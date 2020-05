López-Gatell, incongruencias

El zar-anticovid, Hugo López-Gatell, ha estado en el filo de la navaja desde que en defensa del presidente López Obrador dijo que es una fuerza moral y no fuerza de contagio, pasando por sus desautorizaciones para utilizar cubrebocas, el uso de remdisivir, la utilización de pruebas y más pruebas, la falta de confiabilidad en las estadísticas y hasta de acusaciones de misoginia.

Luego de recibir y aceptar la invitación para integrar el Grupo de Expertos del Reglamento de Sanidad Internacional de la OMS, el flamante subsecretario despreció también las medidas internacionales de cerrar puertos –decenas de cruceros navegaron por el mar durante semanas-, aeropuertos, aduanas y fronteras para aislar países, comunidades y ciudades medias y grandes por la pandemia.

Y pese a que todo mundo, literalmente, usa cubrebocas y coloca muros para cerrar sus fronteras, a López-Gatell no lo convence nada y considera esas medidas ineficaces para el control o combate de la moderna plaga de covid-19 y argumenta que a lo largo de la historia de las epidemias han demostrado su ineficacia.

“es desperdicio de tiempo y de recursos” dijo a los senadores cuando le indicaron que no hay confiabilidad en el manejo de la crisis sanitaria cuando no hay pruebas como ha ocurrido en otras partes del mundo donde países exitosos han controlado la pandemia, e incluso ha señalado que lo importante no es contabilizar muertos, sino salvar vidas. Y es cierto, sólo que el combate debe ser integral, no parcial.

TURBULENCIAS

Iberdrola y los beneficiarios del poder

De los parques eólicos que crecen como hongos por el país –sin cuestionar su utilidad ni su aportación a la defensa del ecosistema con energías limpias-, una de las empresas beneficiadas es Iberdrola, una de las primeras que empezó a operar en la región del Istmo de Tehuantepec, donde la fuerza del viento es tal que las volcaduras de tráileres en las carreteras son ya parte del paisaje, pero hay beneficiarios directos: el ex presidente Felipe Calderón y su secretaria de Energía, Goergina Keissel, que forman parte de su consejo directivo. A ellos, como el ex presidente Ernesto Zedillo, se ha referido el presidente López Obrador cuando dice que el Gobierno servía a una camarilla que hacía jugosos negocios de la mano de las grandes empresas trasnacionales, y si existen las pruebas de su complicidad o asociación legítima en lo personal pero ilegítima en cuanto a que se trafica con el voto y representación popular, lo correcto es fincar responsabilidades para recuperar la confianza del electorado en las instituciones…Diversos grupos indígenas de todo el país darán inicio a la campaña #NoSeOlvidenDeNosotros, que tiene el propósito sensibilizar a los tres niveles de gobierno para que elaboren políticas públicas emergentes que ayuden a paliar el atraso y la marginación que hay en las comunidades indígenas de todo el país, tanto en sus lugares de origen como en las urbes, y con ello fomentar una verdadera política social inclusiva en beneficio de millones de mexicanos, informó Pascual de Jesús Gonzales, líder indígena de origen triqui avecindado en la Ciudad de México…Luego que el gobernador Alejandro Murat y el alcalde Oswaldo García Jarquín visitaron durante breves minutos la incendiada Central de Abasto de Oaxaca, que había sido satanizada por la autoridad municipal como zona de alto contagio de covid-19, los locatarios iniciaron bloqueos en la zona para exigir se investigue las causas del siniestro que, a decir de la voz popular fue provocado, y se indemnice a los afectados por el siniestro…

