esto no es justo. LA CFE ESTA ABUSANDO AKI EN CANCÚN… SEÑOR GOBERNADOR Carlos Joaquín. Señora Presidenta Mara Lezama haga algo al respecto ESTO ES UN ABUSO”.

Es un problema añejo

Cabe mencionar, que esta no es la primera ocasión que los cancunenses se quejan por los altos cobros de la CFE, pues antes de la pandemia por Covid-19, los cobros eran calificados como abusivo, llevando incluso a los habitantes de Cancún a manifestarse en las calles, exigiendo que se regularizarán los cobros a una forma más justa.

Los afectados por esta situación aseguraron que hoy en día no podrán pagar sus recibos de luz por falta de dinero y en algunos casos pidieron a la CFE tener un poco de sensibilidad ante la actual situación, ya que muchos no tienen empleo y eso sí, puntualmente CFE ha cortado el suministro de luz a algunos que no han podido cubrir el pago de la mensualidad.

Reactivarían vuelos a Cancún en junio

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) anunció la reactivación turística del estado, partiendo del reinicio de operaciones de las líneas aéreas a partir de junio, para lo cual alistan una campaña especial que será lanzada a finales de mayo, en la que ofrecerán a los turistas confianza para retornar a los destinos del Caribe mexicano.

Darío Flota Ocampo, director del organismo estatal, declaró que líneas aéreas de Canadá, Estados Unidos y Europa ya confirmaron sus llegadas a Cancún, con lo que se espera reactivar principalmente el turismo de convenciones y de bodas.

“Algunas de las aerolíneas que a través de reuniones virtuales nos han anunciado que reanudan operación al Aeropuerto Internacional de Cancún son Air Canadá, Air Transat, Delta Airlines, Copa Airlines, Air Europa, Sunwing, Southwest, y Aeroméxico que iniciará sus vuelos desde Estados Unidos y Canadá”, manifestó.

Según Aeropuertos del Sureste, las operaciones que hoy se mantienen de manera diaria son 39, una caída de 90%, que ha llevado a mantener solo una terminal funcionado de las cuatro con las que cuentan.

Hoteles abren sus canales de reserva

Con el incremento de vuelos también los centros de hospedaje verían una reactivación, por lo que algunos de los que se mantienen cerrados ya están abriendo sus canales de reservas, incluso algunos anunciaron que a partir del 1 de junio reinician sus operaciones. Cabe mencionar que se encuentran trabajando en el certificado Covid-free, que garantizará a los huéspedes, sanidad en los complejos.

La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres detalló que 44 mil habitaciones están sin huéspedes en más de 155 hoteles. La ocupación es de un mínimo histórico, pero se espera que la recuperación, aunque de manera gradual, sea pronta.

