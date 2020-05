Sobreprecios de León Bartlett

¿No que las escaleras se barren de arriba para abajo?

Con cercos sanitarios, Alejandro Murat frena Covid-19 en Oaxaca

No solo el Partido de la Revolución Democrática se pronunció por investigar lo que hizo el hijo ni más ni menos que del flamante director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, de nombre, León Bartlett Alvarez, que vendió a sobreprecio de respiradores mecánicos al IMSS de Hidalgo, acción presuntamente corrupta que no se han cansado de intentar justificar o más bien tapar, tanto el director del IMSS, Zoé Robledo, como la delegada del Instituto en la entidad que gobierna Omar Fayad, Claudia Díaz, quien argumentó que de lo que se trata, es de salvar vidas. ¿Pues no que las escaleras se barren de arriba para abajo?

Y como Bartlett es un apellido tan, pero tan común, pues de seguro, el titular de la CFE por lo menos pensó por un instante echar mano de ese recurso para tratar de argumentar que no era su hijo, como le hizo en el caso de su esposa, o su pareja, cuando el escándalo de las 25 casas, que recientemente salió a la luz, pero esta vez, la defensa debería ser otra.

Por las “benditas redes sociales” se le fueron a la yugular, tanto al ex gobernador de Puebla, irredento y puro militante morenista, y a su vástago, sin embargo, de cualquier manera, la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez declaró lo que no pocos piensan sobre este asunto, es decir, que espera que en esta indagatoria, la Secretaría de la Función Púlbica, que tan atinadamente dirige Irma Eréndira Sandoval, no actúe de forma sesgada y parcial.

No obstante, algo muy importante se le olvida a la coordinadora del sol azteca en la cámara baja y es que la funcionaria dio positivo a Covid-19 la semana pasada, información que esta llamada Cuarta Transformación que presume de tanta transparencia, ocultó durante una semana; de tal suerte, no pocos supusieron que podría tratarse de una “cortina de humo” para cubrir una vez más que la actual administración no ha podido manejar esta emergencia sanitaria.

O sea, no solo en los corrillos políticos se ha manejado que a lo mejor la titular de la SFP, no está enferma, pero como el procurador Federal del Consumidor, Ricardo Shieffield, acaba de dar positivo en coronavirus, pues en la semana que empieza, que será la más difícil en esta contingencia sanitaria, habrá que estar expectantes a cuántos integrantes más del gabinete de esta llamada cuarta transformación podrían resultar contaminados, o bien, si llega hasta la cabeza.

No es descabellado señalar, -retomando el tema inicial-, que la secretaria Sandoval Ballesteros seguirá desempeñándose como “tapadera” de Manuel Bartlett, con todo y que en esta semana que inicia, el periodista Carlos Loret, dará a conocer los cuantiosos recursos que ha acumulado el expriísta.

*** El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, tomó medidas inmediatas para frenar la pandemia de Covid-19 siendo de los primeros mandatarios estatales en cancelar eventos masivos, pero sobre todo, con los cercos sanitarios que colocó en las comunidades más vulnerables del estado. Según lo que declaró el gobernador Murat Hinojosa, esta última estrategia ha permitido que Oaxaca se encuentre con un índice bajo dentro de los diferentes estados del país, para evitar que se desborden los contagios, sobre todo en esta semana, que se espera como la más difícil de esta pandemia. Son 147 municipios oaxaqueños los que han cerrado sus accesos, permitiendo con esto que los Servicios de Salud Oaxaqueños puedan atender casos de Covid-19 sin saturarse.

*** Las empresas del país que participan en las cadenas de suministro de la Unión Americana y también de Canadá, con la pandemia del Covid-19, se encuentran en el gran dilema de mantenerse paralizadas o continuar su trabajo para evitar su quiebra total. Así de grave es la situación. La industria automotriz de Estados Unidos es la primera en reactivarse después de la pandemia, pero difícilmente recibirá autopartes mexicanas, debido a que siguen cerradas las empresas que suministran dichas autopartes, con el agravante de que también está paralizada la minería que les suministra los metales requeridos. El gran dilema en que se encuentra el gobierno de la Cuarta Transformación es el de permitir que se reactive la economía, en aquellas empresas donde hay una garantía sanitaria de que no habrá más contagios por coronavirus o dejar que estas se mueran.

*** La Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) hizo manifiesto su beneplácito por la decisión dada a conocer por el gobierno de Estados Unidos el pasado jueves 30 de abril, en el sentido de prorrogar los acuerdos de suspensión que regulan la exportación de azúcar libre de arancel de México a Estados Unidos, por cinco años más. Hay que recordar que los acuerdos de suspensión, mismos que eliminan el cobro de impuestos al azúcar mexicana, fueron firmados en diciembre de 2014 entre el gobierno y los ingenios mexicanos y el Departamento de Comercio de Estados Unidos (USDOC), y han estado sujetos a una revisión quinquenal por parte del DOC desde fines de 2019. Gracias a los trabajos realizados conjuntamente entre ingenios y Gobierno de México, los Acuerdos seguirán en vigor hasta la siguiente Revisión Quinquenal, que el DOC ha anunciado será hasta el mes de abril del año 2025. La CNIAA hizo un extenso reconocimiento a la labor de la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora y su equipo, así como al apoyo de la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena Coqui, por el resultado obtenido en esta revisión llevada a cabo y en las diferentes gestiones con el gobierno de Estados Unidos.

*** Senadoras y senadores de diversas fracciones parlamentarias, aseguraron que la protección de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes), ante la crisis provocada por la emergencia sanitaria, es esencial para la recuperación económica de nuestro país. Durante la mesa de diálogo virtual nombrada “Atención Inmediata a la Crisis de las Micro y Pequeñas Empresas”, organizada por el Consejo Coordinador Empresarial, integrantes del Senado coincidieron en la necesidad de emprender acciones inmediatas para evitar que las MiPymes quiebren y se pierdan empleos. El senador Alejandro Peña Villa, de Morena, subrayó que la participación de los sectores políticos, económicos y sociales, haciendo un gran frente y buscando el beneficio de las mexicanas y los mexicanos, es lo que se necesita en este momento. “Más allá de tener una visión con sesgo político, hay que tener una visión integral”.

