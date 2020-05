AMLO va por la revancha contra INE

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Morena intenta “plancharle” el camino a Nahle a Veracruz

En momentos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya no sabe ni para dónde voltear y desde el púlpito de Palacio Nacional maldice a las redes sociales que antes bendijo, tiene ahora un nuevo problema y ya desde ahorita, espera y cavila en la forma en que tomará venganza tan luego como pase el confinamiento por el Covid-19. O sea, va por la revancha contra el INE.

Ya desde antes, tanto el jefe del Ejecutivo como sus legisladores, habían dirigido sus baterías ni más ni menos que al Instituto Nacional Electoral y más concretamente, a su consejero-presidente, Lorenzo Córdova Vianello. Primero, reduciéndoles el sueldo tanto a él como al resto de los integrantes del Consejo del instituto.

Luego, vino la intentona por parte de legisladores morenistas, de reducir la gestión del consejero-presidente para dejarla a modo y el partido en el poder pudiera conformar el INE a su gusto, sobre todo, de cara a las elecciones del 2021.

Pues resulta que ayer, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó las medidas cautelares mediante las cuales prohibió al IMSS difundir cartas de apoyo a ciudadanos por la crisis sanitaria con la firma del Presidente López Obrador.

Desde luego que el director del IMSS, Zoé Robledo, de inmediato salió a la defensa del tabasqueño, pero afortunadamente, no obtuvo el éxito deseado, pues se le vino encima también el problema de la compra de ventiladores a sobre precio, de parte del hijo de Manuel Bartlett.

Todo se frustró para Robledo. Como se recordará, la prohibición fue decretada por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE el 30 de abril e impugnada ante el TEPJF por el IMSS.

Durante la sesión del Tribunal se escuchó que, “en sus alegatos, el IMSS señaló entre otros argumentos que el INE hizo una indebida valoración de pruebas, que se extralimitó en sus funciones para conocer e imponer las medidas cautelares al estar restringida su competencia para conocer de la difusión de propaganda en radio y televisión y que hizo un análisis indebido de la suspensión ordenada por el Consejo General del INE, respecto del desarrollo de los procesos electorales locales, así como de las pruebas y de las hipótesis de improcedencia, entre otras”.

Como es bien sabido, no es la primera vez que el presidente López Obrador pretende continuar promocionando su imagen; ahí está cuando propuso adelantar la revocación de mandato, con tal de que su figura apareciera en los promocionales, afortunadamente, la oposición no le compró tal barbaridad.

Tampoco se puede soslayar cuando López Obrador dijo recientemente que mediante una de sus “consultas patito” calificará el desempeño de Felipe Calderón en la presidencia de la República y sus presuntos nexos con el otrora poderoso secretario de Seguridad, Genaro García Luna.

Municiones

*** Para hoy, la Universidad Panamericana organizó un Foro virtual con el tema: “Combatir la Pandemia e impulsar la Economía” y para disertar sobre este rubro estará José Antonio Meade, ex candidato presidencial del PRI. Sin duda, muchos los extrañan y razón no falta, porque con eso de que el presidente sale con cada ocurrencia desde el púlpito de Palacio Nacional…

*** La diputada priísta Anilú Ingram, acompañada por otros legisladores veracruzanos como: Héctor Yunes Landa, Juan Ortiz Guarneros y Manuel Limón Hernández, denunció que la bancada de Morena, que coordina Mario Martín Delgado, en San Lázaro, quieren sacar adelante otra más de sus ocurrencias para fortalecerse. Resulta que los morenistas, quieren “plancharle” el camino hacia la gubernatura de ese estado, ni más ni menos que a la siempre flamante secretaria de Energía, Rocío Nahle, a la que no le alcanzarán seguramente, los aplausos que le prodigaron los árabes petroleros, durante la reciente reunión de la OPEP, pero a lo mejor las burlas sí, así como también su deplorable desempeño al frente de la SE y su distanciamiento con alguien que por cierto, es más incompetente que ella, que ya es mucho decir: el director de Pemex, el mudo Octavio Romero Oropeza. Específicamente, la diputada Anilú Ingram señaló: “El objetivo (de Morena) es a toda costa mantenerse en el poder y para ello, lo mismo aprueban la Ley Garrote en Tabasco, cambian el marco jurídico a fin de ampliar los periodos de gobierno, o bien como ahora en Veracruz, tratan de cambiar los requisitos a cargos públicos y beneficiar con reformas hechas a la medida a personas cercanas al titular del Ejecutivo federal o de los gobernadores en donde Morena gobierna o tiene presencia” y en Veracruz gobierna uno de los mandatarios estatales peor calificados: Cuitláhuac García, uno de los gobernadores consentidos del presidente López Obrador, pero cuyo desempeño, ha sido muy pobre. Hoy, pretende conservar la gubernatura veracruzana con Rocío Nahle como su carta fuerte. ¡Qué tal! La diputada Ingram recordó que el 2 de mayo, en el Congreso local de Veracruz, el diputado morenista Amado Jesús Cruz Malpica presentó una iniciativa de reforma al artículo 11 de la Constitución local, para reconocer como veracruzano a quien tenga un hijo nacido en la entidad, lo cual no es producto de una simple ocurrencia, sino que revela la clara intención de beneficiar a ciudadanos afines a esta llamada Cuarta Transformación, que han manifestado su intención de gobernar el estado, pero que actualmente no cumplen con los requisitos constitucional

*** Para el diputado Porfirio Muñoz Ledo, no bastó que el Presidente prometiera en uno de sus gustadísimos stand-up matutinos que la Secretaría de la Función Pública, al frente de la cual está Irma Eréndira Sandoval, investigará el controvertido caso del hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, León Manuel Bartlett, porque, según el tabasqueño, no permitirá la corrupción ni en su familia (¡ajá!). Por ello, el legislador morenista, pidió la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que comanda Santiago Nieto, así como de las instancias del Gobierno Federal para que investigue “el trafique de insumos esenciales”. Algo que recordó Muñoz Ledo de manera muy oportuna es que desde el inicio de la pandemia por Covid-19, se iniciaron estas prácticas corruptas que el presidente insiste en tapar como sea.

