Konfío ofrece a empresarios herramientas financieras para crecer

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Silanes donará 500 mil pesos a los profesionales de la salud

Contra lo podría pensarse, el sector Salud no es el ganador en medio de la pandemia, sino tiene algunos segmentos severamente golpeados. Así lo revela el estudio COVID-19: el impacto económico en el sector Salud de México presentado por Konfío, empresa especializada en ofrecer a los empresarios mexicanos herramientas financieras para su crecimiento, que muestra resultados contrastantes. Por ejemplo, mientras las farmacias manifiestan un crecimiento de 50% y los consultorios médicos generales aumentan el 12% de sus ingresos, las comercializadoras de equipos médicos y consultorios médicos de odontólogos, oftalmólogos y nutriólogos han tenido caídas en sus ingresos de más del 25% sólo durante marzo. En todos los casos, demandan liquidez urgente para enfrentar la crisis ocasionada por el COVID-19. Filiberto Castro, Chief Growth Officer, de Konfío afirma que, en contraste con el crecimiento en ventas de los negocios beneficiados, el segmento más afectado económicamente por la crisis sanitaria son los servicios médicos especializados, quienes ante la caída en sus ingresos han reducido sus gastos hasta en un 30% comparado con 2019. En todos los subsectores hay una tendencia a disminuir egresos por lo cual los integrantes del sector comparten contundente necesidad de liquidez para garantizar la operación después de la crisis. Explica: “hay que considerar que el objetivo actual de un financiamiento, más que crecer, es lograr la protección del negocio y operatividad, algo que solo se logrará con liquidez. Los créditos empresariales son un elemento que debe ser visto como una herramienta de solvencia, no como deuda. Una vez que se entiende eso solo queda comprender que la necesidad de dinero debe estar acompañada de una buena planeación y objetivos”. Para fortuna de millones de pequeños y medianos negocios, hoy en día ya no es necesario esperar al rescate del sector público o los largos procesos de la banca tradicional; el mercado financiero en México ha ido expandiéndose de manera importante, que ha permitido al usuario tener más opciones de dónde escoger. La crisis provocada por la pandemia del COVID-19 marca un parteaguas en la forma de hacer negocios. Los retos que las empresas enfrentan e intensificarán en las siguientes fases por vivir implican retos que con creatividad, tecnología y adaptabilidad se deben superar. Konfío destaca algunos aspectos a considerar para impulsar el crecimiento del sector Salud: acelerar el comercio para satisfacer los cambios en los hábitos de compra de los consumidores. A medida que el #QuédateEnCasa se extienda, y la ansiedad por el virus persista, el consumidor vuelque su gasto a canales en línea, el propósito de sus tiendas es ofrecer experiencias únicas. Identificar si tu marca no es muy conocida o ha tenido un crecimiento limitado, aprovechar esta crisis para ofrecer valor del producto a nuevos clientes. Revisar los procesos y saber que lo que estás ofreciendo sea lo suficientemente atractivo. Automatizar para ofrecer productos y servicios saludables, seguros y locales. Tener presencia con una página de internet o aplicación móvil, por ejemplo, para que el usuario pueda agendar o cancelar citas, así como optar por asesorías o consultas no urgentes a la distancia hasta fortalecer los canales de comunicación vía redes sociales (WhatsApp, Facebook, Instagram, entre otras).

*****

Con el objetivo de reconocer la labor de médicos, enfermeras y personal de salud dedicado a atender pacientes con coronavirus, Laboratorios Silanes convoca a la sociedad mexicana, para que a través de videos en redes sociales con los hashtags #GraciasPorCuidarnos y #JuntosSomosUnGranCorazón, envíen palabras de aliento y agradecimiento a todos los que lo conforman. “Es reconfortante saber que estamos dando todo por la salud de los pacientes; pero al ver videos y mensajes positivos que la sociedad nos envía en redes sociales, nos fortalecen más para seguir luchando contra esta pandemia, estamos seguros de que la venceremos”, afirma Sergio Corona, radiólogo del Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez. Rafael Quintanilla, director farma y biológicos de Laboratorios Silanes señala que en reciprocidad al total de videos de gratitud que los internautas realicen, la farmacéutica hará una donación de 500 mil pesos entre instituciones y sociedades médicas, para cubrir las principales necesidades de los profesionales de la salud. “Ante la adversidad, en Silanes apoyamos a médicos y enfermeras que, desde el momento en que eligieron su profesión, soñaron con salvar a millones de personas para continuar haciendo salud bien hecha en México”, dijo.

elros05.2000@gmail.com