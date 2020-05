Balcanización

Desde el portal

Ángel Soriano

Entre otras consecuencias que ha traído la pandemia es la probable balcanización o mexicanización del país al dejar que alcaldes y gobernadores tomen decisiones de acuerdo a las circunstancias especiales que enfrente cada región, derivada de la diversidad cultural y condiciones geográficas propias de acuerdo a sus usos y costumbres.

Ya algunos gobernadores del norte del país y de la zona centro se reúnen por su cuenta y toman decisiones al margen de los dictados del Gobierno Federal, lo que constituye un paso importante en cuanto a la descentralización de funciones y según sus necesidades, no siempre iguales a las que prevalecen en el centro y sur del país.

Esto es importante, no sólo porque el presidente López Obrador dijo que “no nos vamos a pelear” si alguna autoridad estatal o municipal desacata las instrucciones de reapertura de actividades esenciales este lunes 18, sino porque deja atrás el centralismo y las decisiones tomadas desde la comodidad de Los Pinos (antes) o del Palacio Nacional, muy diferente a lo que ocurre en Mexicali o en Ciudad Obregón.

La Nueva Normalidad no es sólo en la conducta y hábitos de higiene, a los cambios en la economía y en el comercio, la industria y los servicios, sino en la nueva realidad política del país: una mexicanización que no necesariamente será una balcanización, pero sí considera la diversidad cultural, geográfica y condiciones propias de cada región, que deberá guiarse por sus usos y costumbres.

TURBULENCIAS

Respeto a decisiones de los pueblos: Murat

De 269 “Municipios de La Esperanza” declarados libres de covid-19, 203 pertenecen a las ocho regiones de Oaxaca, “donde se respetará las decisiones de los pueblos de acuerdo a sus usos y costumbres”, señaló el gobernador Alejandro Murat ante la decisión de varios alcaldes, entre ellos Oswaldo García Jarquín (Morena) de la capital del estado, de la Unión Liberal de Ayuntamientos de Ixtlán, del Sector Villa Alta, entre otros, que incluso han cerrado accesos a la libre entrada y salida de sus comunidades para protegerse a la pandemia y que han advertido que no reanudarán sus actividades hasta en tanto no haya seguridad para la salud de sus coterráneos…El director general del IMSS, Zoé Robledo informó que del 24 de abril al 15 de mayo a las 12 de la noche, se aprobaron 191 mil 981 solicitudes para empresarios solidarios que durante el primer trimestre del año no redujeron su nómina laboral y destacó la importancia de concluir bien esta etapa para abrir otras opciones de apoyo a trabajadores, que en este momento necesitan un alivio económico y que deben de saber que cuentan con su gobierno para poderlo solucionar. Hasta el 15 de mayo se logró el nivel más alto de registro con 34 mil 702, para llegar a 191 mil 981 solicitudes, a 22 días que estuvo abierta la plataforma para registrarse, se llegó a esa cifra que representa el 31 por ciento de los 645 mil 102 empresarios, que en su mayoría tienen de uno a 10 trabajadores. Y el Director General del Instituto, Luis Antonio Ramírez Pineda informó que interviene diariamente con diferentes instancias para abastecer las 112 unidades médicas de insumos y equipos para atender a pacientes con COVID-19, y agradeció a la Fundación BBVA y Laboratorios Pisa por la donación de insumos contra Covid-19 al CMN “20 de Noviembre” y los hospitales 10 de Octubre” y “Gral. Ignacio Zaragoza”…

