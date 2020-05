Calderón, retador

Augusto Corro

Por ahora, Felipe Calderón no tiene problemas con la justicia mexicana. El ex presidente, según parece, puede estar tranquilo.

El fin de semana, la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, declaró, en una entrevista que Calderón sabía de las relaciones del ex subsecretario de Seguridad, Genero García Luna, con el Cártel de Sinaloa.

Esa información provocó declaraciones a favor y en contra de Calderón, quien en estos tiempos es el principal opositor al obradorismo.

Cuando en la mañanera se le preguntó a López Obrador si sería enjuicidado Calderón, contestó que si el pueblo lo pide no se negaría a hacerlo. Claro, previa consulta, etc.

A lo que el ex mandatario contestó en un tuit lo siguiente:

“La justicia no es un asunto de consultas, sino de pruebas y de leyes. Si la fiscalía tiene pruebas de que he cometido algún delito, adelante, que proceda. Pero si no es así, no hay consulta que valga. Respete mis derechos”.

López Obrador contestó a una pregunta de reportero sobre la posibilidad de enjuiciar a Calderón, que no va a perseguir a nadie y que no es su fuerte la venganza.

Se deduce pues, que el ex mandatario expanista puede vivir tranquilo, sin sobresaltos, lo que se sabe es por cuanto tiempo.

Si las autoridades mexicanas no quieren llevar ante la justicia al michoacano, existe la posibilidad de que el gobierno estadounidense sí se empeñe en que en el juicio a García Luna se alcance a involucrar a Calderón.

¿Calderon sabía?

El ex presidente Felipe Calderón dejó el cargo de Presidente con un sinnúmero de problemas gravísimos que no pudo resolver su sucesor Enrique Peña Nieto.

Me refiero a la ola de violencia que continuó los seis años del mandatario priista y siguió en el gobierno de López Obrador.

La espiral de violencia, como lo he señalado en este espacio, continúa imparable aún en estos momentos difíciles de pandemia del coronavirus (Covid-19).

Propios y extraños criticaron la conducta de Calderón, quien tener una estrategia decidió declararle la guerra a la delincuencia organizada.

El resultado fue catastrófico para los mexicanos. Miles de personas perecieron. Las cifras de desaparecidos fue mayúscula. El luto llegó a los hogares mexicanos.

Bueno, pues en todo el tiempo de lucha contra la delincuencia, el brazo derecho de Calderón fue García Luna, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad. Era el asesor principal del presidente en materia de combate a la delincuencia.

Pues resultó que el gobierno estadounidense detuvo el año pasado a García Luna a quien acusó de recibir sobornos de millones de dólares para brindar protección al Cártel de Sinaloa.

El ex subordinado de Calderón será enjuiciado en una corte de Nueva York en los próximos meses. Será a la hora de estar ante el juez cuando se conozca si involucrará a su exjefe como una medida salvadora.

Porque la pregunta que surgió desde el día de la detención de García Luna fue la siguiente: ¿Sabía Calderón de la presunta conducta criminal de García Luna al aliarse con el Cártel de Sinaloa para recibir millonarias sumas de dólares para ayudar a la mencionada organización de narcotraficantes”.

Con esa relación tan cercana entre ambos funcionarios -Calderón y García Luna- en un asunto tan complejo como lo fue la guerra contra la delincuencia organizada no se cree que hubiera secretos entre jefe y subordinado.

La “novela” que viene

En el presente, pues, García Luna espera ser enjuiciado. En tanto, Calderón busca por todos los medios el escudo que, por lo menos, lo ayude a gozar de impunidad en caso de ser alcanzado por acusaciones en la corte neoyorquina.

Y que mejor oportunidad de fundar un partido político, participar en las elecciones del próximo año, como candidato, para conseguir un escaño en la Cámara de Diputados y beneficiarse con el tradicional fuero, para no ser extraditado al vecino país.

El michoacano le apuesta a lograr el registro del partido México Libre, en colaboración con su esposa Margarita Zavala, con el propósito de reactivarse en la política.

Como señalamos en otras ocasiones en este espacio, el Instituto Nacional Electoral (INE) será el encargado de premiar o castigar a Calderón y a su señora esposa. ¿Qué le parece amable lector?

