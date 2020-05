AMLO se repite mentiras para convertirlas en verdad

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

¿Será que al Presidente López Obrador “le falló la Piedra”?

Es bien conocida aquella máxima de que una mentira repetida muchísimas veces, resulta convertirse en verdad pero, ojo, solo para el que la repite. Y esto aplica perfectamente bien ni más ni menos que para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en medio de la crisis generada por el Covid-19, hace gala de su terquedad y cada vez que puede, repite una y otra vez que ya “domó” la pandemia, haciendo como que no ve los innumerables casos en que pacientes con esta enfermedad, tienen que peregrinar por muchas horas por hospitales donde ya no los reciben porque simple y sencillamente, no hay capacidad.

La anterior, es una historia muy dramática repetida una y mil veces y mientras eso ocurre, al tabasqueño “ya se le queman las habas” para irse de gira y volver a adentrarse en lo suyo, que es hacer campaña, sin importar nada más.

En medio de esta contingencia sanitaria, el presidente ya no se aguanta en dar el banderazo de arranque a una de sus obras “estrellas”, el Tren Maya, pero lo que no tenía calculado es que, -de forma curiosa y extraña-, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que preside Rosario Piedra Ibarra, solicitó medidas cautelares para que precisamente en este proyecto del tabasqueño, se frenen las actividades no esenciales, esto, como producto de una queja interpuesta por indígenas yucatecos que por cierto, desde hace tiempo se vienen pronunciando en contra de ese proyecto lópezobradorista.

¿Será que al Presidente “le falló la Piedra”?, porque hay que recordar que el tabasqueño defendió contra viento y marea el nombramiento de Rosario Piedra, al frente de la CNDH, mismo que se llevó en medio de una muy accidentada reunión en el Senado de la República. Esto lo debería de recordar la señora Piedra, no sea que en un arranque de ira, de esos qu3 suele tener López Obrador, se desquite con ella.

Municiones

*** La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, otorgó a la administración pública que encabeza Mara Lezama, presidenta municipal de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo, el Primer Lugar Nacional por la transparencia y eficacia de su manejo presupuestal y de las finanzas públicas, lo que le permitió obtener el máximo puntaje en la evaluación de desempeño que se realiza a los 32 estados, así como a una muestra de 62 municipios y dos demarcaciones territoriales. Con una puntuación de 76.7%, el municipio de Benito Juárez se situó como el líder de la tabla por su grado de avance en la implementación y operación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, modelo PbR-SED, superando a los municipios de Mérida, Yucatán; Monterrey, Nuevo León; Tijuana, Baja California; Morelia, Michoacán; Querétaro, Querétaro; Centro, Tabasco y Puebla, Puebla. En esta evaluación anual que hace la autoridad hacendaria federal, destaca que el Ayuntamiento de Benito Juárez se encontraba en el lugar número 17 en 2018, por lo que en lo que va de la presente administración demostró que se han mejorado las capacidades institucionales de la aplicación del ciclo presupuestario en materia de Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas; así como en los rubros de Consolidación y Buenas Prácticas. De esta forma, el municipio de Benito Juárez no solamente resultó el de mayor puntuación a nivel nacional, sino que probó que en cada una de las etapas mencionadas de la aplicación del ciclo presupuestario genera información relevante y oportuna para ser utilizada por los tomadores de decisiones presupuestales. Se reconoce así el fortalecimiento de las capacidades institucionales, lo que garantiza la continuidad de los aspectos técnicos y operativos puestos en marcha en cada etapa del ciclo presupuestario. Además, estos resultados permiten identificar aspectos susceptibles de mejora, en el ejercicio y control para el ejercicio 2021.

*** Laura Tamayo, Directora de Comunicación, Asuntos Públicos y Sustentabilidad de Bayer, destacó que, al tratarse de una situación en la que todos estamos juntos, la ayuda que Bayer México brinda a los héroes que están dando la batalla en la primera línea de defensa contra el Covid-19, consiste en lo siguiente: La fabricación de 20 mil litros de sanitizante, utilizando una de las líneas de producción de ingredientes farmacéuticos en su planta de Orizaba, Veracruz. El producto fue desarrollado por especialistas de la empresa con base en los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Actualmente, se han entregado más de 8 mil frascos de solución sanitizante en diferentes instituciones de salud pública, tanto federales como estatales en nuestro país. La producción de 8 mil 800 caretas protectoras, utilizando el equipo especializado de impresión 3D de la planta de Bayer ubicada en el municipio de Lerma, Estado de México. La unidad que se utiliza para fabricar prototipos de modelos de empaque hoy está enfocada en la fabricación continua de estas piezas de protección, que serán donadas a diferentes hospitales en apoyo a su personal. También, en una campaña de sanitización a mil 200 consultorios médicos de especialistas que laboran en más de 70 ciudades del país. Esta campaña, que arrancó en el mes de abril y se extenderá hasta el 30 de mayo, está enfocada en ayudar a los profesionales de la salud a realizar su trabajo de forma segura y con ello, reducir los riesgos de contagio, dado el alto flujo de pacientes que registran estos centros de atención médica.

*** El Senado de la República firmó un convenio de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para que el donativo por 50 millones de pesos que hizo esa instancia legislativa a la máxima casa de estudios, sea destinado al equipamiento de enfermeras y enfermeros, médicos y hospitales abocados a la atención de la pandemia por Covid-19. “Nosotros queremos agradecerle por haber aceptado, porque es claro que fue una decisión unánime de esta Junta de Coordinación Política entregar estos recursos a la UNAM, es un reto, sin duda, poder darle el mejor destino a este donativo, entonces agradecemos muchísimo su aceptación, su participación”, destacó al rector Enrique Graue al coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa. Durante la reunión virtual que sostuvieron integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) con el rector Graue, éste comentó que la universidad trabaja en el desarrollo de una vacuna en contra del COVID-19.

