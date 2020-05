El presidente López Obrador acepta que Cancún está en crisis por la pandemia del coronavirus

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Está entre las cinco ciudades del país con más alto grado de contagios

El pasado fin de semana en su conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó lo que todos sabemos en Quintana Roo, y que aquí, en este espacio, se lo he reiterado repetidamente.

El primer mandatario fue directo cuando anunció que Cancún está entre las cinco ciudades del país con más alto grado de contagios por coronavirus. Según cifras oficiales la entidad está apuntada, al día de ayer, con 911 contagios positivos de Covid-19 y un total de 120 defunciones, la mayor parte de ellas, y por desgracia, en el municipio de BJ, o sea, Cancún, gobernado por la alcaldesa Mara Lezama Espinosa, del partido Morena, de AMLO.

Quiere decir que pese a que esta pandemia se anunció que venía fuerte desde hace mínimo cuatro meses, nadie hizo nada para tomar las medidas sanitarias preventivas y evitar el contagiadero que ahora tenemos.

En estos momentos, las autoridades municipales lanzan la “papa caliente” a las estatales, diciendo que no se ha hecho lo suficiente para proteger a la ciudadania ante la calamidad que hoy por hoy azota al mundo, a México y por supuesto, Quintana Roo.

Dramático resulta que López Obrador haga un anuncio oficial de esta magnitud, pero más dramático y desesperante resulta para las autoridades estatales, encabezadas por el gobernador Carlos Joaquín González, que la Federación no envíe los recursos e insumos necesarios para confrontar esta situación de emergencia sanitaria.

En ese sentido, pareciera que López Obrador está jugando con los tiempos electorales venideros y que lo que se pretende es “quemar”, de una vez por todas, al gobierno estatal saliente y limpiar el camino para que el candidato o candidata de Morena a la gubernatura estatal sea el próximo mandatario sin problema alguno.

Marybel, Mara y Laura encabezan la lista..!

Ahí le van algunos nombres de “morenos” que sin el menor pudor están usando estos tiempos de pandemia para llevar agua a su molino y ganar puntos frente a su jefe político, AMLO, en la carrera por la magistratura estatal que se juega el próximo año, junto con las gubernaturas de otros trece estados del país.

La lista la encabeza la senadora Marybel Villegas Canché, quien no deja pasar la oportunidad para decir todos los días que lo que su jefe político y Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está haciendo para domar a la pandemia del corornavirus -eso dice él-, está bien hecho y correcto. Aunque aquí en los hospitales no existan los equipos necesarios para que médicos, enfermeras, camilleros y demás cuerpos de auxilio, trabajen en el frente de combate al Covid-19 con el equipo necesario.

Prueba de ello -de eso le doy cuenta más adelante en esto espacio-, es que medio personal del cuerpo de bomberos de Cancún ya se contagió con esa maldita enfermedad y que muchos de ellos pueden morir de manera irremediable. Lo mismo pasa con todo el personal médico y las corporaciones de seguridad desplegadas para este fin.

Le sigue en cuanto a exhibicionismo también, nada menos que la alcaldesa de Benito Juaréz o Cancún, para el caso es lo mismo, Mara Lezama Espinosa, quien viaja en auto de lujo Mercedes-Benz y habita ya en un lujoso depa en el conjunto para archimillonarios de Puerto Cancún.

Mara no hizo nada para equipar al Cuerpo de Bomberos, ni tampoco al personal de la Policía Municipal. Sólo sale en las fotos entregando las despensas que manda el gobierno federal, o sea la famosa caravana con sombrero ajeno, para salir en los periódicos y enviar los recortes mediáticos a la Presidencia del país para que vean cómo es que trabaja por el pueblo y como es que ella debe de ser y nadie más, la “efectiva” para ocupar el cargo de gobernadora y reemplazar en el cargo a Carlos Joaquín González.

Por cierto, cada vez que se critica a Mara por sus actos mediáticos o bien por su forma lujosa de vida que lleva a partir de ocupar el cargo de alcaldesa, siempre señala. “Mi peor error es haberme metido a la política, cuando fui periodista nunca recibí un chayo y me atacan por misoginia (?) y porque soy bonita y encabezo la lista de AMLO para gobernar a partir del año próximo Quintana Roo”… no Mause Mickey.

Otra que también anda supercaliente por la gubernatura y que se juega su carta habilidosamente con los personajes poderosos y que parten el queso en el centro del país y en torno a López Obrador, es nada menos que la alcaldesa de Playa del Carmen, Laura Beristain Navarrete. Al igual que Mara, sale muy bien en las fotos repartiendo las despensas que envía el gobierno federal como una ayuda por la pandemia del coronavirus para gente de escasos recursos.

La semana pasada apenas, en el equipo humano de comunicación social que encabeza Román Contreras Nahón, se tuvo que lamentar la muerte de la periodista Martha Caballero, todo porque su jefe no le permitió trabajar desde su domicilio en estos tiempos de coronavirus. Qué explicación le puede dar Laura Beristáin a los familiares de su ex colaboradora. Funcionarios irresponsables y no otra cosa.

Luis Alegre Salazar apoyado por Miguel Cantón Zetina y Pepe Gomez

También andan moviendo el trasero fuerte en esta competencia, el hijo de Gastón Alegre, Luis Alegre Salazar, quien antes de que se desatara la pandemia fuerte, se reunió en gran comelitona con los editores Miguel Cantón Zetina del periódico Quintana Roo HOY; José Gómez, del periódico Quequi; el editor de La Verdad y otros más.

Todos ellos afirman que su “gallito feliz” será sin duda el próximo gobernador y para ello harán usos de su poder político y empresarial ante el jefe de la nación.

También anote usted a José Luis Pech, líder estatal de Morena y quién afirma que él llegó primero al redil lopezobradorista y que en una de esas, el Peje lo señala y se le hace.

Bueno, es una lista interminable de “morenos, eso sí todos se sientes íntimos del presidente López Obrador y afirman que su dedo los señalaráa en su debido tiempo..!

Ponen en cuarentena a bomberos de Benito Juárez

Durante las últimas dos semanas, siete elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Benito Juárez fueron enviados a casa y puestos en cuarentena, después de que presentaron síntomas de Covid-19, como fiebre alta, entre otros.

Thomas Hurtado Morris, director general de este cuerpo de rescate, dio a conocer que hasta el momento ninguno ha sido diagnosticado como positivo, no obstante, la acción de aislarlos fue necesaria por precaución. “Hasta ahora a nadie se le ha detectado Covid-19, pero han tenido síntomas como fiebre, pero puede ser cualquier cosa, por eso por precaución se les manda a sus casas en donde deben permanecer aislados, por si las dudas”.

Agregó que ese grupo de bomberos se empezaron a sentir mal, en diferentes días y turnos, por lo que le avisaron al jefe operativo, Aquileo Cervantes Álvarez, quien los envió a un médico para que los revisara y todos, por precaución, fueron enviados a casa al constatarse que presentaban fiebre alta. “El primer caso se dio hace casi 20 días, mientras que el último se presentó el pasado jueves. Ellos tienen que acudir de manera constante al médico para ser revisados y tratados” señaló.

Por su parte, el doctor Joaquín Barajas Pérez, director de Salud del municipio, no ha considerado necesario que se les hagan las pruebas de Covid-19. “Afortunadamente, están presentando mejorías y esperamos que en los próximos días se reincorpore tres y esperar que ninguno se enferme en estos días”, comentó.

Estos elementos se suman a otros seis compañeros que fueron enviados a casa por estar dentro del grupo de riesgo, ya que algunos son diabéticos, hipertensos o adultos mayores.

Thomas Hurtado concluyó informando que la fuerza operativa de los Bomberos de Cancún es de 148 elementos, de los cuales hasta 25, trabajan en el combate de los incendios forestales.

Sedena reparte 30 toneladas de insumos médicos

Elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana aplicaron el Plan DN-III-E para transportar más de 30 toneladas de equipos e insumos médicos a los estados de Quintana Roo, Yucatán y Chihuahua.

La dependencia informó que en un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Mexicana se trasladaron 5 toneladas de equipamiento hospitalario y una tonelada de insumos médicos, a la ciudad de Mérida, Yucatán.

Más tarde, el pasado viernes 1 de mayo, partieron al aeropuerto de Chetumal, donde el avión Hércules arribó con 7.6 toneladas de materiales de hospitalización, además de que dos aviones modelo Spartan C-27J, llegaron, uno con 5 toneladas y otro con 4.9 toneladas de insumos.

El mismo día, otros dos aviones Hércules de la flota de la Fuerza Aérea Mexicana trasladaron a las ciudades de Chihuahua y Juárez, en Chihuahua, 10 toneladas de camas hospitalarias.

Con lo anterio, Sedena, tiene el objetivo de garantizar el abastecimiento de los hospitales militares que atenderán a la población afectada por el Covid-19, que asista a recibir tratamiento en esos hospitales.

Anuncian cierre de comedores comunitarios en Playa

Se informó el cierre de los cinco comedores comunitarios en Playa del Carmen, lo cual ha generado críticas y reclamos a través de redes sociales, ya que esto se presenta cuando al clímax de la pandemia por Covid-19 está por llegar a todo el país.

De acuerdo con un mensaje emitido por la alcaldesa de Solidaridad, el cierre se hará a partir de este lunes 4 de mayo, debido a que es la semana prevista con mayor número de contagios de Covid-19 en el país, por lo que sólo se permitirán las actividades esenciales en el municipio.

“Debemos redoblar el esfuerzo colectivo para frenar esta pandemia y evitar el colapso del sistema de salud pública (…) es importante informarles que los cinco comedores comunitarios que actualmente operan, deberán cerrar sus puertas de manera inmediata como señal de responsabilidad para prevenir la propagación del virus; a los voluntarios que desde la sociedad civil han organizado otros comedores comunitarios, les ruego su compresión y les pido su ayuda y su colaboración, hay que cerrar los comedores comunitarios”, manifestó.

Entregaban 3 mil 400 comidas diarias

Pero, lo anterior no fue nada bien recibido en redes sociales, donde usuarios han pedido que si no se va a continuar repartiendo comida en zonas habitacionales, se lleve a cabo una entrega de despensas estatales y federales, pues en colonias como Nueva Creación, Villamar 1 y 2, Tumbenchilán, Misión de las Flores, Ejido, Mundo Hábitat, una parte de Palmas 1, Palmas 2 y varias etapas de Villas del Sol no recibieron apoyo.

Los comedores entregaban 23 mil 800 raciones de comida a la semana, es decir 3 mil 400 comidas diarias.

Sumado al cierre de los comedores impulsados por el gobierno municipal, se informó que también tendrán que cerrar 15 comedores comunitarios promovidos por la sociedad civil en diferentes partes de la ciudad.

La alcaldesa concluyó que en el ayuntamiento de Solidaridad solamente seguirán vigentes las actividades esenciales en materia de salud, alimentación, seguridad, protección civil, comunicación social, servicios públicos y tesorería.

