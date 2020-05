En EU ya prueban vacuna experimental contra Covid

Trabajan en el desarrollo de la cura, 8 países

El gobierno de Trump, convencido de tenerla este fin de año

Lamentablemente, y aunque han circulado muchas versiones en internet, sobre todo fake news en redes sociales y grupos de WhatsApp, hasta el día de hoy no existe vacuna para vencer al Covid-19, no obstante, tampoco se trata de ser fatalistas, pues las mentes brillantes del mundo continúan trabajando a marchas forzadas, no solo en el combate directo con la enfermedad, salvando vidas en los hospitales, sino en los laboratorios, buscando la tan ansiada vacuna.

Científicos estadounidenses comenzaron a probar una vacuna experimental contra Covid-19 en humanos como parte del ensayo clínico de Fase 1/2 para el programa BTN162, informaron esta semana las compañías farmacéuticas participantes.

Los primeros participantes estadounidenses recibieron dosis de la vacuna en la Facultad de Medicina de Grossman de la Universidad de Nueva York y en la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland.

El Centro Médico de la Universidad de Rochester y el Centro Médico del Hospital de Niños de Cincinnati, en Estados Unidos, comenzarán la inscripción de participantes brevemente, según afirmaron las farmacéuticas Pfizer y BioNTech mediante un comunicado.

“Con nuestro único y robusto programa de estudio clínico en marcha, el cual comenzó en Europa y ahora en Estados Unidos. Esperamos avanzar rápidamente y en colaboración con nuestros socios en BioNTech y las autoridades reguladoras para llevar una vacuna segura y eficaz a los pacientes que la necesitan”, dijo presidente y director ejecutivo de Pfizer.

La porción de aumento de nivel de dosis en la etapa 1 en Estados Unidos incluirá hasta 360 sujetos sanos de entre 18 a 55 años de edad. Los adultos mayores sólo serán inmunizados con un nivel de dosis, una vez que se haya probado su seguridad e inmunogenicidad en jóvenes.

Donald Trump confía en sus científicos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo pasado que está “convencido” de que su país tendrá una vacuna contra la Covid-19 para finales de este año, aun cuando expertos en salud de su gobierno habían declarado que sería hasta enero de 2021 cuando podrían tener disponible el antídoto.

“Estamos muy convencidos de que tendremos una vacuna para finales de este año”, dijo Trump, sentado dentro del Lincoln Memorial para responder a las preguntas de dos presentadores de la cadena Fox.

Trump reconoció que “los médicos preferirían que no dijera que yo espero la vacuna para antes, pero yo diré lo que pienso: creo que vamos a tener una vacuna más pronto que tarde”, aseveró, afirmando que ha tenido conversaciones con “los jefes de empresas” implicadas en el desarrollo de la vacuna.

Asimismo, aseguró que no le interesa tener la vacuna antes que otras naciones “No me importa, solo quiero conseguir una vacuna que funcione. Si otro país la consigue antes, me quitaré el sombrero”.

Ocho países trabajan en la vacuna

Son ocho países, quienes trabajan arduamente en la obtención de una vacuna, por un lado ya están realizando pruebas en humanos en China, Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, y detrás de ellos hay unos 94 en distintas etapas del desarrollo de la misma.

Los ocho candidatos a desarrollar una vacuna caen en una de tres categorías:

La técnica clásica: activar el sistema inmunológico del paciente para que reaccione ante un virus, inyectándole una versión muerta del virus. Tres grupos de investigadores chinos están haciendo pruebas con virus desactivados.

Un segundo método usa un virus para combatir otro: En esta innovadora estrategia para lograr una vacuna, los científicos eliminan las instrucciones de un virus y las remplazan con instrucciones para crear solo una parte del coronavirus. El sistema inmunológico del paciente responde a la proteína del coronavirus para poder rechazar al invasor más tarde.

Una tercera nueva estrategia elimina al intermediario: En lugar de enviarle instrucciones al virus, los investigadores inyectan código genético para una pieza del coronavirus directamente al paciente en la forma de ADN o ARN. Dos grupos están trabajando con vacuna ARN y uno con una vacuna ADN.

Desarrollar una vacuna puede tomar varios años. Regularmente es probada en decenas de miles de personas antes de ser aprobada y distribuida masivamente, debido a temas de seguridad que podrían no ser evidentes de forma inmediata.

Cuidado con las fake news

Es obvio, que toda la humanidad está ansiosa de que se consiga la vacuna contra esta terrible enfermedad que ya ha cobrados miles de vidas en el mundo, no obstante, es menester tener cuidado con la información que se comparte, pues ha circulado un texto en el que se afirma que el presidente de Estados Unidos cuenta con una vacuna que cura a los pacientes en tres horas a partir de su aplicación, lo cual es completamente falso.

“En este momento, Trump anunció que Roche Medical Company lanzará la vacuna el próximo domingo ¡y millones de dosis están listas!”, dice un mensaje y adjudica el logro a una investigación basada en trabajos del biólogo francés Didier Raoult.

Esta información ha sido compartida más de mil 500 veces, tan solo en una de las tantas publicaciones de Facebook que le hacen referencia y difundida por WhatsApp, no obstante es una mezcla de publicaciones malintencionadas que buscan generar falsas esperanzas, tan es así que el mensaje ha sido desmentido por diferentes medios de comunicación desde principios del mes de abril y apenas el domingo pasado, el mismo presidente de los Estados Unidos lanzó declaraciones verídicas en relación a la vacuna.