Imprudencia

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

¡Qué imprudente es el Presidente! No tiene lo que se llama nada de inteligencia en su caja encefálica y si no hay inteligencia, tampoco puede haber en Andrés Manuel López Obrador sensibilidad humana. Tampoco, su cabeza tolera que alguien que fue a la escuela y que no fue un lastre como él, gane más que él. Usted y yo sabemos que las pestañas se queman y es para cobrar por lo que se sabe y por lo que se es capaz de hacer.

Entre la comunidad médica de México y entre mis tres lectores y radioescuchas causaron una monumental indignación las imprudentes declaraciones hechas por AMLO el fin de semana en el sentido de que durante el “periodo neoliberal”, que él odia con toda su alma, los médicos en México rindieron culto al “mercantilismo” convirtiéndose en mercenarios de la salud.

Dice el Presidente, utilizando un vergonzoso chiste pueblerino, en el que los médicos mercantilistas preguntan a sus pacientes “¿Qué tienes?”, queriendo saber por esa pregunta no qué enfermedad les aqueja, sino cuántos bienes tienen para pagar. ¿Esa pregunta se la habrán hecho los galenos que en 2014 le salvaron la vida operándolo del corazón?…

¿Por qué tan corriente chiste en momentos en que la comunidad médica, incluyendo la medicina privada ha realizado actos de heroísmo arriesgando médicos y enfermeras sus propias vidas, atendiendo a miles de infectados el letal coronavirus? ¿Hay sensatez y sano juicio en las imprudentes declaraciones de AMLO quien no pierde la oportunidad de agredir y dividir a los mexicanos? ¿Será que su enfermedad de la esquizofrenia y sus permanentes desequilibrios mentales se agudizan y lo imposibilitan para ejercer el cargo de presidente de la nación? o ¿Cuál es la razón por la cual AMLO no conecta la lengua con el cerebro, antes de hablar?

La cuestión es que AMLO se pelea con todo el mundo y al paso que va, está unificando a los mexicanos, sí, pero en su contra, aunque tampoco escapa la prensa extranjera, pues cuando no arremete contra el londinense Finacial Times, lo hace contra otros gigantes de la prensa gringa, como ocurre con The New York Times del que dice que “es un periódico famoso, pero con poca ética”. Y es que The New York Times publicó el viernes de la semana pasada, junto con otros rotativos norteamericanos de que el gobierno que encabeza AMLO oculta cifras sobre el número de contagios y muertos por la pandemia del Coronavirus. Todo indica que la prensa gringa no se equivoca y sólo hay que visitar hospitales, panteones y asombrarse hasta con un tráiler del ISSTE para ocultar los muertos.

Como ya es costumbre, el gobierno de AMLO respondió que se trata de “una conspiración” ¿un compló?… contra su gobierno.

Será el sereno, pero a la vista de propios y extraños, AMLO, en los 18 meses que lleva de desgobierno se ha dedicado a cavar aceleradamente su tumba política y la de su partido, pues al ritmo que va, hasta los niños saben que Morena es un partido sin identidad política y no apto para ejercer el gran poder político de México, por lo que en las elecciones federales del 2021 podría convertirse en un partido de la chiquillada y en apéndice del PRI.

Por ahora, AMLO sigue decepcionando con tanta imprudencia que ultraja la dignidad de los mexicanos, como es el caso con la comunidad médica, a la que ha tildado de “mercantilistas, al servicio del neoliberalismo”, aunque éste lunes tuvo que recular, como siempre, aduciendo que fue mal interpretado y de milagro no le echo la culpa a los periodistas. AMLO siempre capotea las tempestades haciéndole a la partera cuando las cosas salen mal.

