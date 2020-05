Elección presidencial militarizada

APÚNTELO-. Acostumbrado a que como lector usted va antes que los demás, recuerde que a partir de ya, todas las tareas ciudadanas públicas tendrán el ojo visor militar y marino; ahora imagínese el panorama para las elecciones intermedias de 2021, pero sobre todo la presidencial de 2024.

No, la apreciación no es exagerada pues en las casi 80 mil casillas que se instalaron en 2018 sólo hubo participación ciudadana y vigilancia de uniformados discreta y lejana pues esa era la costumbre. Da la casualidad ahora que, “gracias” a la reforma presidencial de la semana pasada mílites y marinos andarán a sus anchas en las calles y para los comicios estarán más pendientes.

Y para la presidencial de 2024 se estima la instalación de entre 90 y 100 mil casillas a lo largo y ancho del país, -o como los anuncios de antes “de Sonora a Yucatán…”. Imagínese los comicios presidenciales de 2024 para elegir al sucesor, -¿o sucesora? de ya sabe quién, soldados y marinos cerca de las casillas. Cuando menos el ambiente será diferente y quién sabe si hasta tenso.

CAMBIOS-. Ese nuevo panorama militarizado para el día de la elección presidencial, se va a ir ambientando desde ya, pues el decreto señala que de ahora y hasta marzo de 2024, soldados y marinos irán en apoyo para mejorar el sistema de seguridad, talón de Aquiles de la Cuarta Transformación, por más que funcionarios del área lo desmientan o tamicen.

PRESUMIDO- Apueste y ganará al secretario de (in)seguridad ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, cuando presume que los elementos de Sedena y Marina que se sumen a esas tareas de vigilancia, se someterán a la autoridad civil, o sea a él.

Esto significaría que el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González, y el de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, que tienen grados escolares de maestría y altos reconocimientos como la medalla Legión de Honor, se le tendrían que cuadrar al secretario de seguridad ciudadana Alfonso Durazo, como él mismo lo declaró ayer.

La afirmación de Durazo Montaño parecería increíble si la declarara otra persona, pero no, fue el propio ex priista, ex panista y hoy flamante morenista quien aseguró la versión de que militares y marinos estarían supeditados al poder civil, por lo que lo que no se debe poner en tela de duda la jerarquía que presume el originario de Bapispe, Sonora.

La supeditación podría pasar a segundo término, pero tratándose de militares y marinos se ve difícil, pues por algo todos los miembros del gabinete de ambos terminan su sexenio, los civiles no siempre.

